EH Bildu pide la comparecencia del consejero de Salud para que informe sobre la situación de las Emergencias

EH Bildu ha anunciado este martes que va a pedir en el Parlamento Vasco la comparecencia del consejero de Salud, Alberto Martínez, para que informe sobre la “grave situación” de las Emergencias de Osakidetza, ya que cree que “el balance de los sucesos del verano muestra que el grave problema de Osakidetza se mantiene”, y apunta a la muerte de una mujer en Llodio. La alcaldesa de la localidad, de la coalición abertzale, y algunos sindicatos han achacado ese fallecimiento a la ausencia de personal médico. En un comunicado recogido por Europa Press, la parlamentaria de la coalición Rebeka Ubera ha denunciado que en la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Emergencias “los hechos son cada vez más graves” y ha subrayado que este verano “ha sido especialmente grave, como se preveía, para el personal de la OSI Emergencias y para los ciudadanos que han necesitado del servicio”.

“EH Bildu ha puesto sobre la mesa durante años la precaria situación de Emergencias y las consecuencias que iba a acarrear. Desgraciadamente, en los últimos años la ciudadanía vasca está sufriendo las consecuencias. También hemos hecho varias propuestas para hacer frente al modelo de gestión vigente, pero hasta ahora PNV y PSE-EE se han negado a cambiar ese modelo de gestión”, ha criticado.

Ubera ha denunciado que en los últimos años desde el Gobierno vasco se han hecho cambios en la dirección de gestión pero “se continúa sin ninguna estrategia ni proyecto”. “El Departamento de Sanidad intentó que los 3 centros coordinadores se agruparan en uno (2018), las carteleras de personal no se hacen para tres meses y el personal no las conoce hasta el último momento, sin adaptar los sistemas de gestión de la historia clínica en los centros de coordinación, sin formación, sin aplicar los protocolos de seguridad clínica del paciente”, ha enumerado.

También ha rechazado “las decisiones que se han tomado en el último año para reducir a los médicos desde los centros de coordinación o para que las ambulancias puedan operar sin médicos” y cree que “el verano ha sido la consecuencia y el ejemplo de todo ello”, ya que se han registrado “situaciones muy graves”. Ubera ha afirmado que en Álava durante el mes de junio el centro de coordinación ha estado ocho noches sin médico y cuatro jornadas durante el día, situación que se ha repetido durante el mes de julio durante nueve noches y en agosto ha habido 17 días sin médicos por las noches. En este sentido, ha hecho referencia al fallecimiento de un paciente en Laudio el pasado fin de semana durante el turno de noche, y ha denunciado que esperó “más de 40 minutos” a la ambulancia medicalizada.

La parlamentaria de EH Bildu también ha criticado que en Bizkaia se celebraron en agosto las fiestas de Ondarroa sin ambulancia y se registraron dos muertos por infarto en Lekeitio, “uno en un día en que la ambulancia de Gernika estaba sin médico y enviaron el helicóptero; y el otro, fue trasladado con la enfermera y murió en el camino”. Además, ha señalado que en Bizkaia se han registrado varios turnos con un único médico para todo el territorio en el centro de coordinación y ha puesto como ejemplo que “el 1 de julio sólo hubo un médico de noche para los tres territorios”. “En Gipuzkoa la situación no es mejor. Se ha hecho muy habitual y se ha normalizado que la ambulancia medicalizada de Oñati/Arrasate esté sin médico”, ha asegurado.

SIN ENFERMERAS

Ubera ha advertido de que “en las ambulancias de gestión privada la situación no ha sido mejor” y “se ha convertido en algo muy habitual que las ambulancias con enfermeras estén fuera de servicio por no contar con personal”. “No es porque no haya enfermeras, es porque no quieren cubrir las bajas”, ha asegurado. Por todo ello, ha denunciado que “la Dirección de Gestión de Emergencias no sólo no es capaz de tapar los agujeros existentes, sino que cuando el personal sanitario se ve obligado a hacer frente a estas situaciones, no recibe ningún protocolo adecuado por parte de la Dirección, ni ningún tipo de seguridad jurídica ni clínica”. “Por lo tanto, si los trabajadores se encuentran en esta situación, imagínate cómo se encuentran la ciudadanía”, ha insistido.

Ante esta situación, ha pedido la comparecencia del consejero de Salud “porque están implicados elementos o medidas que deben ser tomadas en consideración, entre otros, el cambio radical del modelo de gestión que se ha venido produciendo, incluido el de los gestores”.