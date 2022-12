EH Bildu pregunta en el Parlamento Vasco si Euskadi ha colaborado en la seguridad del mundial de Qatar

EH Bildu ha desempolvado en el Parlamento Vasco, coincidiendo con la disputa en Qatar de la Copa del Mundo de fútbol, un viejo convenio suscrito en aquel país en 2011 entre el entonces lehendakari, el socialista Patxi López, y las máximas autoridades locales. Quiere conocer, particularmente, en qué quedó el compromiso de las instituciones vascas en “colaborar” con la organización del evento -entonces lejanísimo- dada la “experiencia” vasca en la lucha contra el terrorismo. La coalición ha registrado una solicitud de documentación que deberá ser respondida por el actual vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

López, durante su mandato, realizó varias expediciones internacionales, viajó a Estados Unidos, por ejemplo, y es sonada su comparecencia de urgencia en un tren cuando se conoció el anuncio de final de ETA. En este caso, a principios de 2011 realizó una gira por el golfo pérsico. La parada en Qatar, un país del que se ponderaba su potencial económico y que era invitado a devolver la visita, permitió reuniones de los responsables vascos de las áreas económicas con miembros del “Ministerio Plenipotenciario” y citas del propio López con la jequesa Sheika Moat Bint Nasser Al Missned, con el príncipe heredero Sheikh Tamim Bin Hammad Al Thani o con el entonces ministro de Interior y luego primer ministro Sheik Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al Thani.

“La colaboración entre Euskadi y Qatar ha dado un primer gran paso -contaba la crónica oficial del Ejecutivo- tras la reunión con el príncipe heredero [...], a quien el lehendakari le ha entregado una carta del rey Juan Carlos [entonces jefe de Estado en España] recomendando a las empresas vascas”. CAF, por ejemplo, aspiraba a contratos de infraestructuras.

Seguía la crónica del viaje: “El terrorismo internacional y el de ETA también han estado presentes en la agenda de reuniones de esta mañana, en concreto en la que el lehendakari ha mantenido con el ministro del Interior, Sheik Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al Thani. La celebración del Mundial de fútbol en Qatar en 2022 ha suscitado el interés de este país por colaborar con el País Vasco y conocer su experiencia en esta materia, lo que desembocará en reuniones entre ambos Ejecutivos para analizar esta materia. El proceso de maduración de este tipo de proyectos suele alcanzar los dos años, aunque el lehendakari se ha mostrado optimista y confía en que el algunos puedan estar antes”.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha registrado varias preguntas sobre este punto de los acuerdos alcanzados entre Euskadi y Qatar. “¿Quién participó en esas reuniones en representación del Gobierno de Qatar y del de la comunidad autónoma de Euskadi? ¿Han tenido continuidad esas reuniones? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas reuniones han sido, en total? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué compromisos asumió una y otra parte? ¿Se han materializado los compromisos en la organización del Mundial de Fútbol de 2022?”, lanza.

Sin embargo, una fuente con altas responsabilidades en el área de Seguridad del Gobierno de López no recuerda ni una sola acción vinculada a ese convenio. Y otra fuente ya de la etapa de Urkullu, iniciada precisamente hace diez años, el 15 de diciembre de 2012, afirma no haberse reunido ni encontrado nunca con autoridades cataríes. La Ertzaintza colabora habitualmente con otros cuerpos de España o internacionales pero, a expensas de las explicaciones de Erkoreka, no hay rastro de las relaciones de “colaboración” antiterrorista de cara a la Copa del Mundo que ahora encara su recta final.