ELA da por “finiquitada” la relación con LAB, también en siniestralidad laboral

ELA ha dado por “finiquitada” la relación con LAB, también en la lucha contra la siniestralidad laboral. Este martes, el responsable de Salud Laboral del principal sindicato vasco, Pello Igeregi, ha señalado que se rompe definitivamente una unidad de acción que ha mantenido unidos durante 15 años a ambos sindicatos nacionalistas para manifestarse de manera conjunta cada vez que se ha producido un accidente laboral mortal. “Estamos peor con LAB que hace un año”, ha dicho Igeregi, que ha señalado que el hecho de que en estos momentos se rompa en una cuestión “tan sensible” como es la de la siniestralidad laboral, “dificultará las relaciones futuras en otros ámbitos”.

El motivo de la ruptura es la decisión de LAB de participar de nuevo en Osalan y en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, organismos autonómicos de prevención de riesgos laborales, después de que ambos sindicatos decidieran dejar estos organismo en el año 2010. ELA considera que la vuelta de LAB a este organismos, en los que “no se respetan las mayorías sindicales”, y no sirven más que “para generar la ficción de que se está haciendo algo por hacer políticas en contra de la siniestralidad”, impide la colaboración de ambos sindicatos en esta materia. “La participación de LAB en estos organismos da por bueno el diálogo social y, por lo tanto, impide la colaboración con ELA y facilita la colaboración con CCOO y UGT”, argumentan.

Lo cierto es que el hecho de que ELA convoque en solitario huelgas o manifestaciones es una tónica habitual que se ha visto aún más en los últimos tiempos con diversos conflictos en los que, aunque se coincidida en las fechas, ELA convoca al margen de LAB, CCOO y UGT. Se ha visto por ejemplo en el Metal de Bizkaia, en la Ayuda a Domicilio o en la limpieza de Osakidetza, huelga que arrancó este lunes.

Igeregi ha recordado que la salida de Osalan supuso a ELA renunciar a más de 400.000 euros anuales, “pero este sindicato considera que es la decisión más coherente para no dar por buenas políticas contrarias a la clase trabajadora”. “Por ello, para ELA es una mala noticia que en el campo de la salud laboral la mayoría sindical haya quedado desactivada; este sindicato mantendrá el compromiso de seguir actuando desde fuera de estas entidades”, ha señalado.

LAB: “ELA revienta los acuerdos si no se atiende al 100% a sus criterios”

Fuentes del sindicato LAB han puntualizado que es ELA el que rompe con el acuerdo intersindical puesto en marcha por ambas centrales junto a HIRU, EHNE, ESK, STEILAS y CGT de Navarra. “ELA se ha situado fuera del acuerdo, anunciando que explorará una nueva vía, aunque no ha especificado cuál será”, han señalado. Desde LAB consideran “sorprendente” el argumento de que se debe a la decisión de LAB de volver a participar en órganos sociolaborales. “Quizá sería más honesto que ELA reconociera cómo entiende los acuerdos, ya que parece intentar reventarlos si no se atiende al 100% de sus criterios”. En este sentido, han recalcado que “el acuerdo es la herramienta adecuada para dar respuesta a la siniestralidad laboral y que debemos llevar adelante su potencial poniendo más énfasis en ello. La pérdida de salud laboral es tan evidente que no es admisible un escenario distinto al de la colaboración sindical, ya que, ante esta plaga, no cabe más que mostrar una actitud de consenso y un ejercicio sincero. De este modo, queremos manifestar que las puertas del acuerdo intersindical siempre estarán abiertas.

Complicidad del Gobiernos y empresas en la siniestralidad

ELA ha escenificado la ruptura con LAB en este campo en una comparecencia en la que ha presentado el informe de siniestralidad laboral de 2022 y en la que han denunciado la “complicidad de Gobiernos y empresas” en la alta cifra de accidentes laborales. En su opinión, faltan medidas preventivas por la “deficiente” labor inspectora y la “falta de inversión” y porque “las muertes en el trabajo les resultan demasiado baratas a los empresarios”.

Según los datos que maneja el sindicato, en 2022 fallecieron en Euskadi 51 personas trabajando (19 en Bizkaia, 21 en Gipuzkoa y 11 en Álava), aunque las cifras del Gobierno vasco reducen los accidentes mortales a 30. 20 casos serían de Navarra. Otras 2.500 personas murieron por enfermedades profesionales en estos territorios, lo que significa que “por cada muerte laboral, son 35 las trabajadoras y trabajadores que fallecen por enfermedad profesional, muchas de ellas sin reconocimiento oficial”.

En este sentido, Pello Igeregi y Leire Heredia han considerado “preocupante”, la escalada que cada año están teniendo los accidentes no traumáticos; ya que, en el último año, esa subida fue del 38%, y han llamado la atención sobre el “volumen de infartos, realidades que, en opinión de ELA, son en gran medida” fruto de un trabajo inadecuado en torno a los riesgos psicosociales, la precarizacion y la presión ejercida por los empresarios“, algo que afecta ”directamente“ a la salud de los trabajadores.

Por otra parte, el 41% de las muertes ha sido causadas por una caída desde una altura o el atrapamiento por una máquina, y que son, “año tras año”, las dos causas de la mayoría de muertes por accidente laboral. Sin embargo, “no hay medidas que impliquen la sanción directa para los empresarios que pongan en riesgo a sus trabajadoras y trabajadores”, han criticado. Un contexto en el que han puesto el foco en que “solo el 0,01% de los presupuestos públicos se destine a labores de prevención” y que haya un “reducido número de personas dedicada a la inspección” que no llega a la media europea ya que en Euskadi hay 41 cuando deberían ser 120.

Campaña

Ante esta situación, han anunciado el inicio de una campaña para denunciar la complicidad de Gobiernos y empresas en los accidentes y demás problemas de salud laboral ya que, el hecho de que “las personas que trabajan pierdan la salud no es una cuestión de suerte; hay culpables y responsables”, ha afirmado Pello Igeregi. “Los culpables son los empresarios porque para ellos la salud de sus trabajadoras y trabajadores no constituye una prioridad, aplican una estategia de precarización y no adoptan medidas preventivas adecuadas. Y los gobiernos también son responsables porque aceptan la precariedad generada por los empresarios y no destinan recursos para controlar a las empresas precarizadoras”, ha añadido Igeregi a continuación. El sindicato va a lanzar a las redes sociales los siguientes mensajes para denunciar, de ahora en adelante, esa complicidad: “Hiltzera kondenatzen gaituzue. #JaurlaritzaKonplizea // #NafarroakoGobernuaKonplizea. Enpresarien inpunitateari STOP!”.