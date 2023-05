ELA y UGT firman en Gipuzkoa el único convenio del Metal conseguido en Euskadi con paz social

Frente a los meses de conflictividad que precedieron a las firmas de los convenios del Metal de Bizkaia y de Álava, los 30.000 trabajadores del sector de Gipuzkoa tendrán nuevo marco para regular sus condiciones laborales sin que se haya llevado a cabo ninguna jornada de paro. Cinco meses de negociación han servido para suscribir un pacto de cuatro años, de 2023 a 2026, que han firmado ELA -mayoritario en el sector- y UGT con la patronal Adegi. CCOO y LAB se han quedado fuera de la firma, que se ha producido este martes. Estos dos sindicatos consideran que la mesa de negociación no ha sido más que “un lamentable teatrillo donde en ocho actos se ha escenificado el acuerdo,” que ELA había negociado “en privado” con la patronal, señalan desde CCOO. “Adegi quería desactivar el conflicto, y ELA le ha regalado paz social”, afirman desde LAB, que había convocado varias jornadas de huelga que se iniciaban este miércoles 24. ELA no ha firmado ni el convenio del Metal de Álava ni el de Bizkaia, ambos suscritos por el resto de las centrales.

El Metal de Gipuzkoa parte una base que no tiene nada que ver con las condiciones del sector en Bizkaia. De entrada se ha negociado y firmado en tiempo y forma, a diferencia de los otros dos que han estado atascados meses o incluso años, como es el caso del convenio de Álava, que en el momento de la firma el año pasado llevaba cuatro años sin renovarse. En Gipuzkoa, la negociación no sólo no se ha paralizado, sino que en 2022 se actualizó con una subida del 6,5%, el IPC, porque el convenio suscrito de 2020 incluía cláusulas de revisión acorde con las subida de la inflación. Esto y unas tablas salariales más elevadas es lo que lleva a diferencias salariales importantes entre los trabajadores del sector según en el territorio que trabajen. Según ha destacado ELA, la firma de este convenio supone “seguir garantizando” que el Metal de Gipuzkoa tiene los mejores salarios de Euskadi. “La diferencia entre trabajar como oficial de primera en Eibar (Gipuzkoa) o Ermua (Bizkaia) será de de más de 6.000 euros”. “Entre las personas licenciadas e ingenieros será de 15.000 euros más que en Álava y 8.000 euros más que en Bizkaia”, señalan desde el sindicato.

El acuerdo diferencia la subida en las tablas, en salarios reales. Es decir, aquellos trabajadores que cobren por encima de lo que marcan las tablas tendrán una subida del 85% de la que se aplique a las tablas. Por ejemplo, para este 2023 la subida será de un 5% para los salarios de las tablas, pero los que cobren por encima de dichas tablas tendrán una subida 4,5%. Para 2024 la subida en tables será del IPC+0,7% y para 2025 y 2026 el IPC.

La jornada se reducirá en dos horas en el año 2024, pasando a ser la jornada efectiva de trabajo de 1.695 horas, se incorpora el derecho a la subrogación para todo el personal subcontratado y se incluye por primera vez el 100% de complemento por incapacidad derivada por enfermedad profesional o accidente en la empresa, excluidos los que se produzcan 'in itinere'. UGT -que casualmente también ha suscrito este martes con ELA el preacuerdo de las Residencias de Bizkaia- ha considerado que el convenio supone “un hito al recoger las principales reivindicaciones de nuestro sindicato, como garantizar el poder adquisitivo de los y las trabajadoras del sector, mejorar su jornada y lograr el complemento de IT al 100% para los accidentes laborales y enfermedades profesionales”. En este sentido, han valorado “muy positivamente” el contenido del acuerdo que “permite alcanzar la paz social y al ser el convenio de referencia en la provincia servirá para negociar otros convenios en el territorio”.