Aitana, Bizarrap y Nicki Nicole, cabezas de cartel del My Fest Cantabria Infinita 2023

Aitana, Bizarrap y Nicki Nicole serán los principales protagonistas del My Fest Cantabria Infinita 2023, un evento único que se enmarca dentro de la programación especial con motivo del Año Jubilar Lebaniego y que se celebrará el sábado 24 de junio en los Campos de Sport de El Sardinero de Santander, contando también en su cartel con otros artistas de gran repercusión como Belén Aguilera, Marmi y Samantha.

Según han explicado desde My Fest Producciones 23 y Mouro Producciones, empresas promotoras del evento con el apoyo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria y la sociedad pública Cantur, el festival incluirá más de ocho horas de música con la presencia de algunos de los artistas más escuchados del momento y contará con un montaje espectacular diseñado especialmente para este concierto en Santander.

El evento, además, será el único festival en España que contará este año con Aitana y Bizarrap en su line up, reuniendo sobre el mismo escenario a dos estrellas internacionales de la música en castellano que acaparan todos los focos y que lideran los rankings de los temas más bailados, además de ser una de las pocas actuaciones de la cantante catalana previstas para los próximos meses.

Las entradas para My Fest Cantabria Infinita 2023 están disponibles a partir de 50 euros en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en sus establecimientos como en la página www.elcorteingles.es/entradas, así como en la web oficial del evento, www.myfest23.com, y en www.conciertosdecantabria.com.

Los precios varían en función de la zona del recinto en el que se adquiera la entrada, que son Césped (desde 55 euros), Tribuna (desde 50 euros), Preferencia (desde 77 euros), VIP (desde 125 euros) y VIP Experience (desde 135 euros), con diferentes características en cada uno de los casos.

Cartel del festival

Entre las protagonistas del cartel destaca la participación de Aitana, considerada en estos momentos como uno de los iconos de la música pop, después de que la cantante y compositora haya acumulado más de una veintena de premios nacionales e internacionales por su trabajo y numerosos números 1 de sus canciones más emblemáticas con apenas 23 años.

Aitana se ha convertido en un fenómeno musical y social, arrasando en plataformas digitales como Spotify o YouTube, donde cuenta con millones de seguidores y se ha situado como la artista española con más oyentes en nuestro país.

Desde entonces, además de trabajar en la industria musical y colaborar con artistas como Sebastián Yatra, David Bisbal, Pablo Alborán, Melendi, Ana Guerra, Emilia o Nicki Nicole, entre otros muchos, Aitana también ha triunfado en diversas plataformas de televisión, apareciendo como coach en el programa ‘La Voz Kids’ y protagonizando recientemente la serie ‘La Última’ para Disney+.

Asimismo, el músico argentino Bizarrap es el responsable de algunas de las canciones más escuchadas a nivel mundial en los últimos años, en los que el DJ, productor discográfico y compositor argentino conocido internacionalmente por sus ‘BZRP Music Sessions’ y sus ‘BZRP Freestyle Sessions’ ha alcanzado un éxito global incuestionable.

Bizarrap se ha convertido en muy poco tiempo en el productor musical de referencia en la escena hispanohablante. Llegó a ser el artista argentino más escuchado a nivel global en 2020 y en 2021 obtuvo cuatro nominaciones a los Latin Grammy incluyendo ‘Productor del año’ y ‘Mejor nuevo artista’.

Las ‘BZRP Music Sessions’ de Bizarrap incluyen colaboraciones con grandes artistas internacionales como Residente, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Anuel AA, Villano Antillano o Quevedo y suman millones de reproducciones y escuchas en todas las plataformas digitales, convirtiéndose en unas horas en grandes éxitos en todo el planeta, como ocurrió recientemente con su tema junto a Shakira.

Por su parte, la carrera musical de la también artista argentina Nicki Nicole comenzó en una batalla de rap donde un productor se enamoró tanto de su voz como de su estilo. La cantante siguió trabajando duro en su música hasta que su sencillo ‘Años luz’ alcanzó más de un millón de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas, dándola a conocer internacionalmente.

Desde entonces, y a sus 22 años, Nicki Nicole puede decir que es representante de una nueva generación musical y una de las voces latinas más potentes de la escena urbana, que cuenta con dos Spotify Awards, entre otros premios internacionales, así como con varias nominaciones a los Latin Grammys.

La sesión que realizó junto a Bizarrap, con el que coincidirá en My Fest Cantabria Infinita 2023, se posicionó como una de las canciones más escuchadas en todo el mundo durante varias semanas y en ‘Parte de mí’, su segundo álbum, cuenta con la participación de artistas como Rauw Alejandro, Trueno, Mora, Tiago PZK, Delaossa y Ptazeta, además de colaborar a lo largo de los últimos meses con músicos como Eladio Carión, Camilo o la propia Aitana.

Además, en Myfest Cantabria Infinita 2023 estará Belén Aguilera, una cantante que saltó a la fama en 2014 al interpretar éxitos de otros creadores tan solo con el piano y su voz. Sus interpretaciones se convirtieron en un fenómeno viral y le abrieron el camino en el mundo de la música, donde se está consolidando como una de las artistas con mayor proyección del panorama español.

Tras el gran éxito de ‘Tus monstruos’ y ‘Jaque al Rey’ en colaboración con Edurne, dentro de su primer álbum ‘Como ves, no siempre he sido mía’ y su single ‘La tirita’ junto a Lola Índigo, la cantautora y compositora no ha cesado de sumar triunfos a su trayectoria junto a su piano, que se consolidó dando el salto definitivo en 2022 con la publicación de su segundo disco, ‘SUPERPOP’.

Un año después, Belén Aguilera llegará a Santander dispuesta a romper todas las barreras con un nuevo sonido y una evolución musical que presenta en su próximo álbum, ‘Metanoia’ , que verá la luz en próximos meses y que ya está generando una gran expectación con su primer adelanto.

En el caso de Marmi, este artista catalán debutó en el mundo de la música con el tema ‘Tu foto del DNI’ en colaboración con Aitana. Tras el éxito del single, que cuenta con más de 50 millones de reproducciones en Spotify, el cantante ha seguido posicionándose como uno de los nuevos referentes del pop nacional, mientras su discografía acumula ya más de 65 millones de escuchas y más de 400.000 oyentes mensuales en las principales plataformas de streaming.

También sobre el escenario de My Fest Cantabria Infinita 2023 estará Samantha, una cantante española que se dio a conocer en la edición del concurso de Operación Triunfo de 2020, donde destacó por sus interpretaciones y su personalidad. Ese mismo año lanzó su primer disco en solitario, ‘NADA’, que entró directamente al número 2 de la lista de ventas en España, precediendo a una larga lista de números 1 tanto aquí como en varios países latinoamericanos.

La alicantina, además de cantante, tiene varias vertientes artísticas entre las que destacan la escritura, ya habiendo editado su primer libro, ‘Mi refugio’, y la creación de contenido digital para distintas plataformas de redes sociales donde ha alcanzado el millón de reproducciones en sus publicaciones.

Amplia programación musical

Aunque la programación musical en Cantabria con motivo del Año Jubilar Lebaniego seguirá incrementándose en las próximas fechas con nuevos conciertos y espectáculos tras la presentación del My Fest Cantabria Infinita 2023, hasta el momento se ha confirmado que recalarán en Cantabria a lo largo de estos meses algunas de las giras nacionales e internacionales más esperadas, con géneros que van desde el pop al rock, el indie, la música urbana o el flamenco.

Así, el Complejo Deportivo Óscar Freire de Torrelavega acogerá los conciertos de Marea junto a Bocanada (sábado 27 de mayo), Manuel Carrasco (viernes 9 de junio) y Quevedo junto a Al Safir, Bejo y el DJ Adrián Deerre (sábado 10 de junio), mientras que el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera de Torrelavega albergará el espectáculo ‘God save the Queen’ (lunes 14 de agosto) y el concierto de Raphael (miércoles 16 de agosto). A estas citas se suma el concierto de Joaquín Sabina (miércoles 5 de julio) en el estadio de El Malecón de Torrelavega.

A los artistas y grupos anunciados hasta la fecha se sumarán próximamente otras novedades, con nuevas incorporaciones y la presentación oficial de los carteles completos de eventos plenamente consolidados en la programación musical de Cantabria, como Música en Grande, Vive la Feria, Negrita Music Festival o La Plaza Santander.

Toda la información de los conciertos y festivales que se celebrarán en Cantabria durante 2023, así como las entradas para aquellos que ya han salido a la venta, está disponible en la página web www.conciertosdecantabria.com.