Las empresas de transporte escolar aseguran que no prestarán el servicio hasta que no se resuelvan los recursos

Los abogados de una treintena de empresas de transporte escolar que han recurrido, de momento, la orden de ejecución forzosa decretada por el Gobierno vasco para asegurar el servicio después de que quedara desierto el concurso público en Bizkaia y con muy pocas rutas cubiertas en Álava, han asegurado que las empresas no tienen obligación de presentar el servicio hasta que no se resuelvan los recursos, por lo que sigue estando en aire el trasporte para este viernes, y también para el lunes, cuando las clases empiecen ya de manera más formal.

Urkullu dice que el Gobierno vasco "no escatimará esfuerzos" en Educación pero advierte de que los recursos "son finitos"

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha dado por sentado que el lunes estaría garantizado el servicio de transporte, que considera “esencial” para garantizar el derecho a la Educación. Aunque no ha descartado que se tengan que buscar “otras opciones” para transportar a los alumnos.

Los letrados que defienden los intereses de las operadoras que han decidido recurrir la orden del Gobierno vasco, Miguel Ángel Zulaica y Guillermo Saiz, han insistido en que “mientras no se resuelva sobre los recursos, la empresas ”no tienen obligación de prestar el servicio de autobús escolar“. Han señalado que la orden que se publicó en el BOPV es ”radicalmente nula de pleno derecho e irregular“, al ”publicarla en el boletín sin notificarse previamente a las empresas sin ningún tipo de procedimiento ni dar audiencia al interesado“. Han recriminado además al Gobierno vasco ”la dejación“ en todo este asunto, ya que podría haber licitado los nuevos contratos ”en el mes de abril“ y no dejar el asunto ”para última hora“, han señalado, según informa Europa Press. ”Cuando hay una decisión de prórroga, la ley exige que se comunique dos meses antes y no dos días antes como han hecho. Es totalmente desproporcionado, incomprensible e ilegal“, han afirmado.

Por otra parte, los portavoces de las empresas han insistido en que no han encontrado comunicación por parte del Gobierno vasco para solucionar la cuestión, pese a que pidieron mantener un encuentro con el departamento y así se lo comunicaron por burofax al lehendakari y al consejero de Educación antes de que la situación fuera irresoluble. “Los operadores han estado esperando la llamada del Gobierno vasco y no han tenido respuesta. Posteriormente, el 22 de agosto, se convoca una reunión y se traslada a los operadores el servicio de este año con condiciones concretas y ya entonces ponen sobre la mesa que, si no se aceptan, se va a ir a una ejecución forzosa”, han señalado.

Fuentes de estas empresas que han capitaneado el plante a Educación y la presentación de recursos, aseguran que se sumarán más empresas a los recursos judiciales en los próximos días.