Euskadi confina a los estudiantes de Zarautz por las celebraciones de la Selectividad y restringe la hostelería en Eibar

Se abren nuevos frentes en Euskadi, que vive los días con más casos desde finales de abril. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha lanzado una nueva alerta de salud pública motivada por los rebrotes de coronavirus que se están registrando, sobre todo en Gipuzkoa. Las autoridades sanitarias han ordenado a los estudiantes que participaran en celebraciones "asociadas al final del curso académico" en Zarautz durante los días comprendidos del 8 al 12 de julio, es decir, tras la Selectividad, que "permanezcan en sus domicilios", que "eviten contactos con personas de riesgo" y que pidan cita para que se les realice una prueba PCR. Además, sin ofrecer ninguna explicación al respecto, ha anunciado que este viernes entrarán en vigor medidas restrictivas en la hostelería en la propia Zarautz pero también en Eibar y en Tolosa, las mismas que se aplicaron en Ordizia tras la aparición del primer rebrote en Euskadi con transmisión comunitaria.

El Departamento de Salud, que dirige Nekane Murga, ha hecho estos anuncios a través de un comunicado y sin dar ningún detalle de qué es lo que está ocurriendo en Eibar o en Zarautz. En Tolosa ya se conoce que existía un foco derivado del de Ordizia y que hasta el miércoles sumaba 17 casos, a los que habría que sumar un mínimo de seis nuevos casos en el municipio en las últimas 24 horas. De hecho, se han instalado carpas para realizar pruebas masivas, un sistema que se puso en marcha también en Getaria esta semana aunque sin que parezca que haya un elevado número de contagios, aunque no se han dado tampoco datos al respecto. El foco de Tolosa se originó, aparentemente, en un bar de la calle del pintor Lekuona llamado Elorri y se pide que las personas que hayan pasado por allí entre el 10 y el 14 de julio que contacten con Osakidetza para hacerse un test. Los números son el 943 00 68 00 desde Tolosa, el 943 65 32 12 desde Alegia, al 943 00 65 41 desde Andoain, al 943 67 24 11 desde Ibarra y al 943 00 69 70 desde Villabona.

Según los pocos datos que se han facilitado, en Eibar, Tolosa y Zarautz, como en Ordizia, los bares y restaurantes podrán abrir con el 50% de su aforo, sin servicio de barra y con horario hasta las 22.30. La medida es extensible a los 'txokos' y similares y se prohíben fiestas, verbenas y eventos populares. Osakidetza recuerda también que desde la pasada medianoche es obligatorio en todo momento y en todo lugar el uso de mascarilla.

Este jueves se han conocido en Euskadi 58 positivos y son 118 en 48 horas. De todos los casos del día, 31 corresponden a Gipuzkoa. Son dos casos en Aizarnazabal, uno en Deba, seis en Donostia, cuatro en Eibar, dos en Elgoibar. uno en Eskoriatza -donde hubo un pequeño foco en hostelería-, uno en Lizartza, tres en Pasaia, una Soraluze, seis en Tolosa y cuatro en Zarautz. En Bizkaia hay también 20 casos, el peor dato en días. Algunos de ellos se residencian en Ermua y Zaldibar, cerca de Eibar. Son Getxo (5) y Bilbao (3) los puntos con más casos. De los cinco casos de Álava cuatro corresponden a la capital. Hay, además, dos casos de personas de fuera localizados aquí.

Con estos números recientes, la tasa de incidencia se ha disparado a 17,55 PCR positivas de media en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, cuando a principios de mes estaba en 5,76. Es un nivel de mediados de mayo. El denominado R0 está en 1,54 y se considera que si está por encima de 1 la pandemia está en expansión. Este indicado mide los casos derivados de un positivo. Murga, en Radio Euskadi, ha querido matizar que la situación no es crítica porque "60 casos en mayo no es lo mismo como riesgo que 60 en este momento" porque, al realizarse ahora cribados más amplios y más test, "ahora se ve más parte del iceberg", que es tanto como reconocer que en los primeros meses no se hacían todas las pruebas necesarias. De hecho, 7.725 de los 21.867 casos totales conocidos en Euskadi han aparecido con pruebas serológicas 'a posteriori'.

La pandemia, además, se ha cobrado una vida en las últimas 24 horas, la de una persona de más de 80 años. Son 1.623 las defunciones totales. Cuatro personas siguen graves en al UCI y constan como hospitalizadas 159 personas con COVID-19 positivo. Tres de ellas ingresaron en las últimas horas. Son 18.556 las personas consideradas como dadas de alta o recuperadas. Se pueden consultar aquí más datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi en nuestro especial interactivo.