Euskadi confirma un pico de gripe A pero matiza que “no está suponiendo un impacto hospitalario”

“He tenido gripe A y lo he pasado muy mal”, confiesa una veinteañera. No es la única contagiada en las últimas semanas. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) confirma que Euskadi vive un pico de circulación del virus influenza, causante de la gripe. Se ha disparados “especialmente” la de tipo A. Sin embargo, las fuentes consultadas insisten en que “no está suponiendo un impacto” en hospitalizaciones. La gripe no se mide con el detalle con el que se hace el seguimiento de la COVID-19 -que también vive un repunte de incidencia y de ingresos en las últimas dos semanas- y no hay datos precisos ni de contagiados, ni de ingresados ni de posibles fallecidos, aunque se insiste en que es algo que ocurría también antes de la pandemia.

La última ola de la COVID-19 deja ya el mayor número de fallecidos de toda la pandemia en Euskadi, 1.796

Saber más

“Tras 14 semanas de seguimiento de infecciones respiratorias agudas, se puede decir que sigue aumentando la incidencia del virus influenza, es decir, de la gripe, especialmente del tipo A. Euskadi sigue la misma tendencia que en el Estado español y en el resto de Europa. No obstante y, a pesar del aumento de casos de gripe, ésta no está suponiendo un impacto en el sistema sanitario (hospitalizaciones). A día de hoy, la ocupación de camas se mantiene estable”, explican fuentes oficiales del Departamento de Salud.

Euskadi explica que, “en octubre de 2021, coincidiendo con la campaña de vacunación antigripal, el Departamento de Salud y Osakidetza decidieron poner en marcha las bases de un nuevo sistema de vigilancia de la infecciones respiratorias agudas”. “Antes de la pandemia se hacía un seguimiento de la gripe, pero en octubre, siguiendo las recomendaciones internacionales del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Euskadi comenzó a diseñar un nuevo modelo para realizar el seguimiento epidemiológico no sólo de la gripe, sino de otras infecciones respiratorias agudas, tales como Sars-Cov-2, metaneumovirus, parainluenza, virus respiratorio sincitial (VRS), adenovirus y rinovirus. Todas ellas pueden producir infección respiratoria aguda”, se precisa..

Sin embargo, “actualmente no existen datos sobre ingresos o fallecimientos por gripe”. “La gripe no se cuantifica como la COVID-19. Nos hemos acostumbrado a diagnosticar todo con una prueba. Esto no era así antes de la pandemia ni lo es con el nuevo sistema de vigilancia”, remarcan estas fuentes. Y añaden: “El seguimiento de las infecciones respiratorias agudas se realiza a través de muestras representativas de la población. Esa muestra dotaría a Euskadi de una fotografía sobre su incidencia en la sociedad”. Pero “hay que tener en cuenta que el sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas es nuevo”. “Euskadi fue de las primeras comunidades autónomas en implantarlo siguiendo las recomendaciones del ECDC y la OMS. Hay que esperar a ver la evolución y eficacia del mismo”, puntualizan desde Salud.