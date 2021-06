Euskadi pinchará desde este sábado la segunda dosis de AstraZeneca a los que han rechazado cambiar a Pfizer

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) iniciará este sábado la vacunación con AstraZeneca de aquellos profesionales esenciales menores de 60 años que han optado por completar la pauta con la misma vacuna contra la COVID-19 y no por pasarse a Pfizer, como se ha recomendado desde las autoridades sanitarias para su caso. La cita les llegará, en el peor de los supuestos, 15 semanas después de recibida la primera dosis, allá por mediados de febrero, cuando lo recomendable eran entre 10 y 12. Y también después de que hayan sido llamados los que han preferido Pfizer (13.040 ya están vacunados desde este martes) o personas en su misma situación en otras comunidades autónomas.

Y es que Euskadi no ha dispuesto hasta las últimas horas de 'stock' nuevo de AstraZeneca, a diferencia de, por ejemplo, Navarra. Ahora mismo, en cambio, son unas 75.000 las unidades almacenadas. El volumen de trabajadores esenciales (Ertzaintza, policías, docentes y otros) pendientes de esa segunda dosis no era mucho mayor, alrededor de 81.219. El último dato que se ofreció -es del martes- mostraba que apenas un 35% de los afectados quería mantener AstraZeneca. Son datos muy dispares a los de otras autonomías. En Navarra, por ejemplo, el 86% quería completar el proceso con el preparado de Oxford. En el caso vasco, para hacerlo ha habido que rellenar un formulario, pasar a otra agenda con más retrasos y sin suministro garantizado y entregar un consentimiento informado. Según fuentes de Osakidetza, se estima que este grupo irá siendo citado entre el sábado y el martes. Posteriormente, los sobrantes y las posibles nuevas entregas se tienen que destinar a la segunda vuelta con personas de 60 a 69 años, aunque no todas han recibido AstraZeneca.

Entretanto, la campaña de vacunación continúa avanzando en Euskadi en la semana en la que más remesas han ido llegando. De hecho, vacunódromos como el de Lakua en Vitoria o el de Illunbe en Donostia han sido ampliados. Precisamente la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha acompañado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a ver los puntos de inmunización en la plaza de toros donostiarra, que también hace las veces de pabellón de baloncesto. Según los datos ofrecidos, desde que se puso en marcha el 3 de marzo se han administrado allí 176.124 dosis, el equivalente al 94% de la población de Donostia. El máximo diario ha sido de 7.600 y la media de 1.900. Ahora, con los cambios, puede alcanzar una velocidad de 12.500, cuando antes toda la red de Osakidetza podía llegar a unas 24.000.

"Pongo en valor el esfuerzo que desde Osakidetza se está llevando a cabo para aumentar la población inmunizada al tiempo que hace frente a la pandemia Iñigo Urkullu — Lehendakari

El último dato muestra que son 557.180 las personas ya protegidas contra la COVID-19, que son el equivalente al 25,58% de la población total. Esa proporción sube al 29,9% si solamente se analiza la población diana, compuesta por mayores de 16 años vacunables. De ese colectivo, el 52,1% tiene al menos una dosis. Del total de vacunados, uno de cada diez no ha necesitado más que un pinchazo bien por ser Janssen su vacuna, que es monodosis, bien porque han pasado la enfermedad y ya presentan anticuerpos naturales. En estos casos, hay que esperar seis meses desde que se recibe el diagnóstico. Salud ya ha confirmado que está volviendo a llamar a quienes en su día no pudieron vacunarse por no haber superado ese período tras el positivo.

Por grupos etarios, entre los mayores de 70 años la inmunidad es casi total entre quienes han podido o querido vacunarse, de entre el 94,6% y el 99,6% en función de la edad. El tramo de 60 a 69 años está más bloqueado porque AstraZeneca exige una espera de 10-12 semanas entre dosis, por lo que son el 23,9% los ya inmunizados. Es casi el mismo porcentaje que de 50 a 59 años, con un 22,6%. En las últimas horas se han empezado a enviar mensajes SMS a personas de 40 a 49 años -de mayor a menor- para que vayan eligiendo cita para la semana próxima.

