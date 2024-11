Euskadi sigue sin despejar si se mantendrán en 2025 los descuentos del 50% en el transporte público

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves una resolución genérica que no termina de despejar qué ocurrirá el 1 de enero con las tarifas del transporte público. Ese día expira la tercera prórroga de los descuentos del 50% implantados en 2022 para combatir la inflación dentro de las medidas extraordinarias por la invasión de Ucrania. PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno, han sacado adelante un texto que aboga por mantenerlos pero solamente si el Estado mantiene también su aportación económica, del 60% del coste de la iniciativa o el 30% del precio de cada billete, que es lo mismo. Pero es algo que no se ha definido aún. El precedente del año pasado es que se anunció casi al borde del cambio de año. El Ejecutivo vasco únicamente compromete mantener el otro 40% de la reducción, es decir, un descuento real del 20%.

EH Bildu había demandado mantener el 50% durante “todo el año 2025”. Expresamente, se aludía a “fijar el compromiso de las instituciones vascas de asumir el 30% restante en caso de que el Estado decida no continuar con estas ayudas”. Y, para evitar polémicas como las de 2024, cuando se amagó con acotar las rebajar a determinados bonos y títulos de viaje, reclamaban que “estos descuentos se aplicasen ”en las mismas condiciones que hasta ahora“. Pero esta resolución solamente ha concitado el apoyo de Sumar. De hecho, el único representante de esta coalición, Jon Hernández, ha asegurado que su formación está ”presionando“ a los socialistas como socios en el Gobierno central para que no decaigan las bonificaciones.

La coalición, por boca de Amancay Villalba, ha apelado a la “voluntad política” para seguir con los descuentos. Ha argumentado que no han desaparecido las causas de aquel plan de 2022 -ha recordado que la crisis de Ucrania sigue abierta y que en 2023 se sumó la de Gaza- y ha insistido en que “la ciudadanía sigue necesitando” planes de apoyo. Igualmente, ha recalcado que es necesario impulsar el transporte colectivo frente al privado y ha apuntado que las estadísticas confirman que las medidas han contribuido a ello.

Desde la bancada del PP, que se ha abstenido ante la iniciativa de EH Bildu y también ante la del Gobierno, Santiago López Céspedes ha alertado de que PNV y PSE-EE solamente han sacado adelante este 20% allí donde tienen mayoría, en el Parlamento Vasco y en Bizkaia, ya que en las Juntas Generales de Álava y de Gipuzkoa la oposición sí les ha forzado a solicitar el mantenimiento del 50% en todas las circunstancias. Los 'populares', en todo caso, ha ironizado que Euskadi no puede “aceptar una solución que dependa de Óscar Puente”, el ministro del ramo, aunque también demandan no “penalizar” el uso del coche particular. EH Bildu ha bromeado que el PP critica tanto al Gobierno de España que parece que ha abrazado las tesis “soberanistas” como ellos.

Por parte de los socialistas, Susana Corcuera ha avisado de que el decaimiento de los fondos del Estado implica también que no exista un “paraguas legal” para que el Gobierno vasco pueda ayudar a los operadores locales y forales más allá del 20%. Además, ha recalcado que el contexto económico de 2022 no es ya el mismo que ahora y ha apelado a que los recursos públicos son “sagrados” y “finitos”. Ha llegado a señalar en su discurso que no hay que tener “complejo de izquierdas”.

Desde el PNV, Elena Lete ha recordado que el Gobierno central no ha comprometido los fondos y ha criticado que EH Bildu, hace doce meses, dio por bueno garantizar el 20%. Asimismo, ha ironizado que la coalición es socia de Pedro Sánchez y que no ha peleado por la medida allí, en las Cortes Generales. Además, ha pedido que el argumentario que hay que difundir de cara a 2025 es que se “mantienen” los descuentos, no que hay una subida efectiva de precios.

La resolución incluye también una mención a continuar con el diseño de un modelo tarifario definitivo que promueva descuentos en función de dos variables, la renta y la frecuencia de uso. Es la extensión del modelo Mugi de Gipuzkoa y que en Álava ya está más avanzado con la tarjeta Bat. Es algo que se viene discutiendo también desde 2022. EH Bildu también desea “acelerar” este modelo más progresivo y no tan lineal como el actual. Lo que sí está más claro es que los menores hasta 12 años viajarán gratis como ya ocurre en algunos servicios como el BEI o los autobuses de Tuvisa en Vitoria.