El PNV exhibe en campaña la gestión de Nekane Murga: "Osakidetza ha funcionado"

Nekane Murga llegó en 2019 al cargo de consejera de Salud siendo una desconocida en política. Se explicó que era una cardióloga independiente, sin vinculación con el partido, que llevaba unos años en el equipo del exconsejero, Jon Darpón, a quien relevó tras las denuncias de irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018. Pero en esta campaña no hay mitin de Urkullu en el que Murga no esté entre las primeras filas y en el que la realización televisiva no la enfoque una y otra vez.

Este viernes, en Lekeitio, el lehendakari y candidato a la reelección, Iñigo Urkullu, ha sido claro: "Osakidetza ha funcionado". Ha destacado que la respuesta a la pandemia ha sido satisfactoria por los resortes del "autogobierno" de Euskadi. Más en modo institucional que mitinero, ha lanzado también un mensaje de prudencia a la ciudadanía, para que sea consciente de que hay que "convivir con el virus". Ha emplazado a utilizar mascarillas y a extremar el lavado de manos. Muchos de los asistentes a sus actos las llevan. Urkullu ha asegurado también que a la crisis sanitaria le seguirá la económica y ha pedido el voto para su candidatura: "Está en juego nuestro futuro. No votar es mirar para otro lado".

"Busque, compare y, como no va encontrar un candidato mejor, vote a Urkullu", ha bromeado Andoni Ortuzar, que siempre aporta el contrapunto humorístico a los actos electorales. El presidente del PNV ha dicho que su colega arrasó a los rivales en el primer debate televisado, el de la noche del jueves al viernes en ETB1. "El PNV proponiendo y el resto atacando", ha remarcado sobre lo que vio por televisión y sobre el desarrollo de la campaña.

El PNV es favorito y se siente favorito, pero no hay mitin en el que no haga una apelación a la movilización "a tope". Anhela "ganar con claridad". "Los experimentos, con gaseosa, no con el voto", ha pedido a la militancia. Singularmente, los nacionalistas están lanzando muchos mensajes específicos para los jóvenes. La gran promesa es rebajar la edad media de emancipación de los 30 a los 28 años. También ofrecer una oportunidad laboral a 30.000. "No son promesas electorales, son compromisos. Palabra de PNV", pontificó Urkullu.