Un exmagistrado amenazado por ETA anuncia su voto a EH Bildu: “Me siento español pero soy de izquierdas”

El exmagistrado Manuel Díaz de Rábago, en un vídeo dado a conocer este domingo, ha pedido el voto para la coalición EH Bildu. En esa intervención, en la que afirma sentirse español -“no vasco”- y en la que recuerda que estuvo amenazado por ETA y que llevó escolta policial durante diez años, pide también rechazar “tajantemente” la “instrumentalización” que la “derecha y la ultraderecha” han hecho de la campaña electoral por la presencia de expresos de ETA en la listas de la coalición para desgastar a EH Bildu y al Gobierno de Pedro Sánchez y las mayorías progresistas en España. Entiende que la renuncia de los exterroristas con delitos de sangre favorece la “necesaria convivencia democrática”.

“Durante más de diez años, por mi condición de juez, he tenido escolta y además tenían datos míos dos de los comandos de ETA. Eso no me impide a mí, hoy en día, una vez que ha desaparecido la actividad terrorista y ETA se ha disuelto, apoyar y votar a EH Bildu. Me parece que es un proyecto muy necesario para la izquierda, tanto en Euskal Herria como en el Estado español. Yo me siento español, no vasco, aunque lleve aquí cincuenta años viviendo. Ése es mi sentimiento nacional. Soy de izquierdas por encima de todo y he votado siempre a partidos de izquierda. No siempre al mismo. Y también va a pasar ahora. Voy a votar a [EH] Bildu. Es el partido mayoritario dentro de la izquierda, tanto en mi Ayuntamiento [Donostia] como en Gipuzkoa”, explica. Indica el exjuez que lo que le anima a dar el paso es que las izquierdas colaboren, porque ello redunda en beneficio de las clases bajas, y entiende que dentro da las diferentes ofertas electorales, la de EH Bildu es la que tiene opciones de superar al PNV, al menos en el ámbito guipuzcoano.

Díaz de Rábago, que entre otros cargos fue presidente de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, llevaba ya tiempo participando en actos relacionados con EH Bildu. La coalición está embarcada en una estrategia de 'frente amplio' para sumar sectores sociales -incluso no estrictamente independentistas- más allá de los partidos fundadores, Sortu, EA, Alternatiba o lo que en su día fue Aralar. En esta campaña ya ha participado la exconsejera socialista Gemma Zabaleta y, en el pasado, incluso ha acompañado a Otegi el exlíder de Ezker Batua (la antigua marca de IU) Javier Madrazo. Asimismo, la exsecretaria general de Podemos en Euskadi Nagua Alba también ha mostrado su apoyo al candidato de EH Bildu para Donostia, Juan Karlos Izagirre.