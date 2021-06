Una familia pelea por aclarar si un cadáver enterrado en Londres es el vasco desaparecido en Suecia en 2005

El de Miguel Ángel Martínez Santamaría es más que un misterio sin resolver. Han pasado más de 15 años desde que la familia recibiera una llamada alertándoles de que habían encontrado el cadáver de Miguel Ángel a orillas de un fiordo en Estocolmo. El joven, que salió en abril de 2005 de Euskadi para viajar por Europa, llevaba cinco meses desaparecido cuando sonó el teléfono de su casa. La autopsia realizada en Suiza afirmaba que Miguel Ángel se arrojó –con intención de cometer un suicidio- desde un buque al río. La versión no hubiera sido refutada de no ser por una segunda autopsia realizada en Londres, donde la propia víctima pidió ser enterrado. Esta última determinaba que los golpes no coincidían con una caída y que al cadáver le faltaba el corazón y la mitad del hígado. Desde entonces, la familia no ha cesado en su búsqueda por esclarecer el caso plagado de incógnitas. “Quiero saber si la persona que hemos enterrado es mi hermano y tengo derecho a saberlo”, cuenta la hermana de Miguel Ángel, Blanca Martínez Santamaría, a este diario.

Cuando hallaron el cuerpo de Miguel Ángel no se tomaron fotos del cadáver –ya en estado de putrefacción por llevar semanas en el agua- ni del lugar de los hechos, tampoco existe ninguna evidencia de que fuera correctamente identificado según el estado que presentaba el cuerpo ni se tomaron pruebas de ADN a la familia para comprobarlo. Una de las pruebas en las que se basan es la aparición de una fotocopia del DNI del joven vasco en el pantalón. Sin embargo, lo que Blanca se pregunta es ¿Cómo pudo estar esa fotocopia sin dañarse tanto tiempo debajo del agua?

“Llevamos más de 15 años esperando el apoyo de las instituciones. Si se hace algo mal por parte de algún responsable público lo deberían subsanar. El problema es que cuando quien comete el error es una institución, se te deniega el derecho a denunciar. Te van cerrando una a una todas las puertas”, señala Blanca.

Miguel Ángel pidió expresamente que fuera enterrado en Londres donde yace desde noviembre de 2005. En 2018, el Ministerio de Justicia inglés autorizó la exhumación del cadáver con el fin de permitir que su familia realice una tercera autopsia que pueda contribuir a aclarar por qué motivo su cuerpo fue enviado en 2005 a Inglaterra desde Estocolmo sin su corazón y parte del hígado. Sin embargo, jamás se realizó la autopsia porque la familia no logró recabar los medios económicos suficientes para llevar a cabo todo el proceso.

“El Gobierno vasco dice que me ha ayudado, que me han apoyado con la gestión de Londres, pero no hicieron nada, mientras que a otras familias sí. Me parece estupendo que se ayude a otras familias, pero entiendo que esto es una discriminación hacia la mía. El año pasado falleció mi madre sin saber qué pasó con su hijo y mi padre tiene 90 años. No me fallan a mí, les fallan a ellos”, indica la hermana del fallecido.

El Parlamento Vasco deniega una proposición no de ley

Este miércoles, el Parlamento ha debatido una iniciativa de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos-IU para mostrar apoyo a la la familia. El texto no ha prosperado pero sí una enmienda genérica de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE. Se insta al Ejecutivo a que continúe "apoyando y solidarizándose con las familias de personas desaparecidas", sin menciones expresas a este caso. PP+Cs se ha adherido, ha tenido el voto en contra de EH Bildu y la abstención de Elkarrekin Podemos-IU.

En sus intervenciones, los parlamentarios de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, Julen Arzuaga e Iñigo Martínez Zatón, respectivamente se han mostrado a favor de que el Gobierno vasco otorgue los medios técnicos y económicos necesarios para investigar las circunstancias de la muerte de Miguel Ángel. “Nunca se realizó un cotejo de ADN entre el cuerpo y su familia y nunca se le ha otorgado una compensación económica. Esto es lo que reclamamos hoy aquí”, ha apuntado Martínez Zatón.

Sin embargo, desde el PSE-EE, la parlamentaria, Miren Gallastegi, ha criticado que desde su punto de vista “la iniciativa presentada cuenta con defectos de forma y de fondo” y ha indicado que junto con el PNV han presentado una enmienda “que lo que hace es instar al Gobierno a seguir apoyando en las situaciones de personas desaparecidas”. Mientras que la parlamentaria del PNV, Eva Juez ha explicado que el Gobierno vasco “ha atendido a la familia y atiende todos los casos por igual, sin ningún tipo de distinción”. En este sentido, ha explicado que a través de la Secretaría de Acción exterior, el Gobierno vasco “ha acompañado en trámites” a la familia tanto en Suecia como en Londres, una información que la propia Blanca Martínez ha desmentido en declaraciones a este periódico.

“Son unos sinvergüenzas, no tengo palabras. Lo que han hecho no tiene nombre. Tengo el permiso así que haré la autopsia sea como sea, pero que recen para que el que está ahí enterrado sea mi hermano, porque si no lo es, que se preparen”, concluye Blanca Martínez Santamaría.