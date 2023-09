El Festival de San Sebastián ofrece por primera vez subtítulos en euskera en todas sus películas de la sección oficial

Por primera vez en las 71 ediciones que componen la historia del Festival de Cine de San Sebastián (Zinemaldia), todas las películas de la sección oficial contarán con subtítulos en euskera, además de castellano e inglés. Se trata de una decisión que el propio director del festival, José Luis Rebordinos, ha definido como “un paso importante en la presencia del euskera”.

“Esta era una demanda de la crítica cinematográfica en euskera, y también un deseo del equipo del festival, que hasta ahora no había abordado por falta de presupuesto. El año pasado elaboramos el Plan de Euskera y fue uno de los objetivos que nos marcamos. Además de reivindicar el euskera como una lengua de cultura y de trabajo, también nos parece importante que la prensa y la industria internacional, que acuden masivamente a estos pases, visualicen el euskera en igualdad de condiciones con el castellano y el inglés”, aseguran desde el festival a este periódico.

Así, los espectadores podrán disfrutar de películas como 'Ex-husbands', del estadounidense Noah Pritzker, 'Kimitachi wa do ikiru ka', del reconocido Hayao Miyazaki o las españolas 'La mesías', de Javier Calvo eta Javier Ambrossi y 'Un amor' de Isabel Coixet, además del resto de las veinte que componen la sección oficial con subtítulos al euskera. También contarán con subtítulos en euskera cuatro películas de la sección New Directors, once de Zabaltegi-Tabakalera, cuatro de Perlak, dos de Culinary Zinema y, por último, siete de la sección Retrospectiva-Hiroshi Teshigahara.

Por otro lado, el festival proyectará 19 películas que se han producido íntegramente o al menos una parte en euskera, entre las que destacan el dramático tránsito de los migrantes hacia Europa contado en 'Bidasoa 2018-2023', el nuevo trabajo documental de Fermin Muguruza, la recientemente premiada en el Festival Internacional de Cine de Berlín y en el Festival de Málaga '20.000 especies de abejas' de Estibaliz Urresola o 'Irati', de Paul Urkijo, que contó con cinco nominaciones a los Goya.

La presencia del euskera en el Festival de San Sebastián ha ido creciendo durante los últimos años. Según los datos aportados por la organización, el 2017 tan solo el 6% de las películas que se emitían eran en euskera, mientras que las que contenían subtítulos en euskera suponían el 11,7%. En total, las películas que eran producidas, dobladas o subtituladas al euskera suponían el 21,1% del festival.

Esas cifras han ido aumentando progresivamente hasta el año 2020, cuando hubo un 32,4% de películas que contaban con producción, doblaje o subtítulos en euskera debido al incremento de las películas que contaron con subtítulos. Los años posteriores, debido a la pandemia y a los recortes de presupuesto que sufre el festival, el peso del euskera también se resiente y la cifra baja hasta el 27% en 2021 y 25,5% en 2022. “Al no haber fiestas o no haber cócteles, al no haber muchas cosas que estaban patrocinadas, pues nosotros en 2019 y 2020 perdimos entre taquilla y patrocinadores cerca de 1.300.000 euros. De tener un presupuesto de 8 millones pasamos a uno de 7”, confesaba Rebordinos en una entrevista con elDiario.es.

Esta edición el porcentaje de películas con euskera aumenta hasta el 32,9% del total, siendo un 8,4% las películas que se han producido en euskera, un 3,1% las que han sido dobladas y un 21,3% -cifra más alta hasta la fecha- las que han sido subtituladas.

“Un paso adelante para garantizar los derechos de los euskaldunes”

Desde la asociación 'Pantailak euskaraz', que defiende el uso del euskera en el mundo audiovisual, han aplaudido la decisión. “La asociación por el euskera 'Donostiako bagera' y toda la sociedad vasca llevan años quejándose de la falta de presencia del euskera en el que es el evento audiovisual más importante de nuestro país tanto por representaciones como por número de espectadores, y el nivel de resonancia local e internacional”, han asegurado en un comunicado.

Tras años de protestas y denuncias por la escasa presencia del euskera, desde la asociación valoran la voluntad del festival “para ir cambiando las cosas”. “Ver las películas de la sección oficial traducidas al euskera es un paso adelante para garantizar los derechos de los euskaldunes”, han señalado, por lo que han querido felicitar al festival. A pesar de ello, han criticado que “el equilibrio entre las lenguas oficiales aún no se ha logrado” por lo que “el objetivo en los próximos años debería ser poder ver todas películas con subtítulos en euskera al igual que ocurre con el castellano”, han sentenciado para luego recordar que al año solo el 2% de las películas que se estrenan en los cines son en euskera y un 0,1% las que se estrenan en las plataformas, por lo que han pedido al Gobierno vasco, al Gobierno de Navarra y a todas las entidades que tengan competencias en el ámbito audiovisual, que se comprometan en aumentar la cantidad de contenidos en euskera y así “tomar medidas para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca”.