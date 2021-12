Gipuzkoa aprueba unos presupuestos de 1.041,8 millones para 2022

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado este miércoles los presupuestos forales para el año 2022, con el apoyo de PNV y PSE-EE. EH Bildu y Elkarrekin Podemos han votado en contra, mientras que el PP se ha abstenido. De este modo, la Diputación Foral de Gipuzkoa contará este próximo ejercicio con el mayor presupuesto propio de su historia, que asciende a un total de 1.041,8 millones de euros, 59 millones más que en el presente año, lo que representa un aumento del 6%.

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha mostrado su satisfacción por la aprobación y ha destacado que el recién aprobado presupuesto permitirá "seguir construyendo un territorio futuro más social, verde y competitivo", tres de los principales ejes de las cuentas forales, según informa Europa Press. Al término del Pleno, el máximo responsable foral ha subrayado que se trata de "un presupuesto ambicioso y diseñado en clave de futuro". "Aumentamos la inversión social, para proteger a quienes más han sufrido los efectos de la pandemia y que la recuperación llegue a todas las personas, destinamos más recursos a promover el relanzamiento económico y poner las bases de la economía del futuro, y redoblamos nuestro compromiso con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente", ha destacado.

Olano también ha valorado que los presupuestos incluyan enmiendas de la oposición por valor de 7,6 millones de euros. En concreto, se han acordado un total de 51 enmiendas, 31 de adición y 20 de disminución. Por grupos junteros, EH Bildu ha acordado 14 enmiendas —cuatro de ellas compartidas por Elkarrekin Podemos y una con el PP— por valor de 7,3 millones de euros, de los que 2,7 millones son compartidos con Elkarrekin Podemos y uno con el PP; Elkarrekin Podemos ha pactado 11 enmiendas —cuatro compartidas con EH Bildu— por valor de 2,8 millones (2,7 millones compartidos con EH Bildu); y, por último, el PP ha concertado otras 11 enmiendas —una de ellas compartida con EH Bildu—, por valor de 1,2 millones de euros (un millón compartido con EH Bildu).

Olano ha explicado que, durante la negociación presupuestaria, la Diputación Foral ha mantenido "siempre una actitud abierta y con voluntad de acuerdo, buscando en todo momento el entendimiento para mejorar los presupuestos". De este modo, ha destacado que el año pasado se llegó a un acuerdo por valor de 1,5 millones de euros con la oposición y este año se ha "quintuplicado esa cantidad". "Es la primera vez en esta legislatura que se transaccionan enmiendas con todos los grupos de la oposición a la vez y, además, el valor de éstas también es el más alto del presente ciclo político", ha resaltado. "Gracias a la negociación presupuestaria, nuestros presupuestos de 2022 son ahora más fuertes que hace dos meses", ha añadido.

Olano ha señalado que no han logrado desde el Gobierno foral "todos los acuerdos" que quisieran, pero ha insistido en el "avance" con respecto a los de 2021. Fruto de las enmiendas, la distribución departamental del presupuesto presenta unas ligeras variaciones. Así, dentro del departamento de Promoción Económica, se crean o refuerzan diferentes líneas de ayudas: empleo de calidad con un millón, transición ecológica con otro, transición digital para comercio y autónomos con 1,5 millones y transición digital para pymes con medio millón. Junto con ello, el departamento de Políticas Sociales y la dirección de Convivencia y Derechos Humanos incrementan sus dotaciones en tres millones y 0,13 millones, respectivamente. En el caso del área dirigida por Maite Peña, se refuerzan prestaciones económicas y se establece un plan piloto fomento del cuidado en el domicilio, como actuaciones principales fruto de las enmiendas aprobadas.

"Intereses de las élites"

El portavoz de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre, ha rechazado la propuesta del Gobierno foral y su "poca" disposición a la colaboración, al tiempo que ha criticado que "si por algo es conocido el PNV en nuestro país, es porque hace las cosas tal y como las quiere, sin contrastar y sin colaborar con nadie, decidiendo de espaldas al pueblo". Asimismo, ha censurado que los jeltzales responden a los "intereses de las élites". "Pensáis que nos engañáis tanto a EH Bildu como a los guipuzcoanos, pero estáis equivocados, porque habláis de participación, de trabajar junto a la sociedad organizada, anunciáis vuestro nuevo modelo de gobernanza, y ni siquiera os dais cuenta de que el 'auzolan' no entiende de publicidad, de marketing ni de propaganda", ha afirmado. "Si de algo se caracteriza el 'auzolan' es de la generosidad del individuo de cara a un colectivo y no es generoso por vuestra parte vender el trabajo del colectivo como seña de identidad de vuestro quehacer político, no deja de ser un interés totalmente individual y partidista", ha denunciado.

El portavoz de Elkarrekin Podemos IU, Joanes Fiel, ha denunciado que las cuentas públicas aprobadas este miércoles "no solo no dan la necesaria cobertura económica a la ciudadanía en riesgo de exclusión", sino que "no se comprometen con que estas personas tengan unas vidas dignas de ser vividas". "¿De qué sirven los presupuestos más altos de la historia de esta Diputación si no los ponemos a trabajar a favor de nuestros servicios públicos, a favor de las personas en riesgo de exclusión y a favor de los guipuzcoanos?", ha preguntado Fiel. Por su parte, la juntera Arantza González ha remarcado el rechazo a las cuentas por "basarse en una fiscalidad injusta que beneficia a quien más tiene" y porque "los gastos no sirven para fortalecer el sector público sino el privado".

Finalmente, el portavoz del PP, Juan Carlos Cano, ha afirmado que la actitud del Gobierno foral con los presupuestos es "la del padre de la parábola del hijo pródigo, dar más a quién más obstaculiza", en referencia al hecho de que los dos grupos que han presentado enmiendas a la totalidad, Elkarrekin Gipuzkoa y EH Bildu, "hayan sido los más beneficiados" en sus enmiendas parciales. Cano se ha mostrado "decepcionado" no solo por este hecho sino también porque estas cuentas "suponen una huida hacia adelante". "No son unos presupuestos realistas, al haber obviado factores vitales que van a marcar el año 2022", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz socialista, Susana García Chueca, ha resaltado que "el clima de diálogo y entendimiento que propicia el gobierno foral de coalición de la Diputación de Gipuzkoa ha logrado sacar adelante unos presupuestos con la mayoría absoluta que le dan los votos de los dos partidos que lo sustentan, pero también acordando con todos los grupos políticos". A su juicio, esto es una "seña de normalidad" y del "clima político diferente" que vive Gipuzkoa con respecto a otros lugares donde "la derecha extrema y la extrema derecha tensionan la vida política y parlamentaria". Por su parte, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha destacado que los socialistas "han hecho posible unos presupuestos pensando en las personas más vulnerables, y en que nadie se quede atrás, reforzando los servicios sociales y garantizando los valores del Estado de Bienestar".