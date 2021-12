EH Bildu y PP firman una enmienda para fomentar la transición ecológica en Gipuzkoa

Los grupos de EH Bildu y PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa han pactado con el PNV y el PSE-EE, socios de gobierno en la Diputación Foral, una enmienda transaccional que modificará la partida de los presupuestos forales del año 2022. Se trata de una enmienda de creación de gasto con una partida de un millón de euros con la que se fomentará la transición ecológica en las pequeñas empresas guipuzcoanas. El PP defiende que haber firmado con EH Bildu es "mera coincidencia" y no un acercamiento político.

La Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Gipuzkoa ha aprobado un total de 49 enmiendas parciales transaccionadas. Dos de ellas han sido firmadas, además de por los socios de gobierno, por EH Bildu y el PP. En realidad son dos, porque el procedimiento dicta que cuando se aprueba un aumento en la partida económica debe firmarse una segunda para determinar de dónde se va a sacar el dinero acordado. En este caso, la enmienda transaccionada tiene una partida de un millón de euros para ayudar a las pequeñas empresas guipuzcoanas a implantar sistemas de economía circular. Es decir, con esta partida se subvencionarán proyectos de transición ecológica. Entre otros, la partida contempla beneficiar a pequeñas empresas que tengan "oportunidades de negocio en la economía circular, proyectos de adecuación de la cadena de montaje a la economía circular, proyectos para la eliminación del uso del plomo". Esta partida reforzará un programa de ayudas preexistente de ejecución bianual cuyo objetivo es "promover un modelo compartido de desarrollo socioeconómico que contribuya a la cohesión social y territorial en Gipuzkoa integrando personas, empresas y territorio en la triple sostenibilidad: económica, ambiental y social".

El PNV y el PSE-EE tienen mayoría absoluta en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Por eso, podrían haber sacado adelante la enmienda sin necesidad de apoyos por parte de la oposición. No obstante, han ofrecido "una serie de posibles enmiendas transaccionales" en los que puedan estar de acuerdo más grupos junteros. Así, tanto el PP como EH Bildu han firmado esta enmienda transaccional. Para el único juntero del PP, Juan Carlos Cano, esto ha sido una "mera coincidencia" y defiende que no ha habido ningún acercamiento político entre los grupos. "No va a haber ningún acuerdo político con EH Bildu. No estamos abiertos a ello, ni nosotros ni ellos. Otra cosa es que coincidamos en algún planteamiento económico", apunta. Para el PNV, este acuerdo entre los dos partidos es el "reflejo de la "normalización institucional de EH Bildu, también para el PP". Asimismo, el PSE-EE añade que "no es ninguna sorpresa en Gipuzkoa", pues no es la primera vez que coinciden. Sin ir más lejos, a finales de noviembre el PP, que en el Parlamento Vasco comparte coalición con Ciudadanos, apoyó dos iniciativas de EH Bildu y coincidió en el voto con la coalición abertzale en otras dos, relacionadas con la aprobación de la Ley de Conservación de la Naturaleza, la dinamización de la comarca alavesa de Ayala, una iniciativa para la "evaluación cualitativa de los recursos para hacer frente a la violencia machista" y el censo de los pisos turísticos.