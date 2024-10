El Gobierno de Pradales vende ya “consenso” en torno al pacto sanitario pero EH Bildu, PP o LAB niegan un acuerdo

Este miércoles, en Donostia, ha tenido lugar la segunda reunión del pacto sanitario, un foro creado por el Gobierno de Imanol Pradales en septiembre con el ánimo de mejorar Osakidetza desde un gran consenso de país y que sienta al Ejecutivo con la oposición, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones, universidades y otros agentes, 33 en total. La cita había sido pospuesta unos días para que todos ellos pudieran presentar aportaciones al primer -y largo- documento entregado por el consejero de Salud, Alberto Martínez, en la sesión constitutiva. Según las fuentes consultadas, el coordinador del grupo de trabajo, Javier Meana, ha entregado un documento de síntesis que pretende aunar el análisis de todas las partes. Se ha facilitado en papel a los presentes y no ha habido una distribución pública.

El Gobierno ha vendido en un comunicado que se ha producido un “amplio consenso” en el encuentro en torno a esa síntesis e incluso ha anunciado que se abre una nueva fase ya. Pero muchos de los presentes, empezando por la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, niegan que haya habido acuerdo alguno. Tampoco lo ve así el PP, según las fuentes consultadas en esta formación política, que tiene en Laura Garrido su representante. También están alejados en el sindicato LAB y otros de los presentes, antes de posicionarse, han de consultar con sus respectivas organizaciones, según han trasladado allí mismo. Una persona asistente ha indicado a este periódico que se había ofrecido un receso porque el Gobierno quería suscribir ya el documento final sobre el diagnóstico, pero no se le ha aceptado.

El consejero Martínez ya dijo este lunes en un encuentro con los medios de comunicación que quería ya un acuerdo en torno al diagnóstico. Pero no hay unanimidad de momento y ni siquiera es definitivo el texto, ya que se ha abierto un plazo de aportaciones al nuevo dictamen. Se cerrará el plazo el 18 de octubre y la siguiente reunión será el 30 de octubre. El Gobierno, en todo caso, insiste en que el consenso es “amplísimo”. El titular de Salud manifestó también que las partes que no compartan el análisis en su totalidad no continuarán trabajando en el foro que después llegará la fase de proponer medidas y resoluciones. La lógica es muy simple: si no hay un diagnóstico común tampoco se pueden compartir las soluciones.

Antes del encuentro, en declaraciones a los medios de comunicación, Martínez había hablado de que esta primera fase “entra ya en su recta final”. El comunicado posterior, en cambio, era mucho más tajante. La literalidad era la que sigue: “El amplio consenso entre los agentes participantes en la mesa del Pacto Vasco de Salud en torno al diagnóstico permite abordar una segunda fase, que arrancará en la reunión convocada para el próximo 30 de octubre y cuyo objetivo es definir los principios sobre los que posteriormente se asentarán las estrategias y acciones de futuro”. Se insiste en que el proceso se completará ya en marzo de 2025. Entiende Martínez que se ha conformado “una mesa extensa, plural y multidisciplinar para definir de manera compartida el cambio de paradigma del sistema de Salud”. “Trabajamos para alcanzar un acuerdo plural y compartido con el que podamos asentar las bases de la salud del futuro de Euskadi”, ha insistido el responsable de Salud.

Pero otras voces matizan a Martínez. “Creemos que dicho documento no recoge cuestiones que son importantes y EH Bildu considera que deberían estar en el diagnóstico. El modelo de gobernanza, la política de contratación o la definición de la relación público-privada tienen que estar recogidas si queremos partir de un diagnóstico completo. Por lo tanto, consideramos que hay mucho trabajo por delante para poder incorporar cuestiones que nosotros consideramos fundamentales y que han sido las que han traído Osakidetza a la situación actual”, ha explicado Rebeka Ubera, portavoz de EH Bildu. LAB, igualmente, ha avisado de que el documento de síntesis no recoge sus aportaciones en ningún caso. Cita, por ejemplo, el caso de “las políticas de privatización”, que “son una de las principales causas del declive de Osakidetza”. “Debería estar recogido en el diagnóstico que hay que tomar el camino para dejarlas a un lado”, apuntan en una nota.

UGT, por el contrario, ha valorado “positivamente” el primer paso. La propuesta del Gobierno ha tenido también el respaldo de entidades como la asociación contra la esclerosis múltiple o la plataforma de organizaciones de pacientes, que así lo han manifestado públicamente. También aprecia una “buena base” el sindicato con más implantación de Osakidetza, que es Satse. En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, Amaia Mayor ha dicho que presentaron algunas propuestas no “cómodas” y que las han visto reflejadas en la síntesis presentada. Aplauden el trabajo de Meana.

El principal sindicato vasco, ELA, ya se ausentó de la primera reunión y mantiene su veto a este foro. En un comunicado, cree que es “una obra teatral” porque si no se admiten los errores estructurales en la gestión sanitaria “es imposible encontrar soluciones”. No están convocadas las plataformas en defensa de la Sanidad pública, conocidas por las siglas OPA. El consejero alegó que eran de ámbito local. Kontxi Rebollo y Javier Arana, dos de sus portavoces, han avisado de que no basta con reunirse para “tranquilizar” a la población sino que son necesarias propuestas con “contenido”.