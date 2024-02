El Gobierno de Urkullu exprime los últimos días que permite la ley para multiplicar inauguraciones y actos

La normativa impide que se hagan inauguraciones, campañas de autobombo y cualquier manifestación de los logros de gestión con fondos públicos desde el mismo momento en que se convocan unas elecciones. En Euskadi ya es público que las autonómicas serán el 21 de abril, porque así lo ha decidido y comunicado el lehendakari, Iñigo Urkullu, pero no será hasta el martes cuando el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) lo publique y quede disuelto el Parlamento Vasco. Ahí sí se activará, oficialmente, el reloj electoral. Casualidad o no, en el primer día desde que se conociera la decisión de Urkullu se han multiplicado las inauguraciones y presentaciones y continuarán todavía el lunes, apurando el margen que ofrece la ley. También se ha conocido la transferencia de Cercanías, dotada con 92 millones anuales y un paquete de inversiones valorado en 400 millones de euros. Es particularmente intensa la agenda en el ámbito de Salud, una cartera sensible por el desgaste de gestión desde la llegada de la COVID-19 y en la que oposición hará fuertes críticas durante la campaña. Hasta en YouTube, al buscar música, aparece un anuncio del Gobierno vasco recordando que tiene 600 millones de euros en ayudas para empresas.

Informa Irekia, la web institucional del Gobierno, que el todavía lehendakari “ha inaugurado la nueva instalación de resonancia magnética nuclear del CIC Biogune, una de las más relevantes del sur de Europa”. Lo ha hecho en un acto el parque tecnológico de Bizkaia, en Derio. Continúa la información oficial resaltando que Urkullu “ha recordado que se ha logrado alcanzar los 1.800 millones de euros de inversión en innovación, lo que ha permitido que en la actualidad Euskadi forme parte del grupo de 'innovadores fuertes' en el panel europeo de innovación”.

El lehendakari también ha visitado las obras del “nuevo centro de alta resolución de Osakidetza” en otra localidad de Bizkaia, en Zalla. Ni siquiera están terminadas las obras porque se “prevé su apertura en el primer semestre de este año” 2024, indica el Gobierno. Urkullu, siempre según la versión oficial, no se ha quedado en destacar la nueva infraestructura. “Ha enumerado algunos de los objetivos alcanzados: la reducción de las listas de espera comprometidas hace seis meses, la apertura del nuevo centro de salud de primer nivel en la Parte Vieja de Donostia, la presentación de nuevas inversiones para la mejora de la red hospitalaria pública o el anuncio de que Osakidetza aumentará su plantilla con 1.431 nuevas plazas”, se puede leer.

Este último dato fue adelantado por PNV y PSE-EE horas antes de que se aprobara en Consejo de Gobierno, ya que iba a quedar totalmente eclipsado por el anuncio de la convocatoria electoral que es, además, el final de doce años de Urkullu como lehendakari. Sin embargo, hay voces que alertan de que no es una incorporación de nuevos profesionales. El sindicato LAB, por ejemplo, califica de “trileros” a los gestores. Argumenta que “no hay ni un solo trabajador más en los centros de trabajo que antes de crear esos puestos, ya que la función de esos puestos es estabilizar y dignificar mínimamente la plantilla ya existente”, sostiene.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, se ha sumado a los mensajes optimistas. “Siempre con las personas en el centro. Ése es nuestro lema y ése es nuestro compromiso”, ha señalado. Antes, había dejado otra noticia. “Sagardui anuncia la participación organizada y estable de los y las pacientes en la toma de decisiones de la investigación en salud”, ha titulado Irekia. Igualmente, Salud ha informado que “Osakidetza da los primeros pasos para el nuevo centro de salud de Elgoibar”, que estará ubicado “en un espacio referencial de municipio, un punto central del casco histórico, donde confluyen las tres calles más importantes”.

En Barakaldo, el asesor del lehendakari Jonan Fernández, la directora de Juventud, Miren Saratxaga, y la alcaldesa, Amaia del Campo, “han inaugurado la segunda sede del Servicio GAZ” para la atención juvenil. Euskadi llega a las elecciones con una nueva prestación ideada por la Presidencia vasca llamada Emantzipa para apoyar con 300 euros mensuales durante dos años la emancipación y que es paralela a otra ayuda de 300 euros mensuales para el alquiler de jóvenes llamada Gaztelagun y que depende del área de Vivienda, es decir, de la parte del PSE-EE del Ejecutivo de coalición. Emantzipa se lanzó en diciembre de 2022 y ha sido presentado a lo largo de este tiempo en más de una decena de ocasiones. Esta semana se han abierto ya las solicitudes y ha habido comunicaciones constantes. Hay una actualización diaria de los solicitantes. Fernández “ha animado a las personas jóvenes que quieran iniciar o consolidar su proyecto de vida con autonomía a que soliciten la ayuda”, explica Irekia.

En Vitoria, el consejero socialista de Vivienda, Iñaki Arriola, ha comparecido con la alcaldesa socialista de la capital, Maider Etxebarria, para anunciar la construcción de 960 viviendas para alquiler en el barrio de Salburua, con una inversión “cercana a los 200 millones”. En puridad, esta presentación estaba prevista para hace unos días, pero como no se pudo aprobar en Consejo de Gobierno hasta este jueves se ha ubicado en la agenda este viernes. La regidora ha considerado que este plan de vivienda social es “el más ambicioso de Euskadi”.

La jornada gubernamental ha dejado muchos más titulares. Por ejemplo, el Gobierno tiene nuevas herramientas frente a la tuberculosis animal, mejora la calidad del agua en el río Oka de Bizkaia y desparecen “la totalidad de los vertidos” al Oria en Gipuzkoa, “Euskadi avanza en la innovación alimentaria”, la “revitalización” del yacimiento romano de Iruña-Veleia en Álava -salpicado en el pasado por falsificaciones- “avanza a buen ritmo”, el Ejecutivo “apoya once proyectos tecnológicos de alta creación de empleo”, el barrio Aldaialde de Vitoria tendrá un nuevo colegio en el curso 2024/2025, la comunidad autónoma ha conseguido una “cifra récord” de exportaciones en 2023 y tiene grandes “oportunidades” en “computación cuántica”.

Y el lunes habrá más. Sagardui tiene la “presentación de un convenio para la mejora del uso de la medicación” en Vitoria. Urkullu delegará en el consejero Arriola la visita a la CAF de Beasain, donde el ministro Óscar Puente y su 'número dos', el exalcalde de Irún, José Antonio Santano, presentan trenes que (ahora sí) caben en túneles para Asturias y Cantabria, por lo que se ha invitado a sus presidentes, Adrián Barbón y María José Sáenz de Buruaga. El lehendakari ha optado por inaugurar la nueva planta de Biolid y por “presidir la plantación de un retoño del árbol de Gernika en el jardín del palacio La Puente de Trucíos”. El viceconsejero de Vivienda, Pedro Jauregui, viaja a otro municipio gobernado por el PSE-EE, Ermua, para cerrar “un convenio para construir alojamientos dotacionales en el municipio”. Se espera un nuevo acuerdo con el Gobierno de España para la transferencias de las competencias de Inmigración. El martes, de momento, el volumen de actos cae a solamente dos, un seminario y la reunión del consejo de administración de Lanbide.