El Gobierno de Urkullu ampliará en 1.400 plazas la plantilla de Osakidetza justo antes de las elecciones

Los grupos parlamentarios de PNV y PSE-EE han avanzado este jueves en el pleno del Parlamento Vasco que en el próximo Consejo de Gobierno, este mismo jueves, se va a aprobar una nueva convocatoria de empleo con 1.431 plazas estructurales en Osakidetza, con las que alcanzará una plantilla de 32.442 plazas. Además, han recordado que los procesos de las OPE actualmente en ejecución —OPE 2018-2019, OPE de reposición 2020-2021-2022 y OPE de estabilización 2021— “suponen la estabilización de más de 11.000 puestos de trabajo de la plantilla de Osakidetza, un tercio de la plantilla”. La ampliación se ha avanzado en el pleno ante el horizonte de que quede eclipsada por el previsible anuncio, durante el Consejo de Gobierno convocado para la tarde de este jueves, de que las elecciones vascas se celebrarán el 21 de abril.

EH Bildu ha llevado a debate en la Cámara vasca una proposición no de ley sobre la necesidad de ampliar la plantilla estructural de Osakidetza en 3.600 plazas pero el texto que se ha aprobado ha sido el acordado entre los grupos en el Gobierno, con el rechazo de toda la oposición --EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP, Vox y Cs--. En el mismo, el Parlamento Vasco “sobre la base de la necesidad de continuar adecuando la plantilla de Osakidetza a las necesidades asistenciales, comparte el incremento de la plantilla estructural de Osakidetza que se ha realizado, llegando al máximo histórico de 31.011 plazas”. También recuerda los procesos de las OPE actualmente en ejecución, OPE 2018-2019, OPE de reposición 2020-2021-2022 y OPE de estabilización 2021, que “suponen la estabilización de más de 11.000 puestos de trabajo de la plantilla de Osakidetza, un tercio de la plantilla”.

Además, insta al Departamento de Salud a “continuar desarrollando el incremento de la plantilla estructural de Osakidetza y nuevas ofertas públicas de empleo, para seguir dando la mejor respuesta a esas necesidades asistenciales”. En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha denunciado que “en lugar de aflorar y regularizar los puestos de trabajo” con los procesos de estabilización, Osakidetza ha utilizado este proceso para “destruirlos” y ha propuesto con su iniciativa “que los puestos de trabajo que han sido necesarios durante años y que están en peligro de desaparecer no se pierdan, y se aumente la plantilla estructural en 3.600 puestos”.

“Se necesitan más de 3.000”

“Queremos reducir la temporalidad, queremos transparencia y queremos que los y las trabajadoras de Osakidetza salgan de la precariedad y tengan una estabilidad para ofrecer un servicio de calidad”, ha reclamado antes de afirmar que el incremento anunciado por los grupos en el Gobierno Vasco “no es nada” porque se necesitan más de 3.000 plazas que “están en peligro de desaparecer”. El parlamentario del PNV Jon Aiartza ha recordado las OPE celebradas por el Departamento de Salud para destacar el compromiso del Gobierno vasco de “incrementar, renovar y estabilizar” la plantilla de Osakidetza, y ha avanzado que en el próximo Consejo de Gobierno se van a aprobar otras 1.431 plazas.

Aiartza ha explicado que en el programa de Gobierno se incluía en compromiso de convocar 4.000 plazas para Osakidetza en ofertas públicas de empleo pero en esta legislatura se han ofertado en OPE 11.177 plazas “y en un rato se aprueban otras 1.400”. “Queremos tener un reconocimiento con el Gobierno, un reconocimiento muy especial para el lehendakari y con el Departamento de Salud. Hemos comprendido en su volumen, en su integridad, el inmenso trabajo y la dedicación que supone este proceso de refuerzo de nuestro sistema público de salud”, ha señalado.

El parlamentario del PSE Ekain Rico cree que en este debate, “si se apartan las ideas preconcebidas y se le quitan el tufillo electoralista”, se puede ver que no están “muy alejados” en las posiciones, ya que “coincidimos en que lo que tenemos que hacer es seguir incrementando la plantilla estructural de Osakidetza”. No obstante, ha preguntado a EH Bildu por qué plantea ampliar la plantilla “un número concreto, 3.600 plazas” y ha avanzado que en el próximo Consejo de Gobierno se va a aprobar un incremento de más de mil plazas en la plantilla estructural. “Nuestro compromiso, lo que nosotros hacemos, no decimos, es seguir incrementando la plantilla estructural”, ha defendido antes de detallar que se trata de “4.836 plazas en lo que va de legislatura”.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha afirmado que “el problema de Osakidetza tiene su origen en la filosofía empresarial de los Gobiernos a la hora de dirigir la Sanidad Pública, y también los cargos de confianza en Sanidad Pública”. “Nosotros estábamos de acuerdo con la propuesta inicial de que hay que aumentar la plantilla, pero no sólo hay que aumentar la plantilla, porque si no, en unos años, si la política sigue siendo la misma, volveremos otra vez al problema inicial”, ha advertido antes de defender la necesidad de cambiar la política de personal y contratación, y garantizar la “cobertura inmediata” de las jubilaciones y vacantes.

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha afirmado que “hay un déficit de profesionales sanitarios en Osakidetza, principalmente en la atención primaria, la puerta de entrada del sistema sanitario, que tiene un impacto en la atención sanitaria que se presta”. “Reclamamos que se tomen ya, de una vez por todas aquellas medidas que sean necesarias para subsanar el déficit de profesionales en Osakidetza”, ha pedido. Garrido ha destacado la “alta temporalidad” en Osakidetza, la “lentitud de los procesos selectivos”, así como “la exigencia del euskera en determinados niveles y su sobrevaloración en relación a otros méritos —como la experiencia y la cualificación profesional—, que están llevando a expulsar talento y a que el talento no venga”.

El parlamentario de Cs José Manuel Gil ha compartido con EH Bildu su preocupación por la situación actual de Osakidetza pero “no el diagnóstico ni el tratamiento del problema”, ya que cree que ampliar su plantilla estructural “es sólo una huida para adelante y un parche para tapar los problemas de fondo”. “Hay una falta de planificación clamorosa, incapaz de ajustar los recursos a las necesidades de la ciudadanía”, ha criticado. La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, no ha participado en el debate.