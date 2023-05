El Gobierno de Urkullu mantendría la mayoría absoluta en el Parlamento Vasco con los números de las forales

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha manifestado este martes que los resultados de las elecciones municipales y forales en Euskadi, no del todo favorables para el PNV, no suponen una “primera vuelta” para las autonómicas. En todo caso, en una traslación de los datos de las forales a al Parlamento Vasco -una muestra mucho más amplia y representativa que la de cualquier encuesta para ver tendencias-, el Ejecutivo de coalición con el PSE-EE mantendría la mayoría absoluta con 39 de 75 escaños, aunque ligeramente por debajo de los 41 actuales. Y, a pocas semanas de las generales, los números del 28M dejarían un empate a siete diputados entre PNV y EH Bildu, aunque la coalición tendría más fuerza porque obtendría igualmente representación por Navarra donde los de Andoni Ortuzar llevan años sin presentarse como tal.

El Parlamento Vasco virtual

Para la obtención de un hemiciclo simulado, se han tomado los datos de las elecciones forales -no de las municipales- en cada una de las tres circunscripciones, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que reparten 25 asientos cada una. El resultado es que el PNV seguiría siendo la primera fuerza, con 26 escaños, pero lejos de los 31 de 2020. EH Bildu -sin candidato tras el salto de Maddalen Iriarte a Gipuzkoa- subiría de 21 a 24 y quedaría muy cerca. Sin embargo, los socialistas pasan de 10 a 13 y compensarían en parte la caída del socio mayoritario del bipartito que sustenta al actual Gobierno. Este dato muestra que los números del PSE-EE no han vivido la caída del socialismo en el conjunto de España. El PP, ya en solitario sin Ciudadanos, pasaría a 7 electos (obtuvo 6 en los comicios, pero 2 eran naranjas, y ahora tiene 5), mientras que Elkarrekin Podemos-IU bajarían de 6 a 5. Con los números del domingo en la mano, aunque Vox logró colarse en las Juntas Generales de Álava, no tendría fuerza suficiente para retener el escaño que obtuvo en esta circunscripción en 2020 en un contexto de bajísima participación, de apenas el 50%.

Los diputados vascos virtuales

De manera repentina, el debate sobre las elecciones generales ha eclipsado al de las municipales y forales recién celebradas con la convocatoria de Pedro Sánchez para el 23 de julio. Aunque las claves de voto y movilización son diferentes en cada convocatoria, las papeletas del domingo dejarían al PNV con 7 escaños -uno más que ahora- y a EH Bildu con otros tantos, siempre en el ámbito de la comunidad autónoma. Para la coalición abertzale sería subir de golpe 3 y comerse toda la fuerza que tuvo Elkarrekin Podemos-IU en 2019. La hipotética confluencia en torno a Sumar no tendría representación, mientras que el PP mantendría un único diputado aunque entraría esta vez por Álava y no por Bizkaia. Ahora bien, los números muestran que, en un contexto menos favorable por estar sobre la mesa una clave más local, se quedaron muy cerca de retener ese asiento por Bizkaia, ahora ocupado por Beatriz Fanjul. Para obtener estos datos se han empleado también los datos de las forales a las tres circunscripciones. Los 18 escaños vascos son la suma de 8 en Bizkaia, 6 en Gipuzkoa y 4 en Álava.