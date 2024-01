El Gobierno vasco critica los insultos a Itziar Ituño: “Son situaciones inadmisibles que afectan a la convivencia democrática”

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha criticado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este martes los insultos que la actriz Itziar Ituño ha recibido en redes sociales por acudir a la manifestación celebrada el pasado sábado 13 de enero en Bilbao y convocada por la red ciudadana Sare para reclamar que instituciones políticas y judiciales vascas “diseñen y faciliten el regreso a casa” de los presos de ETA. La actriz ha recibido cientos de mensajes críticos, insultos y hasta amenazas por el hecho de que apareciera portando una de las pancartas de la movilización. Además, BMW Lorauto ha comunicado el cese de su colaboración con la actriz de 'La casa de papel' como embajadora de esa marca de tiendas.

“Esa manifestación cumplía todos los requisitos que impone la legalidad y las personas que participaron en ella tienen el derecho a manifestarse y a la libre expresión de sus ideas y opiniones. Consideramos que esos derechos deben ser salvaguardados y garantizados por encima de todas las cosas”, ha señalado Zupiria, que después ha tachado de “inadmisible” la situación. “Se están produciendo situaciones inadmisibles desde el punto de vista de la convivencia democrática y se manifiestan a través de comentarios anónimos o insultos en las redes sociales que pueden afectar a la convivencia democrática de nuestra sociedad. La crítica es democrática, la crítica es legítima y debe producirse dentro de unos marcos razonables y aceptables. Cuando la crítica se convierte en insulto o en amenaza no tiene cabida en nuestra sociedad. Creo que debemos defender firmemente el derecho al desarrollo de la actividad profesional que tienen las personas y el derecho a la libertad de expresión o de manifestación que tiene la ciudadanía siempre que se produzca de forma legal y normal”, ha concluido el portavoz del Gobierno vasco.

Desde la plataforma Sare han denunciado “la enésima campaña de criminalización que está sufriendo la actriz” y han mostrado su apoyo en un comunicado. “Hoy, la criminalización por participar en la manifestación que la Red Ciudadana SARE celebrada este pasado sábado día 13 de enero en Bilbo, en favor de los derechos que asisten a los presos vascos y también con el objetivo de trasladar el apoyo y la solidaridad a las víctimas de las distintas violencias, le ha tocado a la actriz Itziar Ituño. Ayer, fue Joxe Mari Agirretxe ”Porrotx“. Mañana, puede ser cualquier otra persona que quiera hacer uso de su derecho de manifestación, opinión o expresión. No podemos permanecer callados ante la injusticia que supone este linchamiento publico. Denunciamos esta situación y nos solidarizamos con quienes la están padeciendo, reiterando nuestra decisión de continuar trabajando por los objetivos que más de 70.000 personas defendimos en Bilbo hace unos días”, han señalado.

En el escrito, la plataforma ciudadana ha apelado a las instituciones a que se pronuncien por lo ocurrido. “Esta situación nos afecta a todos, al margen del posicionamiento que podamos tener en relación a la situación de los presos y presas vascos. Estamos hablando de derechos. Derecho a la libre expresión y a no ser perseguido y criminalizado por ejercerlo. Es por ello que a nuestro juicio las instituciones públicas también deberían posicionarse ante situaciones que afectan a derechos fundamentales. Lo repetiremos una y otra vez, es hora de cerrar puertas a la confrontación y empezar a abrir puertas a la esperanza de una sociedad reconciliada y seguiremos siendo esas llaves para dar pasos hacia la resolución”, han concluido.

No es la primera vez que la actriz Itziar Ituño apoya movilizaciones relacionadas con la plataforma Sare a favor de los presos de ETA. El pasado 3 de enero, cuando después del fin de la dispersión todos los presos de ETA fueron trasladados a cárceles del Gobierno vasco o de Pamplona, la actriz acudió al acto en el que la plataforma ciudadana cambió de imagen y logo. Hasta aquel momento Sare utilizaba un logo para reclamar el acercamiento de los presos de ETA, pero tras realizarse, suprimieron el 'mapa de Euskal Herria', dejando las dos flechas, y sustituyeron el lema 'Euskal presoak Euskal Herrira' por 'Etxera'. Es decir, para pedir que regresen “a casa”. A dicho acto asistieron además de políticos y activistas, el surfista Axi Muniain, el pelotari Mikel Larunbe, los remeros Alaitz Olarte e Ioritz Etxeberria, los bertsolaris Beñat Gaztelumendi y Amaia Agirre; el payaso 'Porrotx', Joxe Mari Arretxea; o los actores Ramón Agirre e Itziar Ituño.

La actriz también ha apoyado otras causas sociales como la huelga de Tubacex, la organización de apoyo a la transexualidad infantil Naizen o la Korrika, la carrera a favor del euskera que se realiza en Euskadi, Navarra e Iparralde cada dos años. Como la propia actriz reconoció en una entrevista con este periódico, no le es “ajeno nada que pasa en esta sociedad”. “Soy de un barrio trabajador que ha sido muy vapuleado por el desempleo y por eso me viene de fábrica el sentir mías las luchas de alrededor, porque yo he estado en ellas. No me es ajeno nada de lo que pasa en esta sociedad. Estudiar sociología también fue una decisión que tomé porque vengo de donde vengo. Tengo la piel fina ante las injusticias y por eso siento la necesidad de apoyar causas que considero que son justas. Eso es algo que no se olvida, por mucho que llegue a lo más alto o entre en la creme de la creme. Siempre voy a tener esa conciencia de clase y de mujer vasca y trabajadora”, concluyó.