El pasado sábado, 13 de enero, decenas de miles de personas -20.000 según fuentes municipales- manifestaron en Bilbao, convocadas por la red ciudadana Sare, para reclamar que instituciones políticas y judiciales vascas “diseñen y faciliten el regreso a casa” de los presos de ETA. Entre los manifestantes se encontraban políticos, activistas y también personalidades de la cultura, como Itziar Ituño que fue fotografiada portando una de las pancartas de la movilización. Tras su aparición en dicha manifestación BMW Lorauto ha comunicado su el cese de su colaboración con la actriz de 'La casa de papel'. “En BMW Lorauto no nos vinculamos con ninguna ideología política, por lo que lamentamos que se haya vinculado la imagen de BMW Lorauto con cualquier tipo de acto de contenido ideológico, ya que reafirmamos nuestro compromiso con la diversidad, inclusión y el respeto al 100% de la sociedad”, han indicado en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Las imágenes de Ituño en la manifestación han provocado una ola de críticas en las redes sociales y también mensajes de apoyo tras conocerse que la empresa automovilística cesa la colaboración con la actriz por ello. Entre los mensajes de apoyo enviados está el del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que critica que “una de las familias más ricas de Alemania. Como demostró el investigador Joachim Scholtyseck, el origen de su riqueza proviene de sus vínculos con los nazis” y muestra su apoyo a Ituño. También ha vinculado la marca con el nazismo el exsecretario de Organización de Podemos Pablo Echenique con un mensaje que reza “BMW: 'No nos vinculamos con ninguna ideología política pero nuestra obscena cantidad de dinero la amasamos gracias a Adolf Hitler'”.

No es la primera vez que la actriz Itziar Ituño apoya movilizaciones relacionadas con la plataforma Sare a favor de los presos de ETA. El pasado 3 de enero, cuando después del fin de la dispersión todos los presos de ETA fueron trasladados a cárceles del Gobierno vasco o de Pamplona, la actriz acudió al acto en el que la plataforma ciudadana cambió de imagen y logo. Hasta aquel momento Sare utilizaba un logo para reclamar el acercamiento de los presos de ETA, pero tras realizarse, suprimieron el 'mapa de Euskal Herria', dejando las dos flechas, y sustituyeron el lema 'Euskal presoak Euskal Herrira' por 'Etxera'. Es decir, para pedir que regresen “a casa”. A dicho acto asistieron además de políticos y activistas, el surfista Axi Muniain, el pelotari Mikel Larunbe, los remeros Alaitz Olarte e Ioritz Etxeberria, los bertsolaris Beñat Gaztelumendi y Amaia Agirre; el payaso 'Porrotx', Joxe Mari Arretxea; o los actores Ramón Agirre e Itziar Ituño.

La actriz también ha apoyado otras causas sociales como la huelga de Tubacex, la organización de apoyo a la transexualidad infantil Naizen o la Korrika, la carrera a favor del euskera que se realiza en Euskadi, Navarra e Iparralde cada dos años. Como la propia actriz reconoció en una entrevista con este periódico, no le es “ajeno nada que pasa en esta sociedad”. “Soy de un barrio trabajador que ha sido muy vapuleado por el desempleo y por eso me viene de fábrica el sentir mías las luchas de alrededor, porque yo he estado en ellas. No me es ajeno nada de lo que pasa en esta sociedad. Estudiar sociología también fue una decisión que tomé porque vengo de donde vengo. Tengo la piel fina ante las injusticias y por eso siento la necesidad de apoyar causas que considero que son justas. Eso es algo que no se olvida, por mucho que llegue a lo más alto o entre en la creme de la creme. Siempre voy a tener esa conciencia de clase y de mujer vasca y trabajadora”, concluyó.