Se acabó la dispersión en España: todos los presos de ETA están en las cárceles del Gobierno vasco o en Pamplona

El Ministerio del Interior ha completado el acercamiento de todos los presos de ETA repartidos por cárceles españolas a los centros del Gobierno vasco en Zaballa, Martutene y Basauri y a sus instalaciones de Pamplona. Cinco años después del inicio del proceso coincidiendo con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, los traslados de Irantzu Gallastegi Sodupe 'Amaia' y de otros cuatro terroristas han puesto fin a la dispersión en España, ya que hay reclusos en centros franceses.

Irantzu Gallastegi Sodupe, alias 'Amaia', es pareja de Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', uno de los exdirigentes de ETA con mayor número de crímenes. Los dos cumplen condena por el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, entre otros atentados. Los otros cuatro reclusos para los que se ha aprobado el acercamiento son Gregorio Escudero Balerdi, Asier Borrero Toribio, Garikoitz Etxeberria Goikoetxea y Faustino Marcos Álvarez, informa Europa Press. Hay una excepción, la de Natividad Jáuregui, 'Pepona' o 'Jaione'. Es la única de los 176 encarcelados en España que no ha sido traslada, ya que tras su extradición desde Bélgica mantiene una causa pendiente y está en prisión preventiva en Madrid.

En la actualidad, según datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), hay 164 condenados por su vinculación con el terrorismo de ETA en cárceles de la Administración vasca, que asumió esta competencia en 2021, y otros 11 en Navarra. La asociación Etxerat apunta a doce presos en centros penitenciarios franceses.

🔴 «35 urte baino gehiago pasa dira euskal presoen sakabanaketa abiatu zutenetik. Ziklo horrek sufrimendua era krudelean luzatzea baino ez du eragin».



Urruntze eta sakabanaketa politikak ez ziren inoiz martxan jarri behar.@ArnaldoOtegi|ren hitzak urruntze politikaren amaieraz. pic.twitter.com/XZ8zvZQhNj — EH Bildu (@ehbildu) 24 de marzo de 2023

En una comparecencia extraordinaria, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha mostrado su satisfacción por la noticia y ha indicado que se cierra un “ciclo”. “Las políticas de alejamiento y dispersión nunca debieron ponerse en marcha. Nuestra alegría hoy debe ser contenida”, ha añadido para calificar a los condenados por terrorismo como “presos políticos” y recordar a los fallecidos en los viajes a cárceles alejadas. Con todo, Otegi ha indicado que todavía queda “camino por recorrer” ya que perviven políticas de “excepción” hacia los reclusos de ETA.

Desde el PNV ha acogido con “satisfacción y optimismo” el hecho de que el “proceso de acercamiento de los presos y presas de ETA a cárceles vascas haya llegado a buen fin”. Desde el partido que preside Andoni Ortuzar han considerado que es “una noticia positiva y constituye un paso más hacia la ansiada y necesaria consolidación plena de la convivencia”.

No obstante, han apuntado que se trata de un paso relevante, “pero no es el último”. En este sentido han emplazado a la Izquierda Abertzale y las formaciones políticas y sociales que la articulan a que “se animen a dar, de una vez por todas, los pasos que no han dado hasta el momento: pasos decididos en la dirección del reconocimiento unívoco del daño injusto causado, pasos firmes en la dirección del acompañamiento y reparación de las víctimas de la acción criminal de ETA”.

Por otra parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha considerado que estos últimos acercamientos que suponen el fin de la dispersión muestran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ha pagado la primera parte de la factura” al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, “acercando a todos los criminales de ETA, con o sin arrepentimiento, a Euskadi”.

Sánchez ha pagado la primera parte de la factura a Otegi acercando a todos los criminales de ETA con o sin arrepentimiento a Euskadi. Ahora el siguiente pago de Sánchez será ir sacando a la calle a los etarras, ayudado de la política penitenciaria del PNV. Escarnio a las víctimas pic.twitter.com/2uckG34b58 — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) 24 de marzo de 2023

“Ahora el siguiente pago de Sánchez será ir sacando a la calle a los etarras, ayudado de la política penitenciaria del PNV”, ha advertido, para denunciar el “escarnio a las víctimas”, ha señalado.