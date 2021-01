El Gobierno vasco supera el trámite parlamentario y tumba las enmiendas de totalidad de la oposición a los presupuestos de 2021

El proyecto de presupuestos de Euskadi para 2021 continuará su tramitación parlamentaria después de que, como era previsible por la aritmética que dejaron las elecciones de 2020, este viernes el pleno de la Cámara haya rechazado merced a la mayoría absoluta que suman las formaciones que apoyan al Gobierno (PNV y PSE-EE) las enmiendas de totalidad presentadas por los cuatro grupos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox). Será el 11 de febrero cuando se produzca la última y definitiva votación de las cuentas, informa Europa Press..

En la sesión parlamentaria, el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, ha defendido el proyecto elaborado por el Ejecutivo autonómico, que asciende a 12.442 millones de euros, y ha lamentado que la falta de "predisposición" y "realismo" de la oposición haya impedido ampliar el acuerdo en torno a las cuentas. Las conversaciones que más prosperaron fueron las mantenidas con Elkarrekin Podemos-IU.

En el turno de intervención de los grupos, la encargada de defender la enmienda de totalidad de EH Bildu ha sido Nerea Kortajarena, dado que Maddalen Iriarte se encuentra en aislamiento, en aplicación del protocolo preventivo por la COVID-19. Kortajarena ha denunciado que el Gobierno, que se presenta como defensor del "diálogo", invoque en "todas" sus intervenciones la mayoría absoluta de la que dispone en el Parlamento. En ese sentido, ha reprochado a Azpiazu que afirme que tiene "voluntad" de ampliar los acuerdos, cuando luego ha rechazado la propuesta de EH Bildu "sin siquiera sentarse a debatirla". "Lo grave no es que nos digan a nosotros que no, sino que hagan un cálculo partidista y digan que no a nuestras propuestas, a sabiendas de que conectan con las necesidades de la ciudadanía", ha denunciado.

Kortajarena ha acusado al Gobierno de haber diseñado unos presupuestos "ordinarios" para una situación "extraordinaria". "Este proyecto se construyó sobre la idea de que la tormenta pasaría y en unos pocos meses se habría superado", ha manifestado, tras lo que ha subrayado que las cuentas se elaboraron sin prever la nueva ola de la pandemia que afecta en la actualidad a Euskadi. Y ha reprochado al Gobierno que no haya aprovechado al máximo el margen de endeudamiento del que dispone, dadas las "acuciantes y urgentes" necesidades que plantea la pandemia.

En respuesta a Kortajarena, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha puesto de manifiesto los comportamientos "diferentes" que mantiene EH Bildu en la negociación de los presupuestos vascos, por una parte, y de las cuentas navarras o los Presupuestos Generales del Estado, por otra. Egibar ha destacado que en Navarra, EH Bildu ha facilitado la aprobación de los presupuestos con su abstención, y que en el caso de los PGE, los ha apoyado e incluso "aplaudido". El representante 'jeltzale' ha contrastado esa actitud con "el no inamovible" de EH Bildu frente a las ofertas de acuerdo del Gobierno de Iñigo Urkullu. A juicio de Egibar, esa actitud evidencia que la postura de la coalición no responde a una cuestión de "ideología", sino de "estrategia pura y dura". Por su parte, la parlamentaria del PSE-EE Susana Corcuera ha reprochado a EH Bildu que haya vuelto a "dejar escapar el tren" para actuar de forma "responsable" y poder influir en las políticas públicas. "Vuelven a priorizar sus intereses por presiones y por tacticismo", ha denunciado.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha dicho que el presupuesto parte de la concepción de que la crisis es "algo pasajero". "El presupuesto es prácticamente idéntico al del año anterior", ha manifestado. Gorrotxategi ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "ni siquiera explota todo el margen de endeudamiento" del que podrían disponer. Además, ha acusado al Gobierno de diseñar un proyecto "neoliberal", que "profundiza" en la privatización de servicios y que no revierte los "recortes"

Desde la bancada de PP+Cs, Carlos Iturgaiz ha pedido la devolución Gobierno de este primer presupuesto de la legislatura al considerar que es un proyecto "falso, continuista, condicionado por el apoyo del PNV a Sánchez-Iglesias", e "inútil" para afrontar la pandemia de coronavirus y sus efectos socioeconómicos. Finalmente, Amaia Martínez (Vox) ha dicho que se trata de unas cuentas "continuistas" y que responden a un "proyecto nacionalista".