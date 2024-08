La Hacienda alavesa abre expediente a varias txosnas de Vitoria por no usar el TicketBai

La Hacienda alavesa ha abierto expediente sancionador a varias txosnas ubicadas en el recinto festivo de Vitoria por no usar TicketBai, el sistema de emisión de facturas que deben usar todos los establecimientos de hostelería y que persigue evitar el fraude. Fuentes del departamento de Hacienda de la Diputación de Álava han confirmado la apertura de expedientes sancionadores “esta semana” tras comprobar que estos establecimientos no estaban usando este sistema que es obligatorio en todas las transacciones. Dichas fuentes han precisado que no se trata de una sanción 'a las txosnas' sino que es una sanción al incumplimiento de una normativa a la que están obligados todos los comerciantes, hosteleros y autónomos, y por lo tanto las txosnas no pueden quedar al margen de su aplicación. De hecho, hosteleros y comerciantes se habían quejado de la posibilidad de que no se les aplicara el sistema que para ellos es obligatorio.

Sólo están exentas de ajustarse al TicketBai aquellas que no tiene ánimo de lucro y tras la presentación de la documentación correspondiente. El diputado general de Álava, Ramiro González, ya había advertido de que la diputación estaría vigilante y que sancionaría a las txosnas incumplidoras, que pueden enfrentarse a una multa de hasta 20.000 euros.

El debate del TicketBai en la txosnas ha precedido el inicio de las fiestas de La Blanca y los representantes de las txosnas han llegado a manifestarse ante la Diputación de Álava contra lo que consideran “una injusticia y una irresponsabilidad”, porque se trata de “equiparar los modelos populares, colectivos y sociales, con las empresas privadas”. Amenazaron incluso con no instalarse en el recinto festivo si se les obligaba a usar este sistema.

Este debate se trasladará a partir de este sábado a Donostia, que arranca su Semana Grande. Las txosnas de Bizkaia dispondrán de un año más para adaptarse al nuevo modelo porque el sistema Batuz -más complejo que el TicketBai- no será obligatorio en este territorio hasta 2025, a diferencia de Álava y Gipuzkoa, donde ya está completada la obligatoriedad.