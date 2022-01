La historia silenciada de las mujeres mayores conquista los escaparates de Bilbao

En el número 32 de la calle Cortes, en el corazón del barrio San Francisco de Bilbao, se encuentra la primera tienda que durante décadas se ha dedicado a vender productos de higiene femenina. En una calle conocida por ser la más antigua de la ciudad en la que se ejerce la prostitución, Artículos de Higiene, como se llama el local, atendía las necesidades de esas mujeres y del resto de vecinas vendiéndoles compresas, tampones o condones en una sociedad en la que estaba mal visto que las mujeres los compraran. Ese mismo local alberga ahora el estudio en el que la fotógrafa Ainhoa Resano rescata la memoria tanto de ellas, como del resto de las vecinas del barrio, recopilando fotografías antiguas de sus álbumes familiares y dándoles el lugar que merecen: los escaparates de las calles de Bilbao.

Por eso no es extraño caminar por el barrio y encontrarse en un escaparate una antigua foto gigante de Juli, quien abrió el bar Julene con 16 años y ha vivido en cuatro pisos diferentes de un mismo edificio, o de Merche, la dueña de la tienda de caramelos de la plaza Corazón de María, que después pasó a regentar una peluquería en la que atendía a 80 clientas al día, o Miki, la única mujer camarera de la calle Cortes, en la que lo común era que tras la barra trabajaran solo hombres. Con el objetivo de que las historias de aquellas mujeres no queden en el olvido, Resano ha creado el 'Proyecto Ellas', un encuentro con la última generación de mujeres que custodian álbumes familiares o "las guardianas de la memoria no escrita", como la artista las describe.

"Es una generación de mujeres que ha sido muy poco reconocida y que no ha tenido ningún momento de protagonismo y menos en un barrio margen o en un pueblo pequeño. Son fotografías que ellas han visto muchas veces de una época pasada en las que se ven hermosas. Cuando las ven ahí colocadas en grande, la emoción que sienten es enorme, están encantadas. Se las enseñan a sus amigas, a su familia, alguna incluso la lleva de fondo de pantalla del móvil, otra me contó que al verla en el escaparate le habían llamado sus novios de cuando era joven", cuenta Resano mientras recorre la calle Cortes para mostrar las fotografías expuestas a este periódico.

El proyecto comenzó en 2017 impulsado por la antropóloga Savina Lafita y la propia Resano. Ambas querían conocer las historias de las mujeres mayores del barrio y comenzaron a realizar encuentros en sus hogares. Los encuentros entre la artista y las mujeres se producen desde el respeto y la cercanía. A veces Resano las busca, otras, son ellas las que le encuentran a ella. Lo más importante para la fotógrafa es que ellas se sientan cómodas tanto a la hora de contar su historia como a la de luego querer mostrarla al mundo. "Me sorprende cómo al principio la mayoría dice que ellas no tienen nada interesante que contar y, cuando empiezan a sacar los álbumes y se ven, se dan cuenta de que sí, que su vida y su historia es interesante y merece ser contada", explica.

Debido al éxito que han supuesto las fotografías en el barrio San Francisco, el 'Proyecto Ellas' ha viajado hasta el municipio vecino de Etxebarri, a 15 kilómetros de Bilbao para rescatar la memoria de las señoras mayores de allí. "En Etxebarri la situación de las mujeres es distinta a la de las de la calle Cortes, pero todas me han enseñado algo. He hablado las molineras Mari Flor y su madre Amada, con la nieta de una pescadera que iba a Donostia todos los días en tren a por el pescado y que luego se compró un Jeep militar para repartirlo y con María Jesús, que nació en uno de los primeros baserris de Etxebarri y tuvo que huir durante la guerra por culpa de los bombardeos que hubo en la zona. Necesitamos referentes de mujeres mayores que han hecho cosas importantes porque aprender de ellas es algo realmente enriquecedor", asegura Resano, quien para trasladar el proyecto ha contado con el apoyo de Iñurtxi, la asociación de mujeres de Etxebarri.

El 'Proyecto Ellas' es infinito tanto en forma como en contenido. La fotógrafa sigue recopilando testimonios de mujeres para mostrarlas en distintas plataformas además de las exposiciones callejeras. Ejemplo de ello es el 'Atlas de la memoria' que está formando, un panel en el que se recogen las fotografías y pequeños testimonios de cada una de las mujeres. Su próximo proyecto, que verá la luz dentro de poco, será un libro que publicará en colaboración con Fede Paladino, de Balsa Editora y que incluirá, además de las fotos antiguas, narraciones de cada una de ellas que se podrán escuchas a través de audios.

"Al principio la idea era publicar un libro con todas las historias, pero luego pensé que sería mejor que ellas mismas las contaran, con su forma de expresarse y de vivirlo. Por eso llegué a la conclusión de que un audio libro sería mucho más significativo. Son ellas las que explican quienes son y cómo se sienten", indica la artista, que para ello introducirá códigos QR en los que los lectores podrán descargar y escuchar las historias de las protagonistas para que así, nunca queden en el olvido.