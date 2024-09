La igualdad se abre paso en Hondarribia con el alarde mixto como compañía, pero aún lejos de un desfile único y paritario

Jaizkibel desfilará este 8 de septiembre por primera vez como compañía en el Alarde de Hondarribia tras recibir el permiso del Ayuntamiento liderado por Igor Enparan, del partido independiente Abotsanitz. Hasta la fecha, más de 25 años, la compañía que defiende la participación igualitaria de los hombres y las mujeres, desfilaba como manifestación, mientras que las compañías del alarde tradicional, en las que la participación de las mujeres se reduce a un reducido grupo de cantineras, una por compañía, mientras que el resto de los que desfilan son hombres, realizaban el recorrido oficial.

El año pasado, algunos lo denominaron el alarde de “las primeras veces”. Fue la primera vez que el desfile igualitario partió desde el árbol de Gernika, mismo lugar desde el que sale el conocido como alarde tradicional. También por primera vez fue recibido por el alcalde, Igor Enparan, que vivió su primer alarde como alcalde después de que la plataforma local Abotsanitz ganara las elecciones el pasado junio y por la diputada general del PNV, Eider Mendoza. Aunque no fue la primera vez que una diputada general recibía al alarde mixto, pues fue en 2011 con Martín Garitano y Bildu al frente (por aquel entonces se denominaba Bildu a la coalición que en la actualidad es EH Bildu), sí que fue la primera vez que lo hizo estando el PNV en el mando.

El poder participar como una compañía más, según reconoce la representante de Jaizkibel, Izaskun Larruskain, se trata de una decisión “histórica y simbólica”. “Es histórico porque por primera vez el pueblo ha aceptado a Jaizkibel y la ha colocado en su sitio. Pero es algo simbólico porque no hemos conseguido nuestro objetivo, que no es ser una compañía más; eso también, pero dentro de un alarde paritario. Todavía tenemos que seguir trabajando”, sostiene.

Polémica por compartir espacio durante el desfile

Los dos desfiles, tradicional y paritario, cuentan con horarios y recorridos diferentes, pero en esta ocasión, al ser una compañía más, cuentan con la posibilidad de compartir espacio en el árbol de Gernika. Decisión que no ha gustado a los miembros del alarde tradicional o Hondarribiko Alardea 1638, quienes han lanzado un comunicado para criticarla. “Ni el Ayuntamiento ni ninguna administración tiene legitimidad para obligarnos a compartir espacio y tiempo (...) Cualquier intento de hacer coincidir en lugar y tiempo al Alarde de Hondarribia con Jaizkibel Konpainia, alegando un reparto proporcional del espacio, no es más que otro intento de manipulación”, señala el escrito, en el que se dirigen directamente al alcalde: “Señor alcalde, teníamos la esperanza de que recapacitara y cumpliera con su palabra, pero nos vuelve a demostrar que carece de ella. No dude que tomaremos las medidas necesarias para garantizar nuestros derechos”, alertan.

En años anteriores se ha visto cómo, durante el desfile igualitario, varias personas, gran parte de ellas mujeres jóvenes, se daban la vuelta a modo de protesta contra la participación de la mujer. En los últimos años también se han escuchado abucheos, pero en menor medida que en desfiles anteriores, donde incluso llegaron a haber antidisturbios desplegados en medio del acto festivo y plásticos negros al paso de las mujeres que querían cambiar las cosas.

Por su parte, desde Jaizkibel, aseguran que no ven necesario distanciar a ambos desfiles, ya que no “temen” a sus vecinos. “Estamos contentas de que nuestro derecho a estar dentro como una compañía más se pueda hacer visible. Es evidente que el espacio acondicionado no es proporcional al tamaño de la compañía. Todo el mundo sabe que no entraremos en ella. Además, no vemos la necesidad de mantener una distancia de seguridad entre nosotras y las otras compañías. Nosotras no tememos a nuestros vecinos y vecinas, podemos estar al lado”, aseguran.

Pese a los avances alcanzados, desde la compañía igualitaria sostienen que es el Ayuntamiento de Hondarribia el que debe organizar un único desfile público y paritario. “Nos parece que el ayuntamiento es la figura que tiene que organizar el alarde y creemos que el siguiente paso que esto requiere, más que basarse en la gestión de las diferentes peticiones hechas por las compañías, es que la alcaldía sea quién tome las decisiones hacia un único alarde igualitario”, reconocen desde Jaizkibel.

Por último, la compañía mixta aclara que no está a favor de “enfrentamientos entre partidos políticos”. “Hace tiempo que la compañía decidió que los enfrentamientos entre partidos políticos no son cosa de Jaizkibel. Nuestro campo es el de los derechos humanos. De la misma manera que aceptamos toda persona que se incorpora a la compañía, cualquiera que nos reciba es bienvenida. Terminamos como empezamos, apelando a lo mejor de la Compañía Jaizkibel. Como lo hemos hecho en los ensayos de los dos últimos días, hoy haremos el último, avanzando con paso firme hacia el alarde público único e igualitario al que nos dirigimos”, concluyen a escasos días de su primer desfile como compañía en el alarde de Hondarribia.