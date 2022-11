Las instituciones vascas se unen este 25N en una campaña dirigida a los hombres: “¿Qué no quieres entender? Solo sí es sí”

Por primera vez, todas las instituciones vascas se han unido en una única campaña para este 25 de noviembre, Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, con la que interpelan directamente a los hombres que no entienden que “solo sí es sí”. “Hay muchas maneras de decir no, pero solo una de entenderlo”, recuerda la campaña, que busca que sean los hombres quienes se enfrente a otros: “Qué no quieres entender? Solo si es sí.” Con ello, buscan que ellos sean los protagonistas y se hagan responsables de una violencia que ellos provocan.

“La violencia machista no es un problema de las mujeres, es un problema de toda la sociedad y, especialmente, de los hombres socializados en una sociedad machista. Hombres, a los que se les ha enseñado una manera de ejercer la masculinidad”, ha explicado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal este lunes en Vitoria durante la presentación de la campaña del 25 de noviembre. “Por eso nos dirigimos a los hombres y hemos querido que sean ellos quienes interpelen a otros. Hombres que digan que no a la violencia machista, que digan 'no' a dar cobertura a ciertas actitudes que son el verdadero caldo de cultivo de la violencia machista. Hombres que recuerdan a otros que hay muchas formas de decir 'no', pero solo una de entenderlo y que les pregunten por qué no quieren respetar la palabra dada de las mujeres”, ha señalado.

El objetivo principal, según ha asegurado, es conseguir “que existan hombres que se rebelen contra la desigualdad y que rompan el corporativismo masculino es absolutamente necesario para frenar la violencia”, ha insistido Artolazabal, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada de la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, el diputado foral de políticas sociales de Araba, Emilio Sola, la diputada foral de políticas sociales de Gipuzkoa, Maite Peña y el presidente de EUDEL y también alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran.

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, que ha relevado recientemente a Izaskun Landaida tras su cese después de una década en el cargo, ha subrayado la importancia de que se haya llevado a cabo por primera vez una campaña conjunta contra la violencia machista y ha señalado que la colaboración entre instituciones vascas “se verá reforzada en un futuro próximo” con la firma “antes de finalizar el año”, del 'III Acuerdo Interinstitucional para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de violencia machista'. Según ha explicado, este acuerdo no se ha podido firmar antes por los “recientes cambios en las leyes y normativas”, ya que debe recoger todos ellos para poder adecuarse a las diferentes necesidades y “ampliar el foco a los diferentes espacios en los que se ejerce la violencia machista”. “Esperamos que a final de año podamos reunirnos y firmar el acuerdo que ya está muy avanzado”, ha indicado

Elgarresta ha querido destacar que en Euskadi, a diferencia de en el resto de España, los acuerdos tienen en cuenta “las diferentes formas de violencia machista, cuando en el resto del Estado español solamente a nivel judicial se estaba trabajando con la violencia de género, que tiene lugar solo en la violencia de la pareja o expareja. Sin embargo, ahora el foco es más amplio porque entendemos que tenemos muchas formas y espacios donde se ejerce la violencia machista”, ha indicado.

La campaña busca también trabajar a nivel local “con jóvenes” por lo que los protagonistas de los vídeos y carteles que se distribuirán de cara al 25 de noviembre son un grupo de jóvenes en los que los chicos interpelan y critican otros que no entienden que “solo sí es sí”. Con ella, desde las instituciones pretenden, además, realizar “una gestión integrada de los expedientes de las mujeres víctimas”, algo que, según ha concluido la directora de Emakunde, “requiere también un gran esfuerzo en coordinación entre instituciones”.