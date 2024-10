Itxaso Atutxa anuncia que no seguirá al frente del PNV de Bizkaia, la organización territorial más fuerte

Itxaso Atutxa (Bilbao, 1967) no continuará al frente del PNV de Bizkaia, la organización territorial más poderosa del partido. Atutxa se convierte así en otra de las salidas clave del proceso de renovación que ha iniciado la formación nacionalista y que tendrá dos hitos, primero los cambios en los liderazgos territoriales en noviembre y después, de cara a marzo, la nueva dirección nacional sobre la que pesa la incógnita de la continuidad o no de Andoni Ortuzar.

Licenciada en filología vasca y afiliada con 17 años en Zeberio, Atutxa llevaba tres mandatos al frente del BBB. Son los mismos que Ortuzar en el EBB, a quien sustituyó cuando este, a su vez, ocupó la vacante dejada por Iñigo Urkullu para saltar a Ajuria Enea. Es hija del histórico dirigente Javier Atutxa y su pareja es Aitor Esteban, portavoz en el Congreso. “Yo he vivido el partido desde que ama me vestía con ropita de perlé”, se puede leer en su biografía oficial. Ha trabajado para EiTB, tanto en plantilla como en una productora.

Atutxa, que en estos años ha fijado posición política en nombre del PNV más allá de su cargo de dirigente local en Bizkaia y que es de la máxima confianza de Ortuzar y su equipo, ha sido la primera mujer en su posición y posiblemente la que más influencia haya tenido en el aparato del partido centenario. Nunca ha habido ninguna mujer al frente del Euzkadi Buru Batzar, por ejemplo.

El anuncio de Atutxa ha llegado en una entrevista con Onda Vasca. “El día 23 de noviembre daré por completada mi etapa como presidenta del Bizkai Buru Batzar y de mis actividades políticas. He estado casi 12 años al frente del BBB. Hay etapas en la vida que a veces se completan. He recordado que echo de menos mi profesión y esto que ha sido un privilegio para mí. Me he sentido acompañada y en cualquier caso veo completada una etapa y se abre otra. Me quedan años profesionales de vida laboral y volveré a mi vida anterior y a mi oficio que es donde quería acabar mi vida profesional”, según ha recogido la emisora.

Atutxa ya alentó esta posibilidad en la reciente asamblea vizcaína en la que se explicó el calendario del proceso interno. En esa reunión, habló en todo momento en tercera persona de las candidaturas que se iban a tener que votar. El proceso constará de dos vueltas. En una primera cualquier afiliado puede proponer un presidente de la organización y pasarán a la segunda votación los que ganen en al menos dos batzokis. En Bizkaia hay un incipiente sector crítico con la gestión de Atutxa, como con la de Ortuzar, aunque su peso e influencia es una incógnita, si bien se da por hecho que habrá algún intento de competir con el nombre del aparato para dar continuidad a la etapa de Atutxa.

La líder del BBB se suma así al del partido en Álava, José Antonio Suso, que ya verbalizó su adiós hace meses. En Gipuzkoa, por el contrario, es una incógnita también el futuro de Joseba Egibar. Y eso que es con diferencia el que más año lleva en el puesto. Controla la organización desde la escisión de EA en 1986 con la excepción de un paréntesis de 2000 a 2004, aunque no dejó de tener cargos. Siga o no, se da por hecho que buscará mantener la influencia con alguno de sus colaboradores más estrechos.