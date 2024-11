La Justicia tumba un plan urbanístico en Donostia y le obliga a construir 100 viviendas públicas más

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado parcialmente un recurso presentado por la asociación de vecinos del barrio de Lugaritz-Aiete-Ibaeta y ha tumbado el planeamiento urbanístico de las zonas de Illarra y Ereski (Donostia), donde se pretendían edificar en total 314 viviendas, de las cuales 112 eran de protección pública. Tras la sentencia, según indican desde la asociación de vecinos, “se van a tener que construir 216 viviendas de protección pública en la zona de Illara”. “La sentencia desestima la actuación de vivienda pública de este gobierno municipal. Debemos recordar que, según la ley, en los suelos urbanizables se debe construir un 75% de vivienda de protección pública (VPP). En los suelos urbanos ese porcentaje se baja al 40% y en las llamadas 'Actuaciones de dotación' ese porcentaje se baja al 0%. Pues bien, este Ayuntamiento proponía que Illarra, que es suelo urbanizable, se considerara como urbano y así destinar solo el 40% de VPP en lugar del 75%. Igualmente proponía que Ereski, se considere 'Actuación de dotación', para así no tener que destinar el 40% a VPP. La sentencia va a declarar ilegales ambas decisiones municipales”, señalan los vecinos, que confirman que no recurrirán el fallo, mientras que el Ayuntamiento cuenta con un mes para presentar un recurso de casación ante el tribunal.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, declara la nulidad parcial del acuerdo del pleno de 24 de marzo de 2022, por el que aprobó definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana (MPPGOU) referente a cuatro zonas de la capital guipuzcoana: Illarra, a las parcelas Villa Ereski (AY.18 Munto), deposito (IB.17 Fundación Matia) y a terrenos de Erregenea. “Ereski era la última parcela del Plan Parcial de Munto. Llevaba sin construir décadas y tenía autorizada 12 viviendas. Tiene una superficie de 5.239 m2, ocupadas en gran parte por un espléndido bosque. El Ayuntamiento propuso incrementar la edificabilidad a más del doble, hasta un total de 52 viviendas, todas ellas libres, al considerar indebidamente a Ereski como una ”Actuacion de Dotación“, figura que le permitía no tener que dedicar nada a Vivienda de protección pública. Tras la intervención contraria del Gobierno vasco, aceptó destinar 7 viviendas a precios tasados”, recogen.

Sin embargo, la sentencia anula estas disposiciones y sostiene que “Ereski no es una Actuación de dotación sino una Actuación Integrada, obligada a cumplir con los estándares propios del suelo urbano, entre ellos el de destinar el 40% del incremento de edificabilidad a VPP. Lo que supone destinar 1.536 m2(t), unas 15 viviendas, a VPP”, sostienen los vecinos. “En la práctica, eso supone que el barrio de Aiete verá mejoradas sus dotaciones locales, con ese espacio arbolado de 3000 m2 que se pretendía privatizar ilegalmente”, indican, tras aclarar que una de las reivindicaciones que llevan años realizando es la falta de zonas verdes en la ciudad.

En la zona de Illarra, el proyecto urbanístico del Ayuntamiento tras reclasificar la zona conllevaba la edificabilidad en 25.787 m2 (t), unas 262 viviendas. De ellas se destinaban a VPP 11.135 m2(t), unas 105 viviendas, al entender que el suelo era urbano y no urbanizable. “Esa afirmación se hacía ilegalmente para evitar tener que destinar el 75% de esa nueva edificabilidad a VPP La sentencia confirma la ilegalidad de esa decisión y obliga a destinar el 75% de la nueva edificabilidad a VPP. Eso supone destinar 19.340 m2(t) unas 200 viviendas a VPP. Como dice la sentencia, la ley obliga expresamente a que los suelos urbanizables cuya construcción se paralice y sean reclasificados con posterioridad, sigan cumpliendo el estándar del 75% para vivienda VPP y no puedan ser reclasificados por el Ayuntamiento como suelo urbano pues eso sería un fraude de ley”, explican los vecinos.

Mientras, la sentencia recoge que: “Así deber ser, porque si no se daría fraude a la normativa legal deaplicación, a la Ley de Suelo y Urbanismo, cuando antes de materializar los usos residenciales previstos se reclasifica el suelo por haberse seguido las pautas de ejecución de la urbanización de forma ordenada, con carácter previo a la edificación , lo que dejaría sin efecto los porcentajes de vivienda protegida propias del suelo urbanizable, sin haberse llegado a materializar, en concreto la exigencia del porcentaje del 75%, para reducirse a la prevista legalmente en relación con los suelos clasificados como urbanos”.

En el caso de la zona de Erregenea, la sentencia niega que se pueda recalificar como suelo urbano. “En el planeamiento previo tenía la consideración de suelo rural protegido. En el planeamiento aprobado y ahora anulado se considera suelo urbano y se destinaba a cumplir con el estándar que impone la ley, de dotar a cada nuevo habitante que se programa con una dotación de 5 m2 de suelo libre con carácter de sistema general. Eso significa que se pretendía ubicar en Erregenea los 5.157 m2 de parque que les corresponde a los nuevos habitantes de Illarra y los 745 m2 que les corresponde a los de Ereski. La sentencia niega que se pueda recalificar a Erregenea como suelo urbano”, detallan desde la asociación.

Por último, en el caso de deposito (IB.17 Fundación Matia) la MPPGOU propone ubicar en esa parcela 1580 m2(t) de alojamientos dotacionales, unos 30 alojamientos, y destinar una parcela de 768 m2 a cumplir parcialmente con el estándar de zonas verdes locales de Ereski. “La sentencia, al no permitir ese traslado de la zona verde de Ereski, en el fondo está configurando una nueva zona de 768 m2 de zona verde adicional, que vendrá muy bien para suplir la falta de dotaciones de espacios públicos que tienen los alojamientos dotacionales”, indican.

Cuando el alcalde, Eneko Goia, se enteró del recurso presentado por la asocación de vecinos y de otro presentado por Stop Desahucios para construcciones en la zona de Igara criticó en mayo de este año, que “hay un conglomerado de 'noes' y de oposición a todos los proyectos que están en marcha en la ciudad. ”Si tenemos un problema de emergencia habitacional, que yo no voy a negar, porque no hay más que mirar cuál es el nivel de oferta que hay en esta ciudad para la adquisición o alquiler de viviendas, lo que no se puede hacer es a la primera de cambio intentar reventar dos operaciones que intentan precisamente dar respuesta a esa situación. Y lo que veo es que hay un conglomerado de 'noes' y de oposición a todos los proyectos que están en marcha en esta ciudad“, denunció.