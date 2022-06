Las matronas del hospital más grande de Euskadi piden perdón por atender con cuatro trabajadoras menos por turno

Desde hace más de dos años, en el hospital de Cruces, en Barakaldo, hay dos matronas menos por turno para atender a las mujeres. Es “el pan de cada día”, según critican las propias matronas. Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso de años de deterioro del servicio ha llegado hace unas semanas, cuando la falta de compañeras ha hecho que cada día haya cuatro matronas menos por turno. Es decir, en lugar de trabajar diez matronas en un hospital en el que hay trece paritorios, además del resto de labores de atención a las mujeres y a los neonatos y de urgencias relacionadas con ellos que se deben realizar, hay turnos en los que solo hay seis trabajadoras.

“La situación es insoportable. Tenemos que realizar la asistencia a las mujeres que acuden a este hospital, el que más pacientes recibe de Bizkaia, porque es mayor que el de Basurto, además de atender partos, a mujeres con cualquier problema, a postoperatorios cuando realizamos cesarías y mucho más. Con el personal que tenemos llegamos a lo vital, pero somos conscientes de que la atención se ha deteriorado porque la carga de trabajo es brutal y notamos una falta de seguridad tremenda”, denuncia una de las matronas del hospital, que ha preferido que su nombre no salga en este artículo.

Tal es la situación, que las matronas han escrito una carta a las mujeres usuarias del área de partos de Cruces para pedirles perdón por la atención que han recibido o van a recibir en el hospital. “Nos gustaría pedirte perdón porque en tu estancia en la unidad vas a ser partícipe de que, lamentablemente, no llegamos a cumplir tus expectativas; y nos gustaría explicarte el por qué”, comienza la carta, que prosigue denunciando que “en el H.U. de Cruces, desde hace muchos meses, no se están cumpliendo las presencias mínimas imprescindibles para tu atención. Es decir, hay turnos donde faltan matronas (...) lo que hace que estemos trabajando en unas condiciones lamentables que os afectan directamente a vosotras, a vuestros recién nacidos y a vuestras parejas. Actualmente, nos vemos incapacitadas para trabajar bajo los estándares de seguridad y de calidad de los que presume la organización”, sentencian las matronas.

Amaia Mayor, portavoz del sindicato de enfermería Satse, explica que la falta de matronas, sobre todo en el periodo estival, ocurre porque desde las direcciones de los hospitales y desde Osakidetza no prevén la falta de enfermeras ni de enfermeras especialistas que hay para cubrir las vacaciones del personal sanitario. Una situación que se ha visto agravada por la pandemia, sobre todo en el caso de las matronas, que en lugar de terminar la especialidad en mayo, como viene siendo habitual, su fecha de graduación se ha atrasado y se graduarán en septiembre, algo que repercute directamente en la dificultad de cubrir los puestos de trabajo de las matronas que están de vacaciones.

“Hay matronas que están siendo avisadas el día antes de que no pueden librar por falta de personal. Ese tipo de situaciones las entendíamos en pandemia, porque estábamos en un estado de alarma sanitaria, pero ahora no lo comprendemos. Las matronas y las enfermeras son conscientes de que la atención que realizan no es la adecuada porque están bajo mínimos, y están viendo que su trabajo está perdiendo prestigio y tienen la sensación de que atienden mal, por eso han enviado esa carta dirigida a las mujeres que pasan por su servicio”, detalla Mayor a este periódico.

Para poner fin a esta situación, las matronas han exigido una reunión con la dirección del hospital. Por el momento no han recibido respuesta, pero se sienten esperanzadas. “Yo no hablo a título personal, todas vivimos y pensamos lo mismo. Hemos solicitado una reunión con la dirección y esperamos que la situación se solucione, confiamos en que se pueda solucionar. Ya en lo personal, yo considero que a nivel estatal no se apuesta por la figura de la matrona, pese a que es sumamente necesaria”, sostiene la matrona del hospital de Cruces. Para ella, una de las posibles soluciones podría ser que, al igual que ocurrió con fisioterapia, que en un primer momento se trató de una especialidad de enfermería, exista un grado universitario centrado para el trabajo de matrona.

Desde Satse, de cara a paliar la problemática a corto plazo y que la atención a la ciudadanía pueda seguir siendo de calidad, han exigido que “permitiendo la conciliación de la vida personal y laboral, tanto del personal fijo, como de las personas contratadas, garantizando los descansos mínimos establecidos, se reconozca y compense esta actividad extraordinaria adecuadamente y de manera homogénea en todas las OSI”. Además, se han puesto a disposición de Osakidetza “para hablar sobre este problema y buscar una solución de forma conjunta”.