'Kirola On', la herramienta para que los menores denuncien violencia en el deporte en Bizkaia

La Diputación de Bizkaia ha presentado este jueves 'Kirola On', una herramienta para detectar situaciones de violencia infantil en el deporte escolar. Se trata de un canal confidencial, al que se accede a través de la página www.kirolaon.eus rellenado un cuestionario en el que se debe rellenar qué ha pasado, en qué lugar, cuál es el deporte que se practica y en qué club, así como, en el caso de que la persona denunciante quiera, su nombre. Una vez enviado el mensaje recibirá una contestación inmediata sobre el asunto que plantee. En dicha comunicación, un equipo de personas profesionales expertas explicará el proceso a seguir y las posibles implicaciones. Está dirigido principalmente a los menores de edad, pero también pueden hacer uso de 'Kirola On' los entrenadores, las familias u otros menores que hayan sido testigo de alguna situación que quieran hacer pública o tengan dudas sobre un suceso.

“La prevención es fundamental. No debemos llegar a la situación en la que la violencia ya haya ocurrido. Tenemos que dejar claro que esta herramienta sirve también para la consulta, para saber qué se puede hacer, si lo que se ha visto o vivido es normal o no, o para cualquier duda que les surja a los menores”, ha explicado Rocio Ybarra, experta en “Deporte, Educación y Convivencia” y responsable de Aterpe, el pionero programa de Protección a la Infancia del Athletic Club durante la presentación de la iniciativa.

En la presentación también han estado presentes la Diputada General de la Diputación Foral de Bizkaia, Elixabete Etxanobe y la diputada de Cultura, Deporte y Euskara, Leixuri Arrizabalaga que pese a que no han aportado datos específicos de casos de violencia en el deporte infantil en Bizkaia, han explicado que son conscientes de que el número “es alto”. “El dato exacto no lo tengo, pero sabemos que es alto. Estamos hablando de 46.000 menores inscritos en deporte en Bizkaia. Los abusos ocurren y han ocurrido siempre en mayor o menor grado, pero no había herramientas, alarma ni necesidad de proteger. El cambio es significativo y en las instituciones somos conscientes de que teníamos que entrar en esos ámbitos en los que hasta ahora eran cerrados o privados. Esos lugares como pueden ser los vestuarios, donde puede haber conversaciones privadas entre adultos y menores, es nuestra responsabilidad prevenir para que no ocurran. Sobre todo no cuando ya han ocurrido, sino ayudar a prevenir”, ha explicado Arrizabalaga.

Preguntadas por si los clubes son los que han pedido este tipo de herramientas porque han detectado que hay un problema de violencia hacia los menores inscritos en deportes la diputada de Cultura, Deporte y Euskara ha reconocido que “sí”. “La relación entre la Diputación, las federaciones o los clubes es diaria. Cada año se hacen reuniones en los que se comparte información. Tenemos claro que esa preocupación y necesidad estaban ahí y que teníamos que dar pasos hacia adelante para erradicar la violencia en el deporte”, ha reconocido Arrizabalaga.

“'Kirola On' no trata solamente de encontrar, recibir o visibilizar situaciones de violencia ya ocurridas, sino que puede servir para detectar posibles situaciones de riesgo que pudieran derivar en violencia en el futuro. Nos permitirá actuar antes de que ocurran”, ha insistido Etxanobe, que ha explicado que el canal se encuentra accesible “en cualquier momento”. “Los asuntos que necesiten de posteriores comunicaciones recibirán una clave que permitirá entrar en la aplicación para comprobar el estado y los avances que se den en la respuesta adecuada a su preocupación”, ha detallado.

La Diputación ha explicado que detrás de esta herramienta “se encuentra un equipo de profesionales de amplia trayectoria en el trabajo en protección a la infancia, con perfiles interdisciplinares, que, desde la recepción de la preocupación, trabajarán en la gestión del caso”. “Una gestión que tiene como único objetivo prevenir situaciones de violencia, proponer soluciones de manera educativa, derivar situaciones graves a los organismos correspondientes en la materia y sobre todo acompañar a los y las deportistas menores de edad, así como a las entidades deportivas y a sus personas responsables de protección a la infancia en la gestión adecuada de las situaciones”, ha aseverado para después informar de que la Institución foral cuenta con un total de 62 actividades de competición y, 44 disciplinas con 614 cursos de iniciación y recreación con 8.154 plazas disponibles, además de un total de 46.000 menores inscritos en deporte escolar.