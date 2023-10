Michelin recorta la producción en más de 2.300 toneladas de ruedas en Vitoria por la caída de pedidos

Michelin Vitoria reducirá la producción en más de 2.300 toneladas de ruedas hasta final de año ante el descenso de la caída de pedidos. La dirección de la planta ha comunicado al comité de empresa que se eliminarán los turnos de trabajo de los fines de semana y los festivos del puente de diciembre con el argumento del descenso de la demanda de neumáticos. Fuentes sindicales han señalado, no obstante, que la dirección ha indicado que “esta bajada en las producciones previstas puede ser consecuencia de una pérdida de la confianza del grupo en el centro de Vitoria” y que no se ha aclarado en ningún momento si este recorte de la producción en Vitoria se trasladará a otro centro de trabajo del grupo. Por lo que lo entienden como una presión a los movimientos que están llevando a cabo una parte de comité de empresa.

Hay que tener en cuenta que anuncio del recorte de producción se produce en un contexto en el que hay convocado un referéndum para los días 6 y 9 de octubre, en el que los trabajadores de Vitoria votarán si se salen de comité intercentros y negocian sus condiciones laborales al margen del resto del grupo en España, como hace ya la planta del grupo en Lasarte-Oria. El referéndum se ha convocado después de que el pasado mes de junio, el conjunto de grupo votara sí al nuevo convenio y desactivara la huelga con el rechazo de la planta de Vitoria, la más numerosa en plantilla, con 3.500 trabajadores. Entonces votaron en contra de convenio el 65% de la plantilla de la planta alavesa. Los sindicatos que abanderaron el no, LAB, ELA y ESK -que son minoría en el comité- anunciaron que presionaría para que Vitoria saliera del comité intercentros, como ya lo está Lasarte-Oria y negociar en solitario sus condiciones. Una presión en la que se enmarca el referéndum que tendrá lugar el viernes y el lunes. Esto sindicatos, pese a ser minoría en el comité, consiguieron paralizar la producción en la plata alavesa durante dos jornadas de huelga.

Fuentes de la dirección de la planta han señalado que desde Michelin se apuesta por un “modelo de relaciones laborales basado en el compromiso” y que, “evidentemente si se apuesta por la conflictividad es algo que no ayuda” a la imagen de la planta alavesa en el conjunto del grupo. No obstante, han puntualizado que el descenso de pedidos es algo que viene “desde hace meses” porque hay una sobreproducción y consideran que afectará también a la producción prevista para 2024 porque se prevé que la demanda siga a la baja. “Con la necesidad de producir a la baja no hay más remedio que ajustar el personal”, han insistido. En este sentido han puesto en valor el sistema de flexibilidad adoptado en Michelin que les permite adaptar la plantilla a las necesidades de producción, que les permite no tener que optar por la regulación de empleo.

El convenio que salió adelante, incluía una prima no consolidable de 1.500 euros para los trabajadores en el momento de la firma del convenio, que será de un 25% de esta cantidad para los trabajadores con contrato relevo; una garantía salarial en función del incremento de IPC, desligado de los resultados de la empresa, como se pretendía en un principio; y la supresión de la 'team building' (jornada de desarrollo para el personal), ya que los sindicatos reclamaban que las ocho horas anuales de las “jornadas de desarrollo” se computasen dentro de la jornada laboral y no se tuvieran que hacer durante los días libres.

En lo que se refiere la subida salarial, la oferta de la empresa supone una subida del 5% para este año, del 3% para 2024, del 2% en 2025 y de otro 2% en 2026. Al no ligar las subida salarial al IPC real LAB, ELA y ESK rechazaron el convenio. Este mismo convenio también se aceptó en Michelin Lasarte-Oria, que negocia en solitario y que antes de la firma llevó cabo varias jornadas de huelga.