Nekane Murga: "Por supuesto que me arrepiento de no haber recomendado las mascarillas"

Hace un año, era tradición que los altos cargos que daban una rueda de prensa se la quitaran en el momento de hablar, incluso en interiores. Pero el 15 de julio de 2020, la entonces consejera de Salud, Nekane Murga, no lo hizo. En su enésima comparecencia, traía los peores datos de contagios desde abril, en pleno confinamiento, e iba anunciar la obligatoriedad de las protecciones en todo momento y lugar, incluida la calle. Habían pasado solamente tres días desde las elecciones autonómicas. Era un giro de 180 grados en mensajes críticos sobre estos materiales. Murga llegó a bromear cuando el presidente, Pedro Sánchez, empezó a utilizarlas. "Por supuesto que me arrepiento", ha confesado este viernes Murga, ya retirada de la política hace casi un año, entrevistada por Xabier García Ramsden en Radio Euskadi.

Así llegó el coronavirus a Euskadi hace un año: "¿Hay posibilidad de error?" "No, es positivo"

"Pero se creía que la principal forma de infección eran las gotículas que caían y que se cogían a través de las manos, no los aerosoles que quedaban suspendidos en el ambiente. Eso es lo que transmitimos. Luego hemos sabido que no era así", ha argumentado Murga, cardióloga de profesión y que accedió al cargo sorpresivamente en marzo de 2019 por la dimisión de Jon Darpón tras las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del año anterior. Y ha añadido: "Creo que la población tiene que entender la incertidumbre, que no conoces todo. Pude dar mensajes al principio que fueron diferentes. Pero lo que nos ha caracterizado ha sido intentar ser transparentes. Nuestros boletines sobre infectados, fallecidos, municipios, ... han sido ejemplares desde el primer momento. Hemos intentado siempre dar la información que teníamos".

Murga se ha referido también a otros momentos polémicos en los que lanzaba mensajes muy duros, como cuando advirtió en pleno verano del pasado año que había decenas de personas en la UCI debatiéndose entre la vida y la muerte porque alguien se había ido "de copas". Según la exconsejera, estaba "contando lo que ocurría". "Es mi forma de ser. Siento si en algún momento no transmití el mensaje correcto", ha señalado. No obstante, ha asegurado que este verano se han lanzado mensajes en la dirección contraria. "Con incidencias por encima de 100, realizar actividad social de verano no era lo más adecuado", entiende.

La responsable de Salud cuando llegó el coronavirus ya reconstruyó aquellos primeros momentos en una entrevista con elDiario.es/Euskadi en febrero de 2021, pero ha insistido ahora en la "responsabilidad" que supuso el ver que "el virus había entrado a Txagorritxu", el principal hospital de Vitoria, y que "estaba extendiéndose de una manera muy silenciosa". ¿El peor momento? Ha citado los días con "200 personas en la UCI y 1.500 ingresadas" y ha recordado que los traumatólogos tomaban muestras y hasta se tuvo que echar mano de Médicos del Mundo. "Tomé un día de descanso cuando dejé de ser consejera", ha reconocido.