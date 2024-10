La nueva canción-protesta del movimiento asindical de la Ertzaintza: “¿Y el convenio pa' cuándo? ¡Yeah, yeah!”

El movimiento asindical de la Ertzaintza, conocido como 'Ertzainas en lucha', ha vuelto a difundir en sus redes sociales una composición musical para hacer visibles sus reivindicaciones. Al ritmo de “¿Y el convenio pa' cuándo? ¡Yeah, yeah, yeah!” condensan en la canción sus críticas por las condiciones laborales en la Policía vasca y lo acompañan con acusaciones de “censura” y “apagón mediático” dirigidas a los medios de comunicación y de “opresión” hacia los dirigentes públicos.

'Ertzainas en lucha' se dio a conocer en la primavera de 2023. En los meses previos a la salida del Tour de Francia desde Bilbao, el colectivo quiso aprovechar ese escaparate para salir a la palestra. Se celebraron movilizaciones con gran afluencia y, sobre todo, una propuesta frente al Parlamento Vasco con la connivencia de los agentes uniformados desplegados para controlarla, que en algunos casos acabaron sancionados. El movimiento sobrepasó a los sindicatos representativos del cuerpo. Desde entonces, la mayoría representada por Erne, Esan y Sipe actúa en unidad de acción y Euspel colabora con 'Ertzainas en lucha'. Pretende retomar protagonismo ahora que se ha producido un cambio en el Gobierno con la llegada de Imanol Pradales como lehendakari y de Bingen Zupiria como consejero de Seguridad.

“Nos faltan manos. Nos faltan recursos. Mientras en despachos cierran acuerdos difusos. Las noches son largas. El frío es brutal. Y seguimos esperando algo que suene real. Que no se nos olvide. Somos el escudo. Defendiendo las calles con un esfuerzo desnudo. Queremos respeto. Queremos igualdad. Luchando juntos por nuestra dignidad”, se puede escuchar en la canción. Y sigue: “Cuerpos cansados. Queremos lo justo. No estamos pidiendo regalos. Es un derecho, no un favor. Queremos vivir sin este dolor. Salvemos juntos. Alzaremos la voz. Que escuchen nuestras palabras. Que se note el sol. Éste es el grito de quien da la cara por una Euskadi segura”. Aluden también a la “opresión” que sufre la plantilla de la Ertzaintza.

Esta composición no es la primera de 'Ertzainas en lucha' en los últimos meses. A comienzos de año trascendió un rap con una letra muy dura contra otros sindicatos. “Detrás de la siglas de la vergüenza Erne, Sipe y Esan” se esconden “mentecatos” y “personajes sin ningún escrúpulo” y “alguno del mismo Hitler es discípulo”, se podía escuchar. Y se añadía: “Yo me iría cambiando el calzoncillo. No paséis por comisaría en unos días. Decid que tenéis moquillo”. Les dolió singularmente una comparación de sus centrales con ETA. “¡Qué fácil es la vida detrás de las siglas! Otras siglas de tres letras también señalaban a ertzainas”, se oía igualmente.