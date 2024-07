El nuevo consejero de Seguridad escribe una carta a la mujer herida en una carga de la Ertzaintza en el estadio de Anoeta

El nuevo consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha enviado una carta postal a la mujer que resultó gravemente herida en una carga de la Ertzaintza con 'foam' y otro material antidisturbios en la previa del partido de Champions League disputado en marzo en Anoeta entre la Real Sociedad y el PSG. “He sabido, porque así lo he visto reflejado en algunos medios de comunicación, que su familia encuentra desafortunada la actuación de los ertzainas que intervinieron ese día en los aledaños del estadio”, les indica Zupiria, que accedió al cargo en sustitución de Josu Erkoreka, que era el responsable político de la Ertzaintza en el momento de los hechos. Fuentes de la familia han acogido con “frialdad” la misiva, según han explicado a este periódico, ya que en ella el titular de Seguridad “lamenta” lo sucedido pero da “por hecho” que el operativo siguió todos los protocolos y muestra su pesar por la “gran cantidad de informaciones confusas” que “en nada han ayudado” a esclarecer los hechos.

Resumidamente, las lesiones se produjeron cuando, minutos antes del inicio del partido europeo, la víctima se apartó de su familia para poder tener cobertura en el móvil y descargarse la entrada de acceso al recinto. La Ertzaintza tenía desplegados a sus agentes antidisturbios, que realizaron varios disparos con lanzadores de 'foam' en respuesta a lo que han considerado unos graves altercados en el exterior del estadio, ahora conocido como Reale Arena, y en los que en ningún caso participaba la herida. La mujer acreditó lesiones a la altura de la oreja compatibles con un proyectil de 'foam' y tuvo que ser hospitalizada. Posteriormente, ha trascendido un vídeo en el que se aprecia a un agente propinando una patada a esa misma persona cuando estaba tendida en el suelo. Un juzgado de Donostia archivó inicialmente la investigación por falta de autor conocido pero sí hay en marcha una revisión por parte de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un órgano externo presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra y que ya ha emitido algunos dictámenes críticos con el cuerpo.

“Como máximo responsable del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco me dirijo a usted para lamentar la situación que ha vivido y sigue padeciendo tras verse sorprendida por los incidentes que se registraron durante los instantes previos al partido de fútbol celebrado en Anoeta el día 5 de marzo de 2024. No soy ajeno al sufrimiento padecido en un día tan especial para usted y su familia. Tiene que ser duro ir a disfrutar de un gran espectáculo deportivo y encontrarse rodeada de unos incidentes como los que se produjeron. Siento que se viera envuelta en una circunstancia no provocada por usted, y siento la gran cantidad de informaciones confusas que se han publicado desde el primer momento y que en nada han ayudado a arrojar luz sobre lo sucedido”, arranca Zupiria en la carta.

Y sigue: “Confío en que la investigación policial y judicial podrán esclarecer todo lo acontecido con la mayor certeza y a la mayor brevedad posible. Le informo asimismo de que hemos puesto este asunto en manos de la comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco, órgano con autonomía para la ejecución de sus funciones, que tiene como objeto estudiar las actuaciones de la Ertzaintza y las policías locales y analizar si se ha comentido [sic] alguna vulneración de derechos. Doy por hecho que la actuación de los y las agentes de la Ertzaintza debe ajustarse siempre a los procedimientos establecidos y que sus agentes anteponen la seguridad de las personas y los bienes a cualquier otra circunstancia”.

“Confío en que así haya sido también en este caso -continúa Zupiria-. Es nuestra obligación garantizar el bienestar y la seguridad de quienes vivimos en Euskadi, y todas las actuaciones que la Ertzaintza desarrolla deben perseguir ese fin. Le reitero que siento profundamente lo que ha tenido que vivir, y tanto yo mismo como el Departamento que dirijo nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o información que necesite. Le agradezco su atención y le muestro mi solidaridad”.

La carta tiene por fecha el 2 de julio, el martes de la pasada semana. Es decir, se envió apenas una semana después de la toma de posesión de Zupiria al frente de Seguridad dentro del gabinete de Imanol Pradales y es una de las primeras decisiones que han trascendido de su nueva etapa en el Gobierno. Zupiria, sin embargo, es consejero desde 2016. Con Iñigo Urkullu dirigió Cultura y Política Lingüística y desde 2020 también fue el portavoz. El mismo día de los hechos, horas antes del partido, Erkoreka y Zupiria compartieron una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Días atrás se habían producido otras controvertidas actuaciones policiales en partidos del Athletic, en Vitoria o en los carnavales de Tolosa. Erkoreka señaló a la “trastienda” de EH Bildu por estos hechos y defendió la labor de la Ertzaintza. Las noticias sobre la mujer herida llegaron solamente unas pocas horas después.