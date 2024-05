El juzgado archiva de forma provisional la denuncia por una mujer herida por la Ertzaintza en Anoeta por falta de autor conocido

Un juzgado de Donostia ha decretado el archivo provisional de la denuncia presentada por la familia de una mujer que resultó herida en las inmediaciones del estadio de Anoeta (Reale Arena) el pasado 5 de marzo antes de iniciarse el partido de Champions League entre la Real Sociedad y el PSG. La jueza encargada del caso ha decretado el sobreseimiento por falta de autor conocido, según ha informado EiTB y ha confirmado elDiario.es/Euskadi en fuentes judiciales. La mujer, de 44 años, resultó herida de gravedad el pasado 5 de marzo en Donostia tras ser alcanzada por proyectil en la cabeza, que le causó heridas a la altura de la oreja, por las que tuvo que ser ingresada en la UCI. La herida era compatible con un proyectil de 'foam', el material más recurrente utilizado por las unidades antidisturbios de la Ertzaintza desde que se retiraron en la práctica las pelotas de goma.

La mujer se vio envuelta en los disturbios que se produjeron de forma previa al partido, aunque no participaba en ellos, durante los cuales se produjeron cargas de la Ertzaintza. En relación con esos incidentes se interpusieron seis denuncias de las que al menos dos ya se han sobreseído. Sí continúa abierta la investigación interna iniciada por la Ertzaintza sobre el impacto recibido por esta mujer, sin que por el momento se tenga constancia a ciencia cierta de la procedencia del proyectil.

En declaraciones a EiTB la pareja de la víctima ha denunciado el “oscurantismo” que está envolviendo todo lo ocurrido. “En un principio pensé que sería un accidente, días después que era una negligencia... y ahora, cuando empiezas a ver todas esas trabas judiciales, ves una aura de oscuridad en torno a todo este tema que te preguntas ‘¿qué pasa?’”, ha señalado. “¿Es un hecho aislado de un ertzaina que comete un error o hay algo más?”, se ha preguntado. No obstante ha recordado que “todo esto no lo podremos saber mientras no se abran diligencias, porque en la denuncia lo primero que pedimos era que se tomase declaración a los ertzainas intervinientes, a los mandos que llevaban el operativo y las imágenes que había del entorno donde ocurrió todo”.