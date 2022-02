El nuevo ERTE de Mercedes en Vitoria se aplicará sin el acuerdo entre empresa y sindicatos

El ERTE planteado para la planta de Mercedes Benz Vitoria ante la crisis de semiconductores ha sido firmado este martes, sin acuerdo de los sindicatos, por lo que los trabajadores no cobrarán el complemento salarial del 80% que había ofrecido la empresa, según han informado a Europa Press fuentes de distintos sindicatos. Este expediente de 30 días está planteado hasta el 30 de junio para alrededor de 4.669 personas y la plantilla, tras esta falta de acuerdo en la última reunión del periodo de consultas, no cobrará el complemento del 80% del salario.

ELA ha informado de que en la reunión los sindicatos UGT, CCOO, Ekintza y PIM, que son mayoría, han afirmado estar de acuerdo con la última oferta de la empresa. Sin embargo, según las mismas fuentes, finalmente UGT se ha desmarcado de la firma, al contar únicamente con ese respaldo, de manera que ya no se contaba con mayoría suficiente para firmar con acuerdo el ERTE.

El sindicato UGT ha explicado, tras recordar que es el tercer ERTE en los tres últimos años, que la garantía de empleo debería ser una "piedra angular" en el ERTE de este 2022 "con el fin de evitar que se pueda aplicar un ERE en 2023 y despedir a personas con contrato indefinido". UGT ha añadido que presentó una propuesta que la empresa rechazó, en la que "no están cumplidas" sus pretensiones iniciales. Por último, ha indicado que, en todo caso, estaba dispuesto a firmar cualquier acuerdo que contará con un respaldo del 55%, que no se daba en este caso.

Por su parte, fuentes de CCOO han señalado a Europa Press que lo ocurrido es "un desastre para la plantilla" y han recordado que siempre se había llegado a un acuerdo. El sindicato ha manifestado que el pasado viernes una mayoría del comité presentó una última oferta que la empresa aceptó en "un 95%", por lo que CCOO estaba dispuesto a firmar el ERTE, "porque eran las mejores condiciones de los últimos años". No obstante, ha indicado que UGT finalmente se ha desmarcado al no contar con más apoyos, de manera que se ha cerrado sin acuerdo la reunión. CCOO ha pedido a la empresa consideración con la plantilla para que no les "mandara al paro puro y duro", pero finalmente no ha aceptado mantener su propuesta de complementar los salarios.

Propuesta de ELA

ELA ha mostrado su rechazo porque están en contra del uso que se está haciendo del ERTE tanto ahora como en junio del pasado año. En concreto, el sindicato plantea que hay una serie de medidas a adoptar antes de la utilización del ERTE, como reducir el turno de noche a 6,5 horas desde la firma del acuerdo y mientras esté vigente. Junto a ello, propone suspender las formaciones fuera de turno desde la firma del acuerdo y mientras esté vigente, así como la supresión total de las horas extras para todas las personas incluidas como "afectadas" en el ERTE y la imposibilidad de trabajar un sábado si durante la semana se ha suspendido algún turno.

Además, propone otra serie de medidas para paliar la situación provocada por el anterior ERTE a las personas mayores de 55 años, entre ellas, para las personas que optaron por ampliar la bolsa, establecer un límite de -200 horas, tras el cual no se les puede suspender jornadas con cargo a ERTE. También propone que, para las personas que optaron por ir al ERTE, una vez se agote la posibilidad de suspensión con cargo a bolsa, no se les puede suspender jornadas con cargo a ERTE.

La propuesta se completa con una serie de medidas para evitar la "mala utilización" del ERTE y, en concreto, plantea que, con independencia de la compensación final acordada, si, a fecha 31 de diciembre de 2022, una persona, sumando las jornadas que ha trabajado y los días que le han suspendido con cargo a ERTE, la cifra es superior a 214, la empresa abonará hasta complementar el 100% del salario de los días de más y se le sumaran cuatro horas a su saldo personal por cada día de más, "entendiendo que han sido suspensiones con cargo a ERTE que no se debieran haber dado".

También propone que si una persona que ha ido a ERTE supera las 214 jornadas trabajadas, aparte de lo anterior, la empresa le sumará cuatro horas a su saldo personal por cada día trabajado de más. Además, defiende que, si durante 2022 hay una subida de producción por encima de la planificada, la empresa abonará a todas las personas que se han visto afectadas por alguna suspensión con cargo a ERTE, hasta complementar el 100% los días de ERTE de todos los trabajadores afectados.

El sindicato ha considerado también que se deberían hacer reuniones mensuales donde la empresa, por escrito, informe al Comité de Empresa de las medidas a corto y largo plazo que se estén planteando o se vayan a plantear para buscar una solución a este problema de la falta de semiconductores, "sin perjudicar a los trabajadores, a su paro y por extensión a la ayuda pública".