Una oda a las 'lamias' y relatos sobre fantasías de mujeres mayores: el nuevo arte que se esconde tras las paredes de Azkuna Zentroa

Según la mitología vasca, las ‘lamias’ eran seres acuáticos femeninos poseedores de una extraordinaria belleza, larga melena y pies de pato, que vivían en ríos y atraían a los hombres con sus cantos. Con el objetivo de traer de vuelta al mundo real a estos mágicos seres, la artista Irati Inoriza ha creado la instalación audiovisual 'Nadie se baña dos veces en el mismo río, sino en el pantano mismo', en la que un grupo de nadadoras sincronizadas se convierte en 'lamias' a través del baile dentro de una piscina.

La obra de Inoriza, quien también ha creado a falta de poemas una canción dedicada a las ‘lamias’, es una de las novedades que esconden durante esta temporada las paredes de Azkuna Zentroa, en Bilbao, donde una treintena de artistas mostrarán a lo largo del año sus creaciones relacionadas con las artes visuales, audiovisuales, la literatura o el cine.

Algunos de estos artistas han trabajado durante los últimos meses en el marco de Babestu, una convocatoria de apoyo a la creación contemporánea creada a partir de la llegada del coronavirus. Entre ellos destacan la propia Inoriza, así como Maider Aldasoro, Karlos Martínez e Iker Vázquez.

El centro ha abierto este jueves sus puertas para mostrar sus obras. Una de las obras más llamativas, es la de Sra. Polaroiska, compuesta por las artistas Alaitz Arenzana y María Ibarretxe, quienes realizarán una lectura a 6 voces de su libro 'Cuerpos, deseos y unas almendritas. Una película de Sra. Polaroiska'. En él, a través de sus relatos, se muestra el universo personal, sensual y afectivo de seis mujeres mayores de 70 años, qué fantasías tienen, cómo son sus vidas o qué deseos prohibidos esconden las mujeres mayores son algunas de las incógnitas que se desvelan en el libro.

Entre los investigadores asociados se encuentran Aimar Arriola, Laida Lertxundi e Isabel de Naverán. Esta última ha comenzado este 2021 a desarrollar su proyecto 'La ola en la mente', centrado en la escritura somática como forma de escucha y curaduría. En su trabajo, investiga acerca del hecho de que "escribir puede llegar a ser una forma de escuchar", mientras que "una escucha atenta puede llegar a ser una forma de hablar", ha explicado tras mostrar su trabajo.

Tractora Koop. E, una cooperativa de artistas, también han estado presentes durante la jornada de puertas abiertas, en la que han mostrado a través de una instalación multimedia, el trabajo de la artista Imogen Stidworthy (Londres, 1963). En la instalación proyectan la imagen con subtítulos de la historia de una mujer que es terapeuta sueca con un grado de autismo severo que hasta los 12 años vivió en un mundo sin habla. No tenía lenguaje. Al hablar de sí misma, lo hacía en tercera persona y no distinguía entre objeto y sujeto. "Ella cuenta cómo se entrenó y transicionó de un mundo sin palabras a un mundo con palabras. Es un ejercicio de representación de alguien que no puede representarse porque no se percibe como sujeto", ha explicado Ainara Elgoibar, integrante de la cooperativa, que ha explicado que se trata de la primera vez que el trabajo de esa artista es subtitulado en euskera y castellano.