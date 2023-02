La oposición fracasa en su intento de proteger los montes de Vitoria de proyectos eólicos

EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs han reclamado sin éxito este jueves al Gobierno vasco que reinicie la tramitación dirigida a promover la declaración de “parque natural” de la zona de los montes de Vitoria, de modo que se tomen las medidas cautelares oportunas para paralizar el proyecto eólico de Azáceta. Sin embargo, PNV y PSE-EE, los partidos del Ejecutivo, han rechazado el texto y han aprobado una iniciativa propia en la que apuestan por continuar trabajando en la ampliación de la denominada “zona de especial conservación”, otra figura menos garantista. Entienden que es el “modelo óptimo para la conservación de los valores naturales contenidos en ese espacio”, informa Europa Press.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han llevado a debate al pleno de la Cámara sendas iniciativas sobre la declaración de los Montes de Vitoria como parque natural. Ambos grupos han acordado un texto en este sentido y, que además, incluía una cláusula para “impedir actos que supongan una degradación de sus valores ambientales, y especialmente, para que se paralice el proyecto eólico de Azáceta promovido por Aixeindar”. Han contado con el apoyo de PP+Cs. Pero ha sido rechazado por la mayoría absoluta de los partidos del Gobierno. En su texto alternativo, PNV y PSE-EE indican que el Gobierno, en colaboración con la Diputación Foral de Álava, con los Ayuntamientos implicados y con los concejos titulares o con derechos en la gestión de la zona de montes de Vitoria, proseguirá “trabajando en la ampliación de la ZEC”.

En el debate, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha defendido la declaración como “parque natural” porque considera que dejar la zona de montes altos de Vitoria protegida a través de figuras de Red Natura 2000 deja “muchísimas cosas fuera” como las zonas de “máxima protección”, entre ellas el área de Okina. “En el área occidental hay una zona que se deja sin proteger porque todos sabemos que por ahí se quiere que venga el tren de alta velocidad, como en su día la zona de Subijana se intentó desproteger porque había que extraer gas”, ha denunciado. Para Otero, la “falta de protección [...] coincide con los proyectos eólicos, que son los que no se pueden parar”. “Se sacrifica la protección del medio ambiente para un modelo concreto de desarrollo de algunos proyectos. Ésta es la triste historia del parque natural de Vitoria”, ha lamentado. El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Gustavo Angulo ha recordado que Iberdrola y el Gobierno vasco han creado la sociedad Aixeindar, y ha criticado las “maniobras realizadas por el Gobierno Vasco para dejar sin protección ambiental” la zona.

El parlamentario del PNV José Antonio Suso ha recordado que inicialmente se decidió que “la protección de los principales y más sobresalientes valores ambientales del entorno de Montes de Vitoria se aseguraba con la figura del Espacio Natural Protegido de la Red Ecológica Europea Natura 2000”, pero ha subrayado que “la protección no se ha quedado ahí” y “cumpliendo con el acuerdo aprobado por el Parlamento en el 2021”, se mantuvieron diversas reuniones para ampliar el espacio de la Red Natura 2000 de Montes Altos de Vitoria, pasando de las 2.837 hectáreas a 5.150 hectáreas; elevando el nivel de protección a 7.300 hectáreas dentro de la ZEC“. ”Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea que lo venimos haciendo hasta ahora, siempre pensando en este caso concreto, en proteger adecuadamente nuestros espacios naturales, nuestros hábitats, en nuestra tierra, y compatibilizándolo con dar soluciones a la ciudadanía“, ha defendido. El parlamentario de PSE-EE Alberto Alonso ha recordado que la Cámara vasca ha debatido 40 iniciativas diferentes sobre los montes de Vitoria en los últimos 14 años. ”Nuestro país es uno de los más garantistas en lo que a protección del medio ambiente se refiere. Decir que si no se declara parque natural se va a cometer un atentado contra el medio ambiente es no conocer la estructura de garantías que establece toda nuestra normativa, empezando por la europea y terminando con la autonómica“, ha zanjado.