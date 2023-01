La oposición no ve novedades y pide a Urkullu que pase de las palabras a los hechos en Osakidetza

La oposición en el Parlamento Vasco dedicó la 'tardevieja' a analizar el discurso de fin de año del lehendakari, Iñigo Urkullu. EH Bildu, Podemos e IU (por separado) y PP (sin Ciudadanos) han coincidido, desde sus diferencias ideológicas, en no apreciar grandes novedades en las palabras del presidente vasco, que este sábado ha prometido reforzar la Sanidad pública en 2023 y seguir empeñado en “tejer” acuerdos más allá de la mayoría absoluta que tienen PNV y PSE-EE. Precisamente los socialistas, por boca de Ekain Rico, también han recalcado que se avecinan “grandes retos” y, particularmente, el de “recuperar los altísimos estándares de calidad” que requiere Osakidetza.

Nerea Kortajarena ha ejercido de portavoz de la principal fuerza de la oposición, EH Bildu en un momento en que tocará decidir quién releva a Maddalen Iriarte cuando abandone su escaño en el Parlamento Vasco para centrarse en la candidatura de Gipuzkoa. En su valoración del mensaje de Urkullu ha citado algunas omisiones, como la violencia machista, particularmente por el reciente asesinato de una mujer en Bilbao. “Es una ausencia que pesa demasiado”, ha afirmado. Sobre Osakidetza, Kortajarena ha interpretado que las promesas para 2023 son “mensajes similares” a los trasladados en el discurso del pasado año por estas fechas. EH Bildu siente que el lehendakari ofrece “generalidades” o, en todo caso, “buenas intenciones y buenas palabras” que luego “no concuerdan que su acción política” real.

Es hora de pasar de las palabras a las iniciativas, con políticas públicas valientes que den soluciones y esperanza a la gente. @NKortajarena: «Estamos viviendo con mucha preocupación el desmantelamiento de Osakidetza y lo único que se nos ofrece son incertidumbres». pic.twitter.com/mQM4T9xLvJ — EH Bildu (@ehbildu) 31 de diciembre de 2022

Elkarrekin Podemos-IU ha duplicado su reacción con declaraciones tanto de Podemos como de IU. La morada Miren Gorrotxategi ha coincidido con Urkullu en que hay “margen de mejora” para Euskadi, aunque entiende que en el caso del lehendakari no conecta con la “mayoría social”. Ha afeado al Ejecutivo, por ejemplo, que no haga una apuesta rotunda para desmontar el sistema educativo “más segregador” de España, con un 50% del alumnado matriculado en centros de titularidad privada, que blinde a los “oligopolios” o que no haya medidas para que las rentas del capital tributen más. Desde IU, Íñigo Martínez Zatón sostiene que no basta con “referencias genéricas” sobre Osakidetza, ya que se precisa “un cambio para salvar Osakidetza y su carácter público” porque la Sanidad vasca está sumida “en una crisis sin precedentes”. Ha ironizado también que Urkullu se ha jactado de los buenos datos del mercado laboral en Euskadi cuando el PNV se opuso en el Congreso a la reforma laboral de Yolanda Díaz.

Por parte del PP, Carlos Iturgaiz ha apreciado “autocomplacencia”. Entiende que el PNV es responsable de una “mala gestión”. En este sentido, ha repetido algunas ideas que ya viene lanzando en los últimos días, tales como que los nacionalistas gestionan Osakidetza “como si fuera un batzoki”. “No se puede crear empleo sólo con el carné del PNV, desde los batzokis o con sus chiringuitos, que son puertas giratorias”, ha añadido. Asimismo, los 'populares' han echado de menos entre los retos para 2023 la bajada fiscal o una exigencia a Pedro Sánchez para que acelere la llegada del AVE a Euskadi. Urkullu ya le ha respondido en otras ocasiones que ha planteado esta cuestión que también los Gobiernos del PP han retrasado esta infraestructura. Vox, con un único escaño, entiende también “las buenas palabras” sobre Sanidad “no van a resolver cuestiones tan graves” como “la falta de persona o la imposición en la gestión”, en palabras de Amaia Martínez Grisaleña.

El PSE-EE, socio del PNV en el Ejecutivo de coalición, también ha querido enviar su propia reflexión de cierre de año y lo ha hecho para poner en valor la impronta socialista en las grandes medidas adoptadas. “Cerramos el año 2022 con la satisfacción de que las políticas socialistas están dando sus frutos”, ha sentenciado Ekain Rico, quien también ha puesto en valor la reforma laboral del Gobierno central. En todo caso, sí ha dado un toque de atención al PNV en cuando a la gestión sanitaria. El PSE-EE entiende que nadie se puede dar por satisfecho y que la Sanidad vasca presenta “grandes retos” para “recuperar” niveles de calidad anteriores y “para lograr” un modelo “más cercano a la ciudadanía”. Sin sorpresas, el PNV ha destacado lo “comprometido” del mensaje de Urkullu y más “en medio de la incertidumbre de todos los interrogantes” que se ciernen sobre la sociedad. “Estamos construyendo el futuro sobre bases sólidas para hacer frente a los desafíos que nos acechan”, ha dicho Joseba Egibar, portavoz del partido del lehendakari.