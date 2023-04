El pacto educativo en Euskadi: del 90% de consenso a una ley del PNV criticada por todos

La Ley de Educación del Gobierno de Urkullu no ha arrancado con buen pie aunque partiera con un acuerdo previo político de 2022 que aglutinó al 90% del arco parlamentario vasco. Uno, el PSE-EE, socio del PNV, en el Ejecutivo, ha exhibido diferencias de calado con su redacción e insiste con ellas. Dos, EH Bildu contradice abiertamente al consejero Jokin Bildarratz cuando afirma que no desaparecen los modelos lingüísticos A, B y D que han existido hasta ahora. Y, tres, Elkarrekin Podemos-IU asegura que no se puede “legitimar un sistema educativo donde la mitad de la educación privada” y que el proyecto es “contrario a la normativa estatal básica”. Además, PP+Cs, que ya se quedó fuera del pacto, mantiene su total oposición a la iniciativa. Bildarratz, en Radio Euskadi, ha implorado que la educación “se quede fuera del rifirrafe político”.

24 horas después de conocerse el texto, los socialistas continúan criticando abiertamente una ley que parte de un Gobierno de que forman parte. Aunque no es la primera vez que afloran tensiones en el Ejecutivo, quizás estas sean las de mayor calado. “No entiendo la sorpresa del consejero con la posición de los socialistas vascos ante la nueva Ley de Educación. Le recomiendo que hable más con su partido y con el lehendakari porque fueron informados de nuestras reservas sobre algunos aspectos de la ley antes y en el propio Consejo de Gobierno”, ha afirmado este miércoles en Bilbao Eneko Andueza, líder del PSE-EE.

En el caso de EH Bildu, el portavoz del partido en esta materia, Pello Otxandiano, ha admitido que ven bases positivas, como el hecho de que se blinde la posición de las ikastolas privadas como servicio público a la parte que los colegios de titularidad pública. En todo caso, aprecian puntos que han de ser “mejorados” y que presentarán enmiendas. Ha citado el preámbulo de la ley, a la que le falta “relato político.” “Le falta el país, le falta Euskal Herria”, ha afirmado. Sin embargo, la gran diferencia con el PNV es que contradicen las afirmaciones de que no desaparecen los modelos actuales, A en castellano, B mixto y D en euskera. “El planteamiento es uno y único”, ha repetido en una decena de ocasiones Otxandiano, que ha enfatizado que cada centro deberá plantear un marco para lograr “euskaldunes plurilingües” con un B2 de nivel en ambas lenguas oficiales al término de la enseñanza obligatoria. Ha avisado a Bildarratz que ni siquiera el actual modelo D garantiza un nivel adecuado de inmersión en euskera. Todo lo que no sea caminar en esa dirección sería no cumplir las bases pactadas en 2022.

Elkarrekin Podemos-IU ya ha anunciado que pedirá la devolución de la ley con una enmienda de totalidad. “Sobre un edificio con los cimientos podridos difícilmente puede alzarse una buena casa”, ha manifestado textualmente Miren Gorrotxategi, portavoz de la coalición. Ha hablado de “profunda decepción” con el planteamiento del Ejecutivo, aunque ha admitido que es una “decepción anunciada”. Ellos mismos ya han venido criticado los pasos que siguieron al pacto educativo de 2022 y el propio PNV daba por perdida a la coalición de izquierdas. Asimismo, Elkarrekin Podemos-IU ha indicado que no va a participar en la reunión convocada para este miércoles de la comisión de seguimiento de aquel acuerdo, conformada por PNV, PSE-EE, EH Bildu y la propia Podemos-IU. “Esta reunión no tiene sentido”, han avisado.