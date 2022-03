Plantes y reproches cruzados distancian a Sagardui de los sindicatos de Osakidetza

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han denunciado este miércoles la "falta de voluntad negociadora" de la dirección del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y sus "nulas intenciones de abordar y solucionar, de una vez por todas, los graves problemas" del sistema sanitario. De este modo, han exigido "negociación real y con contenidos" y han advertido que, "si no se dan pasos", no volverán a participar en la mesa sectorial y continuarán con las movilizaciones. Hace unas semanas ya hubo dos huelgas, aunque el Departamento de Salud minimizó el seguimiento que lograron.

SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT habían convocado este miércoles una reunión en el Consejo de relaciones Laborales (CRL), en Bilbao, a la que no han asistido los representantes de la dirección de Osakidetza. El ente, por su parte, había convocado para esta jornada la mesa sectorial, a la que no han acudido las centrales sindicales. Al término del encuentro en el CRL, los sindicatos han criticado esta ausencia "a pesar de haber sido convocada hasta en dos ocasiones", informa Europa Press.

A su entender, "Osakidetza ha vuelto a demostrar, una vez más, su falta de voluntad negociadora y sus nulas intenciones de abordar y solucionar, de una vez por todas, los graves problemas de nuestro sistema sanitario público, problemas que soporta la plantilla en su día a día y cuyas consecuencias tienen impacto directo en el servicio que se ofrece a la ciudadanía". De este modo, han criticado que, tras las movilizaciones secundadas "masivamente" para demandar "unas reivindicaciones encaminadas a solucionar los graves problemas estructurales de Osakidetza", el Departamento de Salud "se niega a reunirse" con los sindicatos convocantes de esas protestas y pretende "extrapolar la negociación a un ámbito vacío de contenido, viciado desde hace años por la actitud de la propia Osakidetza, y en el que participan otros sindicatos más allá de aquellos que han convocado dos jornadas de huelga ante la pasividad de Osakidetza".

"La apuesta del Departamento de Salud sigue siendo la de aparentar normalidad y la de tratar de encubrir la realidad con actos propagandísticos", han denunciado. En este sentido, han destacado que "no acudían a una reunión negociadora para empezar a dar los pasos imprescindibles para revertir la actual situación" en Osakidetza y, al mismo tiempo, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, "inauguraba una plaza dedicada al personal sanitario" en Bilbao.

La consejera ha respondido que la cita en el CRL "solo es una estrategia que ya utilizaron en el conflicto de la enseñanza concertada, con la que solo tratan de crear confusión". Sagardui se ha expresado en estos términos, a requerimiento de los medios, tras la inauguración en Bilbao de una plaza dedicada al personal sanitario a la que ha acudido.

Preguntada por la ausencia de los sindicatos de la mesa que el Departamento había convocado para este miércoles donde se iba a abordar la convocatoria de futuras OPE o el desarrollo de la carrera profesional, ha dicho "no entender" que "no tengan interés" en abordar estos temas "tan importantes para ganar estabilidad para la plantilla y reducir la temporalidad y que estos asuntos puedan seguir adelante". "Cuando tenemos que estar todos a una, como con estos dos temas que se iban hoy a tratar, no entiendo que no tengan interés en que eso pueda seguir adelante porque, precisamente, si lo que pretendemos es mejorar las condiciones de la plantilla y reducir la eventualidad, todos conocemos la vía, que es la convocatoria y realización de OPE" ha lamentado.

En la web del Gobierno, se ha difundido una fotografía de la mesa sectorial dando apariencia de normalidad. En una nota, se ha explicado lo siguiente: "El Departamento de Salud lamenta que la representación sindical no haya participado en la reunión ya que no participando en las reuniones o pretendiendo que estás se celebren fuera de Osakidetza, están dilatando la toma de decisiones que son muy importantes para la plantilla. Por su parte, Osakidetza continuará con las reuniones bilaterales con cada una de las centrales, como viene siendo habitual".

En este contexto, Salud ha informado de las fechas de los exámenes de la primera fase de la OPE 2018-2019, que se celebrarán los días 18 y 19 de junio en el aulario de la UPV/EHU de Vitoria, así como los días 2 y 3 de julio en el BEC de Barakaldo. Las fechas han sido fijadas en el transcurso de la reunión de la mesa sectorial convocada este miércoles por Osakidetza y a la que no han acudido los sindicatos. La OPE 2018-2019 plantea una oferta de 3.535 plazas distribuidas en dos fases. Para esta primera fase, a las que se han reservado 1.610 plazas, entre ellas las de Atención Primaria, se han inscrito 38.654 personas.

Los días 18 y 19 de junio están llamados a examinarse los candidatos a las plazas ofertadas en Médico de Familia, Médico Pediatría, Matrona, Diplomado Logopedia, Técnico Anatomía Patológica, Diplomado Óptica y Optometría, Técnico Dietética, Enfermero Salud Laboral, Enfermero salud mental, Técnico radioterapia, Técnico documentación sanitaria, Terapeuta ocupacional y Técnico audioprótesis. A su vez, los días 2 y 3 de julio en el BEC concurrirán los candidatos a las plazas ofertadas para Administrativo, Fisioterapeuta, Enfermero, Técnico Especialista Radiodiagnóstico, Técnico laboratorio y Trabajador social.

Asimismo, este miércoles la consejera Sagardui, junto con el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha inaugurado la plaza de los Profesionales Sanitarios, un espacio junto a la estación Intermodal y cerca del hospital de Basurto. El Ayuntamiento reconoce a modo de agradecimiento su vocación y esfuerzo en la pandemia, se ha explicado. Aburto ha destacado: "Los bilbainos y bilbainas no olvidamos nunca a quienes trabajan para mejorar el mundo con pequeños grandes gestos cotidianos que nos hacen mantener viva la esperanza de que un mundo mejor es posible para todas las personas".