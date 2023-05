El PNV arranca la campaña con llamadas a la movilización y contra el fantasma de la abstención de 2020

Al filo de las 21.00 horas, ante la carpa con ikurriñas y una pantalla gigante que se iba llenando en la plaza de España de Vitoria, bajo el Ayuntamiento, una mujer ha preguntado a una ertzaina que cuándo eran las elecciones. “El 28 de mayo”, ha respondido la funcionaria con amabilidad. Ante la cercanía de la fecha, arranca ya la campaña electoral y, bajo esa carpa y fuera de ella, decenas de cargos y simpatizantes del PNV han dado el pistoletazo de salida a la carrera por mantenerse como el principal partido en votos, en electos y en representación institucional. Aunque el presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Andoni Ortuzar, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, han intervenido desde Vitoria con los candidatos locales, Ramiro González y Beatriz Artolazabal, la pantalla ha permitido ver desde Bilbao a Elixabete Etxanobe y a Juan María Aburto y desde Donostia Eider Mendoza y Eneko Goia. A la coalición Geroa Bai de Navarra se le ha enviado un saludo. Los aplausos y las ikurriñas al aire se han coordinado en los tres escenarios y se ha lanzado como mensaje principal que “hay que votar”. “Abstenerse no soluciona ningún problema. Vamos a saber escuchar vuestros mensajes”, ha solemnizado el PNV, que no ha escatimado en metáforas del inminente Tour de Francia que arranca este 2023 desde Euskadi.

Ortuzar ha insistido, “con todo el respeto a los abstencionistas”, en que la abstención solamente ayuda a los “extremistas”. “Aceptamos que no todo lo hacemos bien y que igual merecemos algún tirón de orejas. Sabemos también que las cosas del día a día están por las nubes, la cesta de la compra o las hipotecas. Pero no ir a votar a quien castiga es al conjunto de la sociedad”, ha explicado. A juicio del líder del PNV, el partido ha hecho un esfuerzo para sumar mujeres a las candidaturas y también “muchos jóvenes”. Además, el líder del PNV ha añadido que “se gobierna para todos”. Y ha señalado a los candidatos: “Os pedimos honestidad total para que vuestra gestión sea éticamente impecable 24/7”. Y ha concluido entre aplausos clamando que la campaña “va de Euskadi, de vascos y vascas” y no “de Madrid”.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, también ha dicho que “no es lo mismo votar que no votar”. “La baja participación da alas al populismo”, ha lanzado. Las últimas elecciones que ganó, las autonómicas de 2020, tuvieron una baja participación, de apenas el 50%. “Ayuntamientos, diputaciones forales y Gobierno vasco trabajamos juntos para desarrollar un mismo proyecto de país. Lo hacemos a través de una gobernanza colaborativa eficaz que impulsamos gracias a nuestro autogobierno”, ha manifestado. Ha dado las gracias a los salientes Markel Olano, Gorka Urtaran y Unai Rementeria. Casi con la voz quebrada, ha señalado también que lo importante es Euskadi y no “lo que ocurre en la Meseta”.

En el acto telemático han tomado la palabra los seis candidatos. González, en el cargo de diputado general desde 2015 y que aspira a continuar cuatro años más, ha ofrecido “seriedad” y “rigor”. “Conocemos el territorio como nadie”, ha señalado en una alocución en la que ha arrancado con unas palabras en euskera. Artolazabal, la nueva cara para Vitoria en lugar de Urtaran, ha deseado una Vitoria “tolerante y respetuosa”, “una ciudad donde nadie sea cuestionado ni insultado por reunirse con quien quiera”. Se refería a Kai Nakai y la polémica suscitada tras su participación en un pódcast de la campaña de la exconsejera. Para ella ha sido la mayor ovación de la noche. “Estoy fuerte”, ha garantizado Artolazabal.

Desde Bizkaia, Etxanobe ha prometido un “programa lleno de propuestas” y “tres ejes”, “empleo, cuidados y servicios públicos”. Según todas las encuestas, será la primera mujer en la historia al frente de la Diputación vizcaína. Releva a Unai Rementeria, que ha estado ocho años en el cargo. “Pero las encuestas no valen -ha puntualizado- hay que llenar las urnas”. Ha cerrado su intervención con un “Gora Bizkaia!”. Aburto, que acumula ya ocho años de alcalde y que bordea la mayoría absoluta, ha sido claro: “Quiero seguir siendo el alcalde de Bilbao, el alcalde de todos los barrios de Bilbao, de todas las mujeres y hombres de Bilbao”. Él ha acabado con un “Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!”.

En Gipuzkoa también hay una mujer como candidata del PNV, Eider Mendoza, que cierre la etapa de 16 años -doce de Gobierno y cuatro de oposición- de Markel Olano. La candidata, que ha estrenado la campaña bajo un aguacero, aunque protegida por una carpa, ha apelado a defender el autogobierno y a cuidar a la gente y ha destacado la intachable trayectoria democrática de su partido, en aparente referencia a EH Bildu, su rival más directo el 28 de mayo. “Claro que hemos fallado, pero no en lo estratégico”, ha enfatizado Mendoza. Goia, haciendo un símil con la lluvia, ha pedido un “chaparrón” de votos en Donostia. “La alternativa es volver atrás. Cada voto cuenta, que nadie se quede en casa”, ha señalado el regidor, en el cargo desde 2015, que anhela que Donostia “sea la mejor ciudad de Europa para vivir”.