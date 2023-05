Kai Nakai, la reguetonera en euskera protagonista inesperada en puertas de la campaña electoral vasca

Beatriz Artolazabal, en su tránsito de consejera del Gobierno de Urkullu a candidata del PNV en Vitoria, ha optado por una presencia permanente en redes sociales para darse a conocer y acercarse a otros públicos. Se ha multiplicado en Twitter, en Instagram y en otras plataformas. En ese contexto se enmarca un pódcast en Spotify con Kai Nakai, reguetonera euskaldun de 27 años. Ambas salieron encantadas de la conversación -“creo que hemos tenido feeling”, dijo la artista- pero a la joven, que se llama Iratxe Aguilera, le empezaron a llover las críticas por haberse significado con un partido. En redes sociales, ella reaccionó protestando por los ataques pero, a los pocos días, emitió un comunicado pidiendo “disculpas” y descolocando al PNV, que señala al entorno de la izquierda abertzale por lo ocurrido.

El PNV de Álava no incluye en su programa electoral la conexión de AVE Vitoria-Pamplona

Más

Kai Nakai, con esta sucesión de acontecimientos, es la protagonista inesperada de los días previos al arranque de la campaña electoral en Euskadi. La artista, en activo desde 2020 y que está presentando una versión bailonga del 'Aldapeko sagarraren', ya fue invitada a los actos institucionales de inicio de las fiestas patronales de Álava el 27 de abril. Entre toques de retreta por San Prudencio, perreó en presencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, y de otras autoridades. Hasta los invitados de Vox bailaron sus canciones en euskera.

El pódcast con Artolazabal llegó después y en él se anunciaba también que actuará el 5 de agosto en Vitoria, el día grande de las fiestas de La Blanca. La candidata afirmaba que quería reunirse con la artista por su apuesta por el euskera, la igualdad y la juventud. Interpreta que Kai Nakai es una “gran embajadora” para Vitoria porque “pone a la ciudad en el mundo” con sus éxitos. “Ella es un buen exponente de una juventud comprometida, trabajadora y luchadora”, añadió Artolazabal. La entrevista se completó con halagos compartidos y con la moderadora asegurando que se habían hecho “fans mutuas”. “Un placer conocerte. No te conocía. Y me ha sorprendido gratamente que eres muy cercana, muy maja. Y tienes una sonrisa que transmite cosas muy bonitas, muy buena energía. Creo que hemos tenido 'feeling'”, terminó Aguilera.

Sin embargo, en su nota a seguidores y “público en general”, la cantante expresó sus disculpas por “cualquier malentendido” derivado de su grabación con Artolazabal. “No era mi intención involucrarme en ninguna campaña política ni mezclarme con ningún partido político”, asegura. Aguilera quería promoción. Asimismo, añade que el pódcast se preparó “antes de se desalojara el gaztetxe” y que está “a favor del trabajo que se hace en los gaztetxes”. Se refiere a una operación de la Policía Local en local del Casco Viejo de Vitoria. Pide igualmente que no se cuestionen sus valores, también su condición de feminista.

Y sigue: “Si mi colaboración en el pódcast ha ofendido a alguna persona o ha generado dudas sobre mi compromiso y mis valores, pido disculpas. Nos fue mi intención ofender ni desacreditar los valores que defiendo. Y menos aún en personas que se han podido sentir representadas por mí como artista y con mi música. Quiero enfatizar que soy una persona en constante aprendizaje y que estoy dispuesta a escuchar opiniones y críticas constructivas para mejorar como artista y como persona. Y reconozco que esta situación ha sido una oportunidad para aprender y reflexionar sobre cómo comunicar mejor mis intenciones y evitar malentendidos en el futuro”.

Fuentes del PNV no ocultan su sorpresa por lo ocurrido. “Lo más que vamos a decir es que este episodio no demuestra más que en este país no hay libertad de expresión y que no te puedes sentar a tomar un café y charlar con quien te dé la gana”, explican desde el partido. Eso sí, Artolazabal escribió un tuit en esos días previos a que la artista pidiera disculpas: “Iratxe, hoy te admiro más que el día en el que nos conocimos. Eres una mujer valiente, que alza su voz ante actitudes totalmente injustas y propias de un pasado que ya creíamos olvidado. Tienes todo nuestro apoyo y el de la inmensa mayoría. Aurrera beti!”.

En el debate ha terciado Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu. Ha defendido que “todo el mundo tiene derecho a significarse políticamente con quien quiera”, según recoge Europa Press. “No se puede desprestigiar a una persona por optar por una determinada opción, en este caso del PNV. Otra cosa es si fuera de la extrema derecha...”, ha argumentado. El PNV seguirá invitando a más personajes al pódcast de Artolazabal. Se esperan cuatro entregas. La próxima es inminente pero las fuentes consultadas han preferido no desvelar los nombres de los siguientes invitados.