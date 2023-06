PNV y PSE-EE rechazan implantar la tasa turística, aunque se abren a analizarlo con el sector

El Parlamento Vasco, con los votos de PNV, PSE-EE y PP+CS, ha rechazado la implantación de una tasa turística en Euskadi, como pedían Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu. Sí ha salido adelante una enmienda de los grupos que sustentan el Gobierno vasco, en la que instan al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo a “abrir un debate y una reflexión en profundidad” con el sector en la Mesa de Turismo sobre a la posibilidad de que implante esta tasa.

La moción partía de Elkarrekin Podemos-IU, que ha transaccionado después con otra de EH Bildu, y en ella se pedía la implantación de la tasa para que la pusieran en marcha aquellos ayuntamientos que lo consideren oportuno “y que ya lo están demandando”. En los argumentos defendidos tanto por Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) como por Ibai Iriarte (EH Bildu) han señalado que esta tasa es fundamental para poder sufragar los gastos que el turismo genera en municipios, desde la limpieza de las calles a la recogida de residuos, “que ahora sufraga la ciudadanía”. “Porque el turismo genera ingresos, más para unos que para otros; pero también genera gastos para estas localidades que pagan los ciudadanos”, ha señalado Jon Hernández. En este sentido, ha pedido la implantación de la tasa para dotar a los ayuntamientos de “herramientas” para que pueda poner en marcha la medida.

En la misma línea, Ibai Iriarte, ha señalado que “el problema no es el turismo, sino la gestión de ese turismo. Debe haber un equilibrio, que ahora está cayendo del lado de los visitantes, mientras que los habitantes de esas localidades se sienten expulsados”, ha dicho.

Los grupos que conforman la mayoría, PNV y PSE-EE, han rechazado que la medida se pueda “imponer” sin contar con el sector. Y han considerado, además que puede ser contraproducente para su recuperación. Susana Corcuera, del PSE-EE ha recordado que en la pasada legislatura ya se consultó al sector al respecto y se optó por no poner la tasa, y que después, con la pandemia y las consecuencias sobre el turismo, no era lo más oportuno hacer nada que pudiera impedir la recuperación y menos sin contar con las agentes del sector. De la misma forma, Ainara Zelaia, del PNV ha considerado que no existe “saturación” como para imponer una tasa que “puede perjudicar” el hecho de que se aumente el tiempo de pernoctación de los turistas. Pero tanto ella como Corcuera, han apostado por “abrir una reflexión y un debate ” sobre la cuestión.

La parlamentaria del PP, Muriel Larrea, se ha mostrado también partidaria de “no poner en riesgo el empleo de mucha gente” con este tipo de tasas. “Poner más impuestos no es la solución al problema”, ha señalado.