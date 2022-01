El PNV ve un “error” en la incorporación de Pla a la dirección de Sortu: “Hay que empezar con las manos limpias”

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado un "error" que se haya incorporado al exjefe de ETA David Pla en la cúpula de Sortu, porque "hay que empezar de cero y con las manos limpias", y el nuevo dirigente de la formación de la izquierda abertzale ha estado hasta hace poco "usando la capucha". A su juicio, de esta forma, Sortu pretende mandar un mensaje a "sus núcleos más pétreos, de que el pasado les ha traído hasta aquí, y que no deben renunciar ni avergonzarse de él".

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que le parece "mal" que Pla haya entrado en la ejecutiva de Sortu. "Es un poco una muestra de cómo el mundo de la izquierda abertzale tiene un problema grave para romper con su pasado y necesita incorporar todos los elementos de lo que ha sido su acción a lo largo de los últimos tiempos, seguramente para que gran parte de su base no sienta que todo lo que han hecho a lo largo de estos años, con todo el dolor y sufrimiento que ha traído a este país, a esta sociedad y a las víctimas, ha sido un fracaso total", ha indicado.

En este sentido, ha reconocido que también los de la izquierda abertzale "han sufrido porque han pasado penas de cárcel, y daría la impresión de que no ha servido de nada". "Yo creo que, con este tipo de incorporaciones, lo que quieren mandar es un mensaje a sus bases, a sus núcleos más pétreos, de que el pasado les ha traído hasta aquí, y que no deben renunciar ni avergonzarse de él", ha señalado. A su juicio, esto es "un error" porque "hay que empezar de cero y con las manos limpias".

"Reciclado políticamente"

En todo caso, considera que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "está en otro plano" y hace "un papel de comercial de la marca" de la coalición. "Aúna esa mística de haber estado o no, en su momento, en ETA, que pagó en la cárcel y, luego, haberse reciclado", ha apuntado. Para Andoni Ortuzar, Otegi sí "está reciclado políticamente" y ese "valor se traslada incluso a la clase política española", para recordar que "lo ponen por las nubes" exdirigentes de partidos como Pablo Iglesias o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Creo que Arnaldo Otegi tiene otra dimensión y cumple ese papel de comercial de la marca Bildu, en un momento en el que quieren disputarle al PNV la hegemonía política de Euskadi", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha explicado que él "deslindaría el caso de Otegi al de David Pla" porque el actual líder de EH Bildu "proviene de una época de la ETA previa a la democracia, luego hace todo un recorrido en los años de la transición", y ha recordado que "se ha dejado hacer un recorrido a mucha gente de todos los bandos y también con pasados negros". "Él luego hace una trayectoria eminentemente política. Puedes estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo con la posición política que ha mantenido, pero la verdad es que, desde que sale de la cárcel tras su militancia en ETA en los años 80, Arnaldo Otegi ha hecho una vida de estricta actividad política. Yo no creo que sea el caso de alguien que, hasta hace muy poquito, ha estado usando la capucha", ha aclarado.

En todo caso, ha dicho que otra cuestión, sobre la que se podría hacer una "disquisición moral y ética, es cuál ha sido su relación con o para con la violencia". "Pero, creo que políticamente, y tenemos una relación política complicada con ellos y Otegi, no es lo mismo", ha manifestado.

Tripartito

Sobre la posibilidad de que pudiera haber un pacto de gobierno tripartito en Euskadi entre EH Bildu, el PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, Ortuzar ha respondido que "la política es el arte de lo posible y esas combinaciones pueden existir". No obstante, no lo ve "en el corto plazo" porque, en primer lugar, "la fortaleza electoral" del PNV "es grande", y sería "muy poco natural desbancar a una fuerza que tiene tanta distancia sobre el segundo", en referencia a la formación soberanista.

Además, considera que el PSE-EE, tal como ha explicitado su secretario general, Eneko Andueza, "está a gusto" con el actual esquema de Gobierno de coalición que une al PNV con los socialistas de Euskadi. "Gobernamos casi el 90% de las instituciones de Euskadi: desde el Gobierno Vasco, hasta la mayor parte de los ayuntamientos, pasando por las diputaciones", ha recalcado.

Otra cosa es, en su opinión, que, "de una forma muy errónea, 'outsiders políticos', como Podemos en Euskadi, estén buscando esa fórmula para ponerse en valor él". "Es error grave, egoístamente hablando para Podemos, dar pábulo porque a quien está poniendo más en la foto es a Bildu. Si para que haya esa alternativa la fuerza mayoritaria es Bildu, ¿para qué vas a votar Podemos?", ha preguntado.

El líder jeltzale ha considerado que esto sería "más lógico" cuando estaba al frente del partido morado Pablo Iglesias, cuando quería hacer "una especie de ensanchamiento de Podemos sumando a sus amigos, territorializado, que lo intentó hacer con ERC y le puso más 'peros'", mientras que la formación soberanista vasca "se dejó más querer". "Ahora, en esa situación, con este proyecto político en marcha por parte de Podemos, no tiene mucho sentido dar oxígeno político a Bildu. Pero la política también se hace equivocándose", ha añadido.