Otegi, tras conocerse la anulidad de su condena por terrorismo: "La operación que nos llevó a la cárcel fue urdida por las cloacas del Estado"

"La operación que nos llevó a la cárcel fue una operación de Estado, no tenía base jurídica ninguna. Fue una operación urdida por las cloacas del Estado, por los aparatos del Estado y se llevó a cabo con un Gobierno del PSOE". Estas han sido las primeras palabras que ha pronunciado Arnaldo Otegi tras conocerse que el Supremo anula su condena por pertenencia a organización terrorista en el 'caso Bateragune' al considerarse que la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Otegi, Díez Usabiaga, Rodríguez Torres, Jacinto García y Zabaleta vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo, ya que entendía el "temor legítimo" de los acusados a una falta de imparcialidad del tribunal.

Otegi ha compadecido este sábado en la sede de EH Bildu en Donostia, donde ha explicado los objetivos del Estado para condenarle, el primero de ellos, según ha asegurado, era "impedir la paz o parte de la paz en nuestro país"."El Estado no tenía interés en que la izquierda independentista vasca cambiara de estrategia. El primer objetivo era que eso no pasara porque algunos estaban más cómodos tal vez en otro escenario. El segundo objetivo era dividir a la izquierda abertzale y para eso encarcelaron a los que creían éramos los activos más importantes para que eso no se produjera. En tercer lugar, lo que pretendían era desvertebrar un proyecto histórico, destruirlo", ha asegurado el líder de EH Bildu.

A pesar de que la justicia les haya dado la razón sobre el 'caso Bateragune', el abogado del partido, Iñigo Iruin, ha anunciado que "la pelea jurídica no ha concluido" puesto que van a solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios causados por el funcionamiento de la administración de justicia y exigirán una indemnización para cada uno de los encarcelados.

Haciendo memoria de los últimos 10 años, Otegi ha comparado los diferentes escenarios políticos. "Hace 10 años la izquierda abertzale era ilegal en este país, Barcina gobernaba en Nafarroa y Patxi López en la CAV entre otras cosas porque la izquierda abertzale era ilegal, por eso fue lehendakari con los votos del PP", ha apuntado, para asegurar que "10 años después hemos sido capaces de vertebrar el proyecto nacional y el proyecto independentista de izquierdas y lo hemos hecho con otros sectores, construyendo un frente amplio". "Hoy EH Bildu es la primera fuerza municipal en el sur del país. Hoy el crecimiento del independentismo de izquierda se produce de manera homogénea en el conjunto del país, en los 7 territorios", ha celebrado.

Tras este análisis, ha concluido que "quienes desarrollaron la operación de Estado hoy son más débiles y la izquierda independentista es más fuerte. O dicho de otra manera, además de una victoria jurídica, la victoria política está también encima de la mesa y está desarrollándose en el conjunto del país". A pesar de ello, Otegi ha reconocido el "duro precio" que han tenido que pagar: "Hemos estado encarcelados, hemos estado dispersados, hemos perdido a seres queridos, no nos han dejado presentarnos a las elecciones las últimas hace escasamente 15 días y ya es curioso que salga la sentencia justo 15 días después", ha apuntado el dirigente de EH Bildu, para confirmar que "estamos satisfechos, hicimos lo que teníamos que hacer y pagamos un precio y por este país hemos estado dispuestos a pagarlo". Todo ello, según ha asegurado, por "tratar de construir un escenario mejor en el país".

Otegi ha finalizado su primer discurso tras ser conocedor de la anulación de su condena emplazando al Estado: "¿Cuándo va a hacer una apuesta por las vías pacíficas y democráticas? ¿Cuándo va a entender que es absolutamente legítimo defender la unidad de España, pero que hay que hacerlo con argumentos democráticos y no con la violencia? ¿Cuándo va a decirle a este pueblo y al suyo que la tortura ha sido una estrategia estructural en el Estado y no ha sido fruto de la casualidad? ¿Cuándo va a aceptar que los vascos tenemos derecho a decidir? ¿Cuándo va a dejar de construir pruebas para encarcelar a la gente?".