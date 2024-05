El PP acude a Getxo para cargar contra la migración irregular que “viene a distorsionar la seguridad y la paz”

El PP ha aprovechado su visita a Getxo, donde el pasado sábado murió un joven tras ser acuchillado, para cargar contra la migración irregular “que viene a distorsionar la seguridad y la paz de nuestro territorio”. Tras condenar el asesinado del joven, por el que han sido detenidos cinco menores, los candidatos del PP al Parlamento Europeo, Francisco Javier Zarzalejos, y Carlos Iturgaiz, han pedido que se actúe contra la migración irregular y se expulse a los que “entran incumpliendo la ley”, porque “las fronteras no pueden ser permeables, como pretende la izquierda y la extrema izquierda”, han señalado.

El encargado de poner en contexto la situación ha sido el portavoz del PP en Getxo, Eduardo Andrade, que ha señalado que la delincuencia se está apropiando de esta localidad de Bizkaia y ha señalado directamente a una serie de “delincuentes inmigrantes irregulares, mayores de edad”. “No estamos hablando de que estemos en contra de todos los inmigrantes”, se ha justificado. “Estamos en contra de los inmigrantes irregulares que han venido a Getxo a robar”, ha sentenciado.

“El PP lo tiene muy claro, estamos a favor de la migración regulada y estamos en contra de la migración irregular. Y cuando los irregulares, además, vienen a distorsionar la seguridad y la paz en nuestra tierra, todavía con más ahínco estamos en esta decisión”, ha señalado Carlos Iturgaiz que figura en el puesto 24 de la lista del PP, por lo que está en el aire si volverá a la política después de dejar la presidencia del PP vasco en manos de Javier de Andrés.

Iturgaiz ha defendido que el Estado “tiene que regular la migración y no ”las mafias, ni de un lado ni del otro lado, ni las de un lado del Estrecho ni las del otro lado del Estrecho“ y ha defendido que los migrantes que han entrado ”por vías no habilitadas, incumpliendo la ley y que no necesitan protección internacional deben ser devueltos y expulsados a sus países de origen“.

Por su parte, Javier Zarzalejos ha usado su intervención para “desmentir algunos mitos”. En este sentido, ha asegurado que España es “un país que acoge y que integra”, ya que el 17% de los residentes en España no han nacido en suelo español. “No es cierto, por tanto, que España sea un país refractario a la inmigración, más bien al contrario, tenemos una capacidad de integración muy superior a otros países”, ha añadido. Por ello, ha apostado porque la inmigración “sea parte de la solución y no parte del problema” y ello conlleva que hay que fomentar la inmigración legal.

Zarzalejos ha señalado que hay sectores económicos que “no podrían funcionar sin la inmigración”. “Y esa es la inmigración que queremos, el de la inmensa mayoría de los inmigrantes que actúan en la legalidad, que trabajan, que buscan en España oportunidades que no han tenido en sus países de origen y colaboran con el progreso de la sociedad”, ha remarcado. “Una inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo”, ha señalado porque “quien no cumpla con la ley, simplemente no puede formar parte de esta sociedad”.

Además ha apostado porque la UE actúe contra aquellos países que quieren utilizar la inmigración como “un arma de presión y de desestabilización, ya sea Bielorrusia o Marruecos”. “No queremos que la inmigración legal que trabaja, que ayuda al progreso y al desarrollo de la sociedad, sea manchada por aquellos que lo que hacen al final es ser víctimas de las mafias y engordar los peores negocios. Por tanto, quien entre será identificado y sabremos quién es. Será el Estado el que decida quién entra, no las mafias”, ha manifestado.