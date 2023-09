El presidente de Kutxabank acusa a los políticos de presionar a la banca para que remuneren los depósitos porque “suena bien”

El presidente de Kutxabank, Anton Arriola, ha acusado este viernes a los políticos de estar presionando a la banca para que remunere al alza los depósitos “porque suena bien”. Arriola se ha mostrado convencido de que esa petición -que el banco pague al cliente por el dinero que tiene en la entidad, ahora que han subido los tipos de interés-, es más una cuestión política que un clamor social. “Nosotros a nuestros clientes creemos que los tenemos contentos. O sea, les damos alternativas de inversión”, ha señalado. Y no ha mostrado intención de que pueda cambiar la actual política de remuneración del banco vasco a unos días de que se produzca la reunión de los consejeros de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Javier Hurtado, con distintas entidades bancarias vascas precisamente para pedirles que mejoren la remuneración de los depósitos. El encuentro, que se producirá el próximo 9 de octubre no será más que un intercambio de opiniones porque el Ejecutivo vasco no tiene ninguna competencia para forzar esta medida en las entidades.

Arriola ha señalado que hay que ver “cuando se reclama, quién reclama”, y ha insistido en que se trata de una reclamación a nivel político. Ha añadido además que en un encuentro con la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, la también ministra de Economía “mostró una gran tranquilidad y dijo, de hecho, que las remuneraciones estaban subiendo”. “Y, efectivamente, las remuneraciones están subiendo. El sector como, en cualquier otro sector, es una cuestión de oferta y demanda, de necesidad de liquidez o falta de ella, y las cosas se van ajustando”, sostiene.

Durante el encuentro organizado por APD sobre el papel de la banca en el crecimiento del tejido empresarial vasco, Arriola ha destacado algunos de los productos que ofrece su entidad y que están remunerados, como fondos de renta fija a corto plazo, o depósitos que pueden tener rentabilidad del 3%. Productos que, al igual que otros que están poniendo en marcha otras entidades, están destinados a clientes determinados, con grados de fidelización específica o que pueden dejar su dinero en plazo. Pero Arriola ha considerado que se trata de “una paleta de productos que satisfacen las necesidades de nuestros clientes”. “Es una reivindicación que se ha venido haciendo mucho desde el nivel político, porque es algo que, evidentemente, suena bien”, ha reiterado.

Tampoco ha considerado que la situación de elevada inflación y de subida de los tipos esté de momento causando “problemas a las familias”. Y eso que ha reconocido el que el número de familias para las que la hipoteca es el 40% de sus ingresos ha pasado del 11% al 14%. Sin embargo, ha considerado que “mientras se mantenga el empleo” , que de momento está resistiendo a la crisis, “las familias pueden aguantar”, por lo que no teme un incremento desmedido de la morosidad. Sí ha reconocido que pueden venir todavía “meses difíciles” porque la inflación sigue “a un nivel elevadísimo” en Europa, -aunque en España está “más controlada”- , y los tipos de interés se mantendrán altos.

El presidente de Kutxabank se ha mostrado dolido por lo que ha considerado ataques al sector bancario desde la política y determinados medios de comunicación. Un “tsunami” político y mediático, ha dicho, que es “nefasto” y que está provocando una desafección hacia el sector que arrancó en el momento en el que el Estado tuvo que rescatar a varias entidades bancarias. Arriola ha recordado que, en el caso de Kutxabank, no sólo no recibió ayudas, sino que contribuyó al “rescate de la situación”, -compró por lo que cree que está siendo “injusto”. “A todo el mundo le molesta que el banco le cobre”, ha dicho, por lo que ha considerado que se aprovecha eso para “hacer política, en vez de hacer más pedagogía” sobre la importancia que tiene la empresa y la banca.

También ha cargado contra el impuesto temporal a la banca. “Estoy de acuerdo con lo de que todos arrimemos el hombro” ha dicho, pero a continuación ha recordado que los bancos ya pagan impuestos, mucho más que otras empresas. Y en el caso de Kutxabank ha destacado la obra social que llevan a cabo los accionistas, las Fundaciones Bancarias, BBK, Kutxa y Vital. Además del impulso a las empresas que quiere reforzar aunque sin tocar la actual cartera de participaciones, cifrada actualmente en unos 1.800 millones -llegó a ser de 6.000- repartida fundamentalmente entre Iberdrola, CAF e Ingeteam. “En este nivel de participadas estamos cómodos”, ha dicho.

En su intervención Arriola ha hablado de las dificultades para “atraer talento”. “Hay que pagar más por el talento”, ha reconocido, aunque también ha criticado la demonización que existe últimamente respecto al trabajo, al hablarse de reducir la jornada y decir que lo mejor es tener más horas libres. “Eso es algo que ha calado entre los jóvenes y los problemas psicológicos de la gente no van a menos por hacer maratones o montar en bicicleta. Tener un buen proyecto profesional también es muy importante.